Prawnik zastrzelił żonę i syna dla pieniędzy. Wyrok za głośną zbrodnię uchylony!

„Dowody są przytłaczające” – mówił sędzia, ogłaszając w marcu 2023 wyrok podwójnego dożywocia dla Alexa Murdaugha, szanowanego niegdyś prawnika z Islandton w hrabstwie Colleton w Karolinie Południowej. Pochodzący ze słynnego prokuratorskiego klanu 57-letni dziś Murdaugh, kilkanaście godzin wcześniej uznany został przez ławę przysięgłych winnym zamordowania żony Maggie (+52 l.) i syna Paula (+22 l.). Ich ciała znaleziono w czerwcu 2021 r. w rodzinnej rezydencji, a oboje zginęli od strzałów w głowę. Dziś (13 maja) Sąd Najwyższy Karoliny Południowej uznał jednak, że proces, który trwał sześć tygodni i poruszył całe Stany, należy powtórzyć. Wszystko przez jedną urzędniczkę!

O kogo chodzi? O byłą sekretarz sądu hrabstwa Colleton, Rebeccę Hill, która w czasie procesu pokazała dziennikarzowi zapieczętowane zdjęcia z miejsca zbrodni, a potem kłamała na ten temat, za co sama stanęła przed sądem. W grudniu 2025 r. przyznała się do utrudniania pracy wymiarowi sprawiedliwości, składania fałszywych zeznań oraz dwóch zarzutów nadużycia stanowiska do promowania własnej książki poświęconej sprawie Murdaugha. Została skazana na karę w zawieszeniu i nadzór kuratora, przy okazji stając się dla obrońców zhańbionego prawnika prezentem od losu.

Stanowy sąd najwyższy rozpatrujący apelację prawników 57-latka, uznał, że kobieta „wpłynęła na przebieg postępowania, pozbawiając tym samym Murdaugha prawa do rzetelnego procesu przed bezstronną ławą przysięgłych”.

„Chociaż zdajemy sobie sprawę z czasu, pieniędzy i wysiłku poświęconych na ten długotrwały proces, nie mamy innego wyboru, jak tylko uchylić odmowę wniosku Murdaugha o ponowne rozpatrzenie sprawy ze względu na niewłaściwy wpływ Hill na ławę przysięgłych i skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia”

– napisali sędziowie w orzeczeniu, za którym opowiedział się cały pięcioosobowy skład sędziowski.

Prokuratura już zapowiada, że z takim samym zaangażowaniem i przekonaniem co do mocy dowodów rozpocznie ponowną walkę o surową karę dla Murdaugha.

Polecany artykuł: Polak zwolniony z więzienia po 31 latach od makabrycznej zbrodni

„Chociaż z całym szacunkiem nie zgadzamy się z decyzją sądu, moja prokuratura będzie zdecydowanie dążyć do ponownego osądzenia Alexa Murdaugha za zabójstwa Maggie i Paula tak szybko, jak to możliwe. Powiem jasno – ta decyzja nie oznacza, że Murdaugh zostanie zwolniony. Pozostanie w więzieniu za przestępstwa finansowe. Nikt nie stoi ponad prawem i, jak zawsze, będziemy nadal walczyć o sprawiedliwość”

– przekazał w oświadczeniu Prokurator Generalny Karoliny Południowej Alan Wilson. Przypomniał, że Murdaugh odbywa obecnie 27-letnią karę pozbawienia wolności w stanowym więzieniu za przestępstwa finansowe, których miał się dopuścić wobec swoich partnerów biznesowych. Równolegle odsiaduje też 40-letni federalny wyrok za oszustwa. To właśnie problemy finansowe i machlojki na setki milionów dolarów miały być, zdaniem prokuratury, motywem morderstw, których ofiarami padli najbliżsi prawnika.

Śledztwo i proces lokalnego krezusa śledziły miliony Amerykanów. Sprawa doczekała się też ekranizacji w postaci kilku telewizyjnych seriali.