Natalia Król z koroną ZPPA. Góralska Polonia wybrała nową Królową Podhalan

Król trawki z Chicago znów za kratami. Sean Kalinoski skazany na 6 lat więzienia!

Wśród członków Związku Podhalan Północnej Ameryki góralska tradycja od lat przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Jej nieodłączną częścią są wybory Królowej Podhalan, które są organizowane od czterech dekad. To nie jest tylko konkurs, ale prawdziwe święto górali. W jego jubileuszowej, 40. edycji, która odbyła się z pełnym rozmachem i wzruszeniem w niedzielę 14 września w Domu Podhalan w Chicago, wybrano nową królową ZPPA na lata 2025–2026.

Koronę Królowej Podhalan decyzją jury zdobyła 17-letnia Natalia Król - utalentowana tancerka zespołu góralskiego Siumni. W finale pokonała Natalię Miros z zespołu Holni, która zyskała największe uznanie publiczności, zachwycając wdziękiem i sceniczną charyzmą.

W kategorii „Kandydatka na Królową” jury wyróżniło 14-letnią Gabrielę Strączek z zespołu Młodzi Siumni. W tej grupie rywalizowały również: 16-letnia Anastazja Galik (Młodzi Szaflarzanie), 15-letnia Zuzanna Tylka oraz Maja Luberda - obie z zespołu Młodzi Hyrni.

Po raz pierwszy w historii tego konkursu wybierano też „Małom Górolecke” w ramach kategorii, skierowanej do dziewczynek wieku do 12 lat. Zwyciężczynią została 10-letnia Michelle Kleszcz z zespołu Mali Zaradni. W tej rywalizacji wzięły także udział: Victoria Król, Natalia Obrochta, Monika Maciata, Weronika Bukowski, Wiktoria Wrzaszczak, Marysia Jakób, Wiktoria Komperda, Iza Gach i Magdalena Borzecki.

Przeczytaj także: Górale pożegnali twórcę pierwszej podhalańskiej szkółki muzycznej w Chicago

W czasie wyborów kandydatki prezentowały się w tradycyjnych strojach, śpiewały, tańczyły i czarowały osobistym wdziękiem. Jury oceniało również praktyczne umiejętności związane z góralską codziennością: wiązanie gorsetu, zaplatanie warkocza, zakładanie kierpców, a nawet dojenie sztucznej krowy. W finale kandydatki wzięły udział w konkurencjach zarzucanie „sola” - szala w wersji letniej i zimowej, przyszywanie guzików, cerowanie skarpetek, robienie wykrowków - dzielenie ziemniaków do sadzenia oraz przygotowanie ciasta na moskole.

Wydarzenie swoją obecnością uświetniły rodziny kandydatek i ich znajomi, członkowie ZPPA oraz honorowi goście: konsul generalna RP w Chicago Regina Jurkowska, wicekonsul Renata Lalik-Gałan, skarbniczka hrabstwa Cook Maria Pappas oraz Królowa Parady Konstytucji 3 Maja w Chicago Olivia Kowalczyk i Druga Dama oraz Miss Publiczności Patrycja Niżnik.