Porzucił Hollywood, by uczyć dzieci. Usłyszał zarzut uwiedzenia i wykorzystania uczennicy

Do zatrzymania sprośnego pedagoga z Neuqua Valley High School doszło 3 kwietnia niedaleko jego domu w La Grange na przedmieściach Chicago, IL. 56-letni William Schaub usłyszał trzy zarzuty niestosownego kontaktu z uczennicą - w tym ciężkiego przestępczego wykorzystywania seksualnego oraz uwiedzenia nieletniego. Jak poinformowali mundurowi, sprawa wyszła na jaw dzięki anonimowemu informatorowi, który powiadomił o niewłaściwych kontaktach władze szkoły. Te, 7 marca przekazały informację policjantom z Naperville.

- „Dochodzenie, przeprowadzone we współpracy z Will County Child Advocacy Center, doprowadziło do odkrycia niewłaściwych wiadomości elektronicznych między Schaubem a uczennicą wysłanych między listopadem 2024 r. a marcem 2025 r., a także dowodów na niewłaściwy kontakt fizyczny między nimi w grudniu 2024 roku” – przekazali w komunikacie policjanci z Naperville. Nie poinformowali jednak, ile lat miała ofiara 56-latka.

Polecany artykuł: Znany aktor skazany za dwa gwałty

Po aresztowaniu Schaub trafił do więzienia hrabstwa Will. Jego profil oraz zdjęcie zniknęły ze spisu pracowników szkoły na stronie internetowej Neuqua Valley High School. Jego zdjęcia nadal można za to znaleźć w największej internetowej bazie filmowej IMDB. William Schaub ma bowiem na koncie kilkuletnią przygodę z filmem, choć w czasie nauczycielskiej kariery zapuścił włosy i trudno w nim rozpoznać przystojniaka z Hollywood.

Z jego filmografii wynika, że Schaub rozpoczął karierę filmową w 1992 roku, zagrał drugoplanowe role w kilkunastu znanych serialach, między innymi w „Beverly Hills, 90210”, „King of the Hill”, „Days of our lives” czy też „Desperate Housewives”. W ostatnim filmie pojawił się w 2009 roku.