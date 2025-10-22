Tłumy rodaków i „Ojczyzna” Grechuty na śniadaniu u burmistrza Chicago

- W Chicago odbyło się tradycyjne śniadanie z okazji Miesiąca Dziedzictwa Polskiego, gromadząc przedstawicieli władz i Polonii.
- Burmistrz Brandon Johnson gościł blisko stu rodaków, którzy zaprezentowali polską kulturę, w tym utwór "Ojczyzna" Marka Grechuty.
- Uroczystość była okazją do podkreślenia wkładu Polonii w życie publiczne i wzmocnienia polsko-amerykańskich więzi.
- Nie zabrakło prezentów dla burmistrza.
To był dzień dumy, ale i wzruszeń. W ratuszu Chicago odbyło się tradycyjne już śniadanie z okazji Miesiąca Dziedzictwa Polskiego, którego gospodarzem był burmistrz miasta Brandon Johnson. Wśród licznych gości znaleźli się przedstawiciele władz amerykańskich i polskich, organizacji polonijnych oraz lokalni liderzy. Nie zabrakło też młodych artystów z Studio Theater Modjeska.
Lenka i Klara Burzyńskie poruszyły serca publiczności, przypominając o sile rodzinnych wartości i międzypokoleniowego przekazu. W repertuarze występu, przygotowanego przez Kingę Modjeską, znalazła się piosenka pod tytułem „Ojczyzna” Marka Grechuty oraz wiersz „Kto ty jesteś? Polak mały!”, co wzbudziło zarówno wzruszenie, jak i uśmiech na twarzach zebranych. Hymny narodowe polski i amerykański odśpiewała Marianna Mosz, nadając uroczystości wyjątkowy ton.
Burmistrz Chicago i jego goście mieli okazję skosztować tradycyjnych polskich potraw. Brandon Johnson otrzymał od Polonii symbole polsko-amerykańskiej przyjaźni: pamiątkowy album od Bractwa Kurkowego oraz polską flagę od Tomasza Różniaka, przewodniczącego Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, który był gościem specjalnym śniadania, obok Konsul Generalnej RP w Chicago Reginy Jurkowskiej.
- Senator Robert Martwick wygłosił poruszające przemówienie, w którym podkreślił znaczenie Polonii w życiu publicznym oraz wartość służby społecznej. Była to niezapomniana uroczystość, jest dumna z tego, że byłam na niej obecna
- powiedziała po uroczystości „Super Expressowi” Łucja Mirowska-Kopeć, prezeska Związku Klubów Polskich w USA, która była jednym z gości wydarzenia.
Uroczystość, która odbyła się w piątek 17 października, poprowadziła Monica Lebensztejn, rzecznik prasowa komitetu organizacyjnego chicagowskiej Parady Dnia Konstytucji 3 Maja. Za kulisami motorem napędowym wydarzenia był niezastąpiony Kevin Ugartechea-Barszcz, wnuk polskich imigrantów, dyrektor Biura Burmistrza ds. Weteranów oraz szef Polsko-Amerykańskiej Rady ds. Polonii.