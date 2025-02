Polski Forrest Gump inspirował młodych podczas konferencji w Chicago

Organizatorami „NEXT- Talk to the future generations” od początku są Kasia Sowacki, Alina Mikołajczyk oraz Łukasz Dudka, który pełnił rolę głównego prowadzącego, wspierani przez Polish American Youth Council, wielu wolontariuszy i sponsorów. Mimo odległości, którą musieli pokonać niektórzy uczestnicy, w tym roku w sobotę 22 lutego na sali zgromadziło się ponad 600 młodych ludzi, z nauczycielami, opiekunami i dyrektorami szkół. A wszystko po to, żeby zainspirować młodych Polonusów do rozwoju, ale też do nauki języka polskiego i pielęgnowania swoich polskich korzeni.

Mówcami podczas tegorocznego wydarzenia byli Adrian Bosowski - doktor farmacji i menedżer w CVS Health, Alexandra Golota – prawnik w biurze Illinois Attorney General, prezydent Legionu Młodych Polek i działaczka polonijna, Emilia Kuru – asystentka lekarza specjalizująca się w operacjach ortopedycznych, utalentowana skrzypaczka i była tancerka zespołu góralskiego „Siumni”, Paul Bragiel – inwestor, przedsiębiorca, współwłaściciel klubu Dziki Warszawa i trener reprezentacji Polski w baseballu oraz Tomasz Sobania – nazywany "polskim Forrestem Gumpem" biegacz ekstremalny, który właśnie ukończył Bieg przez USA.

Każdy z nich, miał inną historię, ale łączyło ich jedno - polskie pochodzenie. Tak jak polonijni uczniowie chodzili do polskich szkół, występowali w zespołach folklorystycznych, a polskość była i jest częścią ich życia. Po niezwykle interesujących i inspirujących wypowiedziach, odbył się panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy konferencji mogli zadawać pytania. Tak jak różni byli mówcy, tak różne były też do nich pytania. Począwszy od prośby o poradę, a skończywszy na pytaniu o ulubiony kolor. Nie zabrakło zabawnych sytuacji. Aleksandra Gołota zdradziła, że jej ulubionym kolorem jest kolor czarny „ponieważ jestem adwokatem”...

Również w kuluarach odbywały się ciekawe rozmowy, których celem, tak jak całej konferencji było inspirowanie młodych ludzi. Dla wielu – dyrektorów, nauczycieli czy nawet rodziców - była to też okazja, by poznać marzenia, potrzeby i zainteresowanie młodych ludzi. Podczas jednej z rozmów Oskar Mazur, uczeń ze szkoły im. Marii Skłodowskiej - Curie powiedział, że chciałby być nie biegaczem, tak jak Tomasz Sobania, ale bokserem. - Szkoda, że nie ma tutaj boksera - westchnął.

Uczniowie mogli za to poznać bogatą ofertę studiów w Polsce, gdyż przy współpracy z NAWA (Narodową Agencją Wymiany Akademickiej) można było odwiedzić stoiska największych polskich uczelni. Cieszyły się one naprawdę ogromnym zainteresowaniem, zarówno młodzieży jak i rodziców.