Polonia uhonorowana

Tłumy rodaków i „Ojczyzna” Grechuty na śniadaniu u burmistrza Chicago

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-10-22 19:39

Październikowe obchody Miesiąca Dziedzictwa Polskiego w Ameryce to już tradycja. Także w Chicago. Z inicjatywy burmistrza Brandona Johnsona w ratuszu Wietrznego Miasta odbyło się uroczyste przyjęcie z tej okazji. Wydarzenie zgromadziło blisko stu gości.

Najnowsze z działu
Burmistrz Nowego Jorku do Polaków: „Mamy wobec was dług wdzięczności”

Wieczór Polskiego Dziedzictwa

Burmistrz Nowego Jorku do Polaków: „Mamy wobec was dług wdzięczności”
Wielki Marszałek Parady Pułaskiego wybrany wcześniej niż zwykle! Polonię znów poprowadzi kobieta

Moc gratulacji

Wielki Marszałek Parady Pułaskiego wybrany wcześniej niż zwykle! Polonię znów poprowadzi kobieta
Greenpoint uczcił Tadeusza Nalepę! I to jak! Jam session trwało do późnej nocy

Publiczność zachwycona

Greenpoint uczcił Tadeusza Nalepę! I to jak! Jam session trwało do późnej nocy
Pomógł stworzyć jedyny taki festiwal w USA. „Dobry film potrafi więcej niż kazanie”

Rozmowa z o. Romanem Deyną

Pomógł stworzyć jedyny taki festiwal w USA. „Dobry film potrafi więcej niż kazanie”
Poruszające wspomnienia, wystawa i spotkania w Chicago na 45-lecie „Solidarności”. „Wspólnie pielęgnujemy pamięć”

Ważna rocznica

Poruszające wspomnienia, wystawa i spotkania w Chicago na 45-lecie „Solidarności”. „Wspólnie pielęgnujemy pamięć”
  • W Chicago odbyło się tradycyjne śniadanie z okazji Miesiąca Dziedzictwa Polskiego, gromadząc przedstawicieli władz i Polonii.
  • Burmistrz Brandon Johnson gościł blisko stu rodaków, którzy zaprezentowali polską kulturę, w tym utwór "Ojczyzna" Marka Grechuty.
  • Uroczystość była okazją do podkreślenia wkładu Polonii w życie publiczne i wzmocnienia polsko-amerykańskich więzi.
  • Nie zabrakło prezentów dla burmistrza.

To był dzień dumy, ale i wzruszeń. W ratuszu Chicago odbyło się tradycyjne już śniadanie z okazji Miesiąca Dziedzictwa Polskiego, którego gospodarzem był burmistrz miasta Brandon Johnson. Wśród licznych gości znaleźli się przedstawiciele władz amerykańskich i polskich, organizacji polonijnych oraz lokalni liderzy. Nie zabrakło też młodych artystów z Studio Theater Modjeska.

Lenka i Klara Burzyńskie poruszyły serca publiczności, przypominając o sile rodzinnych wartości i międzypokoleniowego przekazu. W repertuarze występu, przygotowanego przez Kingę Modjeską, znalazła się piosenka pod tytułem „Ojczyzna” Marka Grechuty oraz wiersz „Kto ty jesteś? Polak mały!”, co wzbudziło zarówno wzruszenie, jak i uśmiech na twarzach zebranych. Hymny narodowe polski i amerykański odśpiewała Marianna Mosz, nadając uroczystości wyjątkowy ton.

Przeczytaj teżGwiazda tv z mistrzowskim tytułem. Bawi ją, gdy mówią o niej „piękna i niebezpieczna”

Przeczytaj także:
Polak pożegnał się ze stanowiskiem we władzach w Chicago

Burmistrz Chicago i jego goście mieli okazję skosztować tradycyjnych polskich potraw. Brandon Johnson otrzymał od Polonii symbole polsko-amerykańskiej przyjaźni: pamiątkowy album od Bractwa Kurkowego oraz polską flagę od Tomasza Różniaka, przewodniczącego Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, który był gościem specjalnym śniadania, obok Konsul Generalnej RP w Chicago Reginy Jurkowskiej.

- Senator Robert Martwick wygłosił poruszające przemówienie, w którym podkreślił znaczenie Polonii w życiu publicznym oraz wartość służby społecznej. Była to niezapomniana uroczystość, jest dumna z tego, że byłam na niej obecna

- powiedziała po uroczystości „Super Expressowi” Łucja Mirowska-Kopeć, prezeska Związku Klubów Polskich w USA, która była jednym z gości wydarzenia.

Uroczystość, która odbyła się w piątek 17 października, poprowadziła Monica Lebensztejn, rzecznik prasowa komitetu organizacyjnego chicagowskiej Parady Dnia Konstytucji 3 Maja. Za kulisami motorem napędowym wydarzenia był niezastąpiony Kevin Ugartechea-Barszcz, wnuk polskich imigrantów, dyrektor Biura Burmistrza ds. Weteranów oraz szef Polsko-Amerykańskiej Rady ds. Polonii.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Nowe technologie w stomatologii: skanery 3D, AI i druk cyfrowy. Jak wygląda nowoczesne leczenie zębów w 2025 roku?
Nowe technologie w stomatologii: skanery 3D, AI i druk cyfrowy. Jak wygląda nowoczesne leczenie zębów w 2025 roku?

Materiał sponsorowany

Jak pozbyć się owsików? Praktyczne wskazówki dla rodziców
Jak pozbyć się owsików? Praktyczne wskazówki dla rodziców

CHICAGO
USA
POLONIA

Najnowsze

8
Tłumy rodaków i „Ojczyzna” Grechuty na śniadaniu u burmistrza Chicago

Polonia uhonorowana

Tłumy rodaków i „Ojczyzna” Grechuty na śniadaniu u burmistrza Chicago

Wyrwał kierownicę z Omody. Chiński producent: zadziała prawidłowo

nowe samochody

Wyrwał kierownicę z Omody. Chiński producent: zadziała prawidłowo

Brutalny atak na przystanku autobusowym. Bez powodu rzucił się na 14-latkę i 16-latka

NAPAD NA PRADZE-POŁUDNIE

Brutalny atak na przystanku autobusowym. Bez powodu rzucił się na 14-latkę i 16-latka

28
Barwy szczęścia, odcinek 3249: Cezary odpowie za porwanie Andrzeja. Natalia nie pozostawi wątpliwości - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3249: Cezary odpowie za porwanie Andrzeja. Natalia nie pozostawi wątpliwości - ZDJĘCIA

Nie wiedzą, kim był zmarły mężczyzna. Opublikowali rekonstrukcję twarzy

Mundurowi proszą o pomoc

Nie wiedzą, kim był zmarły mężczyzna. Opublikowali rekonstrukcję twarzy

Gigantyczny rachunek za Trumpa. Nikt nie chce płacić

Ogromny rachunek

Gigantyczny rachunek za Trumpa. Nikt nie chce płacić