Polski pączek ma swój dzień w Chicago. Jest oficjalny dokument

To już fakt. Fat Tuesday, czyli amerykański Tłusty Wtorek od 17 lutego zwany będzie w Chicago oficjalnie również jako Pączki Day – Dzień Pączków. Podpisaną przez burmistrza Wietrznego Miasta formalną proklamację ustanawiającą nowe święto przekazał w imieniu Brandona Johnsona szef Komitetu ds. Zaangażowania Polonii Miasta Chicago Kevin Barszcz. Złożył ją na ręce Bogdana Pukszty, Dyrektora Wykonawczego Polish American Chamber of Commerce (Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej) oraz Dana Paska, prezesa zarządu PACC.

W proklamacji podkreślono, że Chicago jest jednym z najważniejszych ośrodków Polonii w Stanach Zjednoczonych. Zwrócono uwagę na bogatą historię zwyczajów związanych z Tłustym Czwartkiem i amerykańskim Tłustym Wtorkiem, a także na ogromny wkład ponad 60 polonijnych piekarni działających w aglomeracji chicagowskiej. Wyrazy uznania skierowano do polskich piekarzy za ich kunszt i umiejętność tworzenia wypieków, które stały się jednym z symboli polskiej obecności w mieście.

Przekazanie proklamacji odbyło się 17 lutego podczas uroczystości zorganizowanej przez PACC w Copernicus Center. Uczestniczyła w niej również Konsul Generalna RP w Chicago Regina Jurkowska, która podziękowała Polonii za wieloletnią aktywność, współpracę i pielęgnowanie tradycji. Kilka dni wcześniej, 12 lutego, na zaproszenie Komitetu ds. Zaangażowania Polonii Miasta Chicago, na którego czele stoi Kevin Barszcz, burmistrz Brandon Johnson odwiedził Montrose Food Mart & Deli, by wspólnie z Polonią uczcić Tłusty Czwartek. Wizyta była okazją do rozmów o roli Polaków w życiu miasta, promocji lokalnych biznesów oraz podtrzymywaniu polsko-amerykańskich tradycji.

Burmistrzowi towarzyszyli m. in. senator Robert Martwick oraz radny Chicago Nick Sposato. Wśród gości znaleźli się także Jan Król, prezes Związku Podhalan w Północnej Ameryce, oraz Natalia Król, Królowa ZPPA, która wręczyła burmistrzowi zaproszenie na doroczny charytatywny Bal Królowej ZPPA. Gości serdecznie powitał właściciel sklepu Stanisław Urbaniak, jego syn Łukasz, kierowniczka Anna Dudziński oraz cały zespół pracowników.

Anna Dudziński opowiedziała historię sklepu, który od dekad służy polonijnej społeczności i co środę oferuje zniżki dla seniorów. Podczas spotkania burmistrz Johnson podkreślił, jak ważna jest obecność Polaków w Chicago, zauważając, że poza Warszawą nie ma na świecie miasta z tak liczną społecznością polską. Dodał również, że Polacy są „częścią serca Chicago”.

Zdradził też, że jego ulubionymi pączkami są te z nadzieniem różanym

– wyjawił „Super Expressowi” polonijny działacz Daniel Pogorzelski.

Tłusty Czwartek to jedno z najbardziej rozpoznawalnych świąt w społeczności polsko-amerykańskiej. W świętowanie włączają się też przedstawiciele władz federalnych - senator Richard Durbin oraz senator Tammy Duckworth, którzy odwiedzili polonijne piekarnie, by spróbować tradycyjnych pączków. Stanowy senator Robert Martwick co roku kupuje setki pączków i zabiera je do Springfield, aby podzielić się nimi z kolegami w stanowym Senacie oraz lokalnych instytucjach. Sprzedaż pączków wspiera również działalność Polish American Association (Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskiego).