Jan Peszek zachwycił w Chicago i… zaimponował kondycją. „Co on na tej scenie wyprawiał!”

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-09-29 19:29

Jan Peszek, jeden z najwybitniejszych i najbardziej charyzmatycznych aktorów polskiej sceny, był gościem specjalnym VIII Kongresu Teatru Polskiego w Chicago. Jego obecność była dla polonijnych fanów wyjątkowym spotkaniem z legendą sceny. Peszek po raz kolejny udowodnił, że jest aktorem nieustannie zachwycającym i wciąż tryskającym niesamowitą energią.

Polonijna publiczność 25 września miała okazję obejrzeć w Akademii Muzyki PASO w Chicago kultowy monodram Bogusława Schaeffera „Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego”. Jego gwiazda, Jan Peszek zachwycił interpretacją, precyzją i sceniczną energią, po raz kolejny pokazując, dlaczego jego dialog z tekstem Schaeffera trwa nieprzerwanie od pięciu dekad. Występ otworzył Kongres. Fani polskiego aktora nie kryli swojego zachwytu jego aktorskim kunsztem.

Chicagowska aktorka Anna Wloch określiła występ słowem „fenomen”.

Przede wszystkim oczywiście Jan Peszek, Aktor w każdym geście, słowie, ruchu, pauzie, detalu doskonały! Kłaniam się mu w pas od lat! Po drugie sztuka, napisana przez Bogusława Schaeffera pod koniec lat sześćdziesiątych, specjalnie dla Peszka, czekająca na premierę 11 lat! Miało być kilka spektakli, minęło 50 lat i końca nie widać, jak powiedział sam mistrz

– tłumaczy aktorka we wpisie na Facebooku.

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Po trzecie, 82-letni Peszek imponuje niebywałą kondycją! Co on na tej scenie wczoraj wyprawiał, to się dużo ode mnie młodszym kolegom w głowie nie zmieściło! Jednym słowem proszę Państwa - UCZTA!

– dodała po piątkowym występie.

W sobotę i niedzielę w Akademii Muzyki PASO w Chicago odbyły się warsztaty teatralne prowadzone przez Jana Peszka, odsłaniające uczestnikom jego proces pracy.

Warsztaty teatralne z profesorem i artystą Janem Peszkiem na długo pozostaną w mojej pamięci… Obcowanie z aktorem instrumentalnym i totalnym, dla którego ciało, głos i ruch stają się precyzyjnie nastrojonym instrumentem było dla mnie jednocześnie spełnieniem, jak i wezwaniem. Ach, co to było za doświadczenie!

– komentowała uczestniczka warsztatów chicagowska aktorka Lili Totten.

W sobotę publiczność miała również szansę przenieść się do świata przedwojennych rewii, kabaretów i dancingów. Retro Singers z Londynu zaprezentowali najpiękniejsze melodie lat 20. i 30., przywołując klimat dawnych sal koncertowych i filmowych przebojów. Po koncercie odbył się koktajl, który dopełnił wieczór w stylu retro. Podczas sobotniej gali wręczono Nagrodę Kongresu Piotrowi Kukule, scenarzyście, autorowi wierszy i bajek, od lat związanemu z Warsztatami Teatralnymi Little Stars.

W niedzielę po południu w polonijnej galerii Art Gallery Kafe w Wood Dale, polski Teatr Gdańska z Oberhausen w Niemczech zaprezentował spektakl „Na pełnym morzu” Sławomira Mrożka. Ostatniego dnia kongresu, w poniedziałek, w Akademii Muzyki PASO odbył się koncert „Violetta Villas we wspomnieniach i piosence” w wykonaniu Chrisa Louisa Sieminskiego. W programie znalazły się utwory, które przez dekady zachwycały słuchaczy, a także opowieści i refleksje przywołujące barwną historię życia i twórczości Villas.

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