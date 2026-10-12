Stan Borys świętował 85. urodziny na Greenpoincie. Ponad 180 osób na wyjątkowym benefisie!

Stan Borys od ponad sześciu dekad pozostaje ważną postacią polskiej sceny muzycznej. Jego charakterystyczny głos, niezwykła ekspresja i oryginalny sposób interpretacji sprawiły, że takie utwory jak „Jaskółka uwięziona”, „Spacer dziką plażą” czy „Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma” na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki.

Sobotni benefis był hołdem dla wyjątkowego artysty, o czym świadczyły m. in. piękne słowa z listu gratulacyjnego skierowanego do jubilata przez Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku Mateusza Sakowicza, który odczytała konsul Anna Bzańska, ale też obecność licznych gości. Wieczór, który był okazją nie tylko do przypomnienia największych przebojów artysty, ale również do zaprezentowania jego twórczości poetyckiej, zachwycił.

Czuję się wspaniale! Jestem zaszczycony, że przyszło tak wielu ludzi. Wspaniali wokaliści, tyle pięknych i zaszczytnych słów skierowanych pod moim adresem. To dla mnie niezwykłe przeżycie

– powiedział „Super Expressowi” Stan Borys, zapytany tuż po zakończeniu benefisu o swoje wrażenia. Zachwytu nie kryła też Anna Maleady, współorganizatorka i współprowadząca uroczystość, a także autorka wystawy fotograficznej poświęconej jubilatowi, a prywatnie jego ukochana.

To był wspaniały wieczór! Publiczność przybyła bardzo licznie, a przyjęcie było niezwykle entuzjastyczne i serdeczne. Zainteresowanie benefisem przerosło nasze oczekiwania. Cztery razy musieliśmy dostawiać dodatkowe krzesła, ponieważ cały czas przychodzili kolejni goście. Ostatecznie uczestniczyło w nim ponad 180 osób

– powiedziała nam.

Stan Borys był bardzo wzruszony, szczególnie podczas odczytywania listów gratulacyjnych. To były wyjątkowo piękne i emocjonalne chwile

– dodała.

Artyści różnych pokoleń na jednej scenie

Program przygotowano jako muzyczną i literacką podróż przez kolejne etapy artystycznego życia jubilata. Na scenie wystąpili artyści reprezentujący różne pokolenia i środowiska twórcze, których połączył szacunek dla dorobku Stana Borysa.

Wszystko przeszło nasze oczekiwania! Byli artyści w różnym wieku, również bardzo młodzi. Było wspaniale, śpiewali przeboje Stana Borysa, a cały wieczór był pełen wspomnień

– powiedział „Super Expressowi” dr Henryk Cioczek, jeden z gości specjalnych benefisu, który pojawił się na scenie obok Mieczysława Rudka i Rafała Olbińskiego.

Wspaniale, jak zawsze, śpiewała Daga Czechura, pięknie zaprezentowała się również sopranistka Patrycja Posłuszna. Jakub Polaczyk napisał specjalne „Sto lat” dla Stana. No i oczywiście nie można pominąć niezwykłej wystawy fotografii, która towarzyszyła całej uroczystości

– dodał.

Program artystyczny obejmował zarówno największe przeboje jubilata, jak i mniej znane kompozycje, które otrzymały nowe, indywidualne interpretacje. Ania Florek zaśpiewała „Żeby uciec trzeba mgły” oraz „Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma”. Monika Chibowski wykonała „Nie pójdę za Tobą”, a Krystyna Tyszkiewicz zaprezentowała piosenkę „Zostań tam, gdzie ja”. Publiczność usłyszała również Dagmarę Czechurę w utworze „Spacer dziką plażą”, Małgorzatę Staniszewską, występującą jako Margo S., w interpretacji „Kochać i tracić”, Margo May w „Balladzie o dwóch siostrach” oraz Patrycję Posłuszną w jednej z najbardziej rozpoznawalnych piosenek jubilata – „Jaskółce uwięzionej”. Wojciech Bodnarowski wykonał utwór „Zmęczony burz szaleństwem”. Szczególnym punktem programu był muzyczny prezent przygotowany specjalnie dla jubilata przez kompozytora Jakuba Polaczyka i Małgorzatę Staniszewską, zatytułowany „Piosenka na benefis Stana”.

Bardzo wysoko ocenił jubileusz również Mieczysław „Mietko”Rudek, który wspólnie z Anną Maleady prowadził uroczystość i zadbał też o scenariusz wieczoru. Podkreślał, że atmosfera była niezwykle serdeczna.

To była wspaniała impreza, przede wszystkim ze świetnym kontaktem z publicznością. Cały czas dostaję SMS-y od ludzi, którzy piszą, jak bardzo im się podobało. Nie widziałem tak dobrze zorganizowanej imprezy polonijnej, na tak wysokim poziomie

- powiedział „Super Expressowi” Mieczysław Rudek.

Każdy artysta zaprezentował własną, znakomitą interpretację piosenek Stana Borysa. Na szczególne wyróżnienie zasługuje 12-letnia Anna Florek, która ma ogromny talent sceniczny. To młoda artystka, na którą naprawdę warto zwrócić uwagę

– dodał.

Ważną częścią uroczystości była również poezja jubilata, dla którego słowo, emocje i refleksja nad życiem stanowią istotną część artystycznej wypowiedzi. Fragmenty jego twórczości z tomiku „Daleko Donikąd” recytowali Gabriella Robert, Lukas Robert oraz Maxwell Officer.

Wyjątkowa wystawa z prywatnego archiwum artysty

Jednym z najważniejszych elementów benefisu była autorska wystawa fotograficzna poświęcona życiu Stana Borysa, przygotowana przez Annę Maleady. Ekspozycja „Stan Borys – Między sceną a życiem”, prezentowana również pod hasłem „Życie zapisane w fotografiach”, powstała na podstawie prywatnego archiwum artysty. W realizację ekspozycji zaangażowała się również Zofia Zeleska-Bobrowska, fotografka i autorka publikacji prasowych, od lat dokumentująca życie kulturalne Polonii.

Zdjęcia pozwalały prześledzić artystyczną drogę Stana Borysa, ale również poznać mniej oficjalną stronę jego życia. Obok fotografii związanych z występami scenicznymi znalazły się kadry pokazujące artystę poza estradą, w chwilach prywatnych, podczas spotkań i wydarzeń, które towarzyszyły mu na przestrzeni lat. Szczególną uwagę zwróciły fotografie z młodości artysty, w tym zdjęcia z czasów jego służby wojskowej w Polsce.

Kierownictwo muzyczne benefisu oraz przygotowanie programu artystycznego powierzono Małgorzacie Staniszewskiej. Oprawę instrumentalną zapewnili Jakub Polaczyk na fortepianie, David Sandman na gitarze oraz David Suleiman na saksofonie. Gospodarzem i sponsorem benefisu było Centrum Polsko-Słowiańskie, na czele z prezesem Rady Dyrektorów Pawłem Pachaczem oraz dyrektor wykonawczą Agnieszką Granatowską. Organizację wystawy wsparli również Markowa Apteka, dr Henryk Cioczek i mecenas Romuald Magda. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się Fundacja Lex Nostra oraz restauracja Retro.

To nie ostatni jubileuszowy benefis

Nowojorskie uroczystości nie kończą jubileuszowych spotkań ze Stanem Borysem. Już w niedzielę, 18 października o godz. 16, kolejny benefis z okazji 85. urodzin i 65-lecia działalności artystycznej odbędzie się w Kanadzie, w Centrum Jana Pawła II w Mississauga, w aglomeracji Toronto. Będzie to następna okazja dla polonijnej publiczności do wspólnego świętowania dorobku artysty, którego piosenki od dziesięcioleci łączą Polaków mieszkających zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.