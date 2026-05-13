Prawnik zastrzelił żonę i syna dla pieniędzy. Wyrok za głośną zbrodnię uchylony!

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-05-13 18:22

Zaskakujący zwrot w jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat w Ameryce. Sąd Najwyższy Karoliny Południowej uchylił wyrok w głośnej sprawie zhańbionego prawnika, który zamordować miał własną żonę i syna. Alex Murdaugh został skazany na podwójne dożywocie, ale teraz skład orzekający jednogłośnie uznał, że proces nie był uczciwy.

Wyrok dożywocia dla Alexa Murdaugh uchylony
Wyrok dożywocia dla Alexa Murdaugh uchylony Wyrok dożywocia dla Alexa Murdaugh uchylony Wyrok dożywocia dla Alexa Murdaugh uchylony Wyrok dożywocia dla Alexa Murdaugh uchylony
Galeria zdjęć 5

„Dowody są przytłaczające” – mówił sędzia, ogłaszając w marcu 2023 wyrok podwójnego dożywocia dla Alexa Murdaugha, szanowanego niegdyś prawnika z Islandton w hrabstwie Colleton w Karolinie Południowej. Pochodzący ze słynnego prokuratorskiego klanu 57-letni dziś Murdaugh, kilkanaście godzin wcześniej uznany został przez ławę przysięgłych winnym zamordowania żony Maggie (+52 l.) i syna Paula (+22 l.). Ich ciała znaleziono w czerwcu 2021 r. w rodzinnej rezydencji, a oboje zginęli od strzałów w głowę. Dziś (13 maja) Sąd Najwyższy Karoliny Południowej uznał jednak, że proces, który trwał sześć tygodni i poruszył całe Stany, należy powtórzyć. Wszystko przez jedną urzędniczkę!

Przeczytaj także:
Polak zabił dwie osoby w Illinois i uciekł do Polski. Mundurowi dopadli go pod …

O kogo chodzi? O byłą sekretarz sądu hrabstwa Colleton, Rebeccę Hill, która w czasie procesu pokazała dziennikarzowi zapieczętowane zdjęcia z miejsca zbrodni, a potem kłamała na ten temat, za co sama stanęła przed sądem. W grudniu 2025 r. przyznała się do utrudniania pracy wymiarowi sprawiedliwości, składania fałszywych zeznań oraz dwóch zarzutów nadużycia stanowiska do promowania własnej książki poświęconej sprawie Murdaugha. Została skazana na karę w zawieszeniu i nadzór kuratora, przy okazji stając się dla obrońców zhańbionego prawnika prezentem od losu.

Stanowy sąd najwyższy rozpatrujący apelację prawników 57-latka, uznał, że kobieta „wpłynęła na przebieg postępowania, pozbawiając tym samym Murdaugha prawa do rzetelnego procesu przed bezstronną ławą przysięgłych”.

„Chociaż zdajemy sobie sprawę z czasu, pieniędzy i wysiłku poświęconych na ten długotrwały proces, nie mamy innego wyboru, jak tylko uchylić odmowę wniosku Murdaugha o ponowne rozpatrzenie sprawy ze względu na niewłaściwy wpływ Hill na ławę przysięgłych i skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia”

– napisali sędziowie w orzeczeniu, za którym opowiedział się cały pięcioosobowy skład sędziowski. 

Prokuratura już zapowiada, że z takim samym zaangażowaniem i przekonaniem co do mocy dowodów rozpocznie ponowną walkę o surową karę dla Murdaugha.

Polecany artykuł:

Polak zwolniony z więzienia po 31 latach od makabrycznej zbrodni

„Chociaż z całym szacunkiem nie zgadzamy się z decyzją sądu, moja prokuratura będzie zdecydowanie dążyć do ponownego osądzenia Alexa Murdaugha za zabójstwa Maggie i Paula tak szybko, jak to możliwe. Powiem jasno – ta decyzja nie oznacza, że Murdaugh zostanie zwolniony. Pozostanie w więzieniu za przestępstwa finansowe. Nikt nie stoi ponad prawem i, jak zawsze, będziemy nadal walczyć o sprawiedliwość”

– przekazał w oświadczeniu Prokurator Generalny Karoliny Południowej Alan Wilson. Przypomniał, że Murdaugh odbywa obecnie 27-letnią karę pozbawienia wolności w stanowym więzieniu za przestępstwa finansowe, których miał się dopuścić wobec swoich partnerów biznesowych. Równolegle odsiaduje też 40-letni federalny wyrok za oszustwa. To właśnie problemy finansowe i machlojki na setki milionów dolarów miały być, zdaniem prokuratury, motywem morderstw, których ofiarami padli najbliżsi prawnika.

Śledztwo i proces lokalnego krezusa śledziły miliony Amerykanów. Sprawa doczekała się też ekranizacji w postaci kilku telewizyjnych seriali. 

Nasi Partnerzy polecają

Rano jeszcze nie ma nic, a wieczorem są już trzy utwory. Zaglądamy za kulisy ZAiKS Music Camp 2026 w Sopocie
"Rano jeszcze nie ma nic, a wieczorem są już trzy utwory". Zaglądamy za kulisy ZAiKS Music Camp 2026 w Sopocie

Tekst sponsorowany

Czy przeziębienie można leczyć naturalnie? Lekarz Michał Domaszewski obala mity
Czy przeziębienie można leczyć naturalnie? Lekarz Michał Domaszewski obala mity

Materiał sponsorowany

PROCES
ZABÓJSTWO
USA
KAROLINA POŁUDNIOWA

Najnowsze

Galeria zdjęć21
Balkon runął pod nimi. Żona zginęła, a on walczy o sprawiedliwość. Jest przełom

Wiadomości

Balkon runął pod nimi. Żona zginęła, a on walczy o sprawiedliwość. Jest przełom

Brutalny atak w Warszawie! 16-latek z pękniętą czaszką, napastnicy krzyczeli: „Wyp***dalaj do Ukrainy”

szok

Brutalny atak w Warszawie! 16-latek z pękniętą czaszką, napastnicy krzyczeli: „Wyp***dalaj do Ukrainy”

Galeria zdjęć23
George Clooney nagle wparował na scenę w Poznaniu. Rozległy się piski, a Amal Clooney wspomniała o rozwodzie!

Mówią wprost

George Clooney nagle wparował na scenę w Poznaniu. Rozległy się piski, a Amal Clooney wspomniała o rozwodzie!

Galeria zdjęć32
Matura 2026: historia sztuki 13.05.2026. Arkusze CKE i odpowiedzi z historii sztuki. Sprawdź rozwiązania zadań!

matura 2026

Matura 2026: historia sztuki 13.05.2026. Arkusze CKE i odpowiedzi z historii sztuki. Sprawdź rozwiązania zadań!

Galeria zdjęć19
Alicja Szemplińska uciekła dziennikarce z Izraela. Jej reakcja hitem internetu za granicą

Niezręczna sytuacja

Alicja Szemplińska uciekła dziennikarce z Izraela. Jej reakcja hitem internetu za granicą

Galeria zdjęć5
Prawnik zastrzelił żonę i syna dla pieniędzy. Wyrok za głośną zbrodnię uchylony!

Szok w Ameryce

Prawnik zastrzelił żonę i syna dla pieniędzy. Wyrok za głośną zbrodnię uchylony!