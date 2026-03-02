Polski aktor poruszył widzów w Nowym Jorku. Zebrał owacje po premierze na Greenpoincie

Agata Drogowska
2026-03-02 19:35

Święty Maksymilian Kolbe to postać znana wszystkim Polakom. Ci mieszkający w Nowym Jorku mieli okazję zobaczyć najnowszy film przybliżający jego męczeństwo. Premierowy pokaz filmu „Triumf serca” odbył się na Greenpoincie i zgromadził licznych przedstawicieli Polonii, miłośników kina oraz osoby, którym bliska jest postać franciszkanina. Była to też wyjątkowa okazja na spotkanie z gwiazdą filmu Marcinem Kwaśnym.

  • Na Greenpoincie w Nowym Jorku odbyła się premiera filmu „Triumf serca” o św. Maksymilianie Kolbe z udziałem aktora Marcina Kwaśnego.
  • Film ukazuje męczeństwo franciszkanina w Auschwitz, gdzie o. Kolbe oddał życie za współwięźnia.
  • Po projekcji polski gwiazdor spotkał się z widzami, dzieląc się wrażeniami z planu.

Premierowy pokaz filmu „Triumf serca” odbył się w sobotę 28 lutego w siedzibie Polish & Slavic Federal Credit Union przy 100 McGuinness Blvd na Greenpoincie. Amerykańska produkcja w języku angielskim z polskim lektorem, w reżyserii Anthony’ego D’Ambrosio opowiada historię męczeństwa św. Maksymiliana Kolbego. W roli głównej wystąpił Marcin Kwaśny, dla którego - jak sam podkreślił - była to dość ciężka rola.

Fabuła koncentruje się na 14 dniach spędzonych przez polskiego duchownego w bunkrze głodowym w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. To tam ojciec Kolbe dobrowolnie oddał życie za współwięźnia, Franciszka Gajowniczka. Film pokazuje dramatyczną walkę o zachowanie godności w nieludzkich warunkach. Dzięki postawie franciszkanina współwięźniowie odnajdują w sobie siłę do modlitwy i duchowej jedności.

Przeczytaj także:
Polak przebiegł całe Stany. W Nowym Jorku pokazano film o jego wyczynie

W produkcji pojawiają się także retrospekcje z wcześniejszego życia świętego, które pomagają lepiej zrozumieć jego wybór i duchową drogę. Obraz jest surowy, realistyczny i emocjonalnie wymagający. Nie unika trudnych scen, ukazując brutalność obozowej rzeczywistości, ale jednocześnie podkreśla siłę wiary, miłości i poświęcenia. To film, który skłania do refleksji nad granicami człowieczeństwa oraz nad tym, czym jest prawdziwe zwycięstwo.

Po projekcji w siedzibie PSFCU odbyło się spotkanie z Marcinem Kwaśnym. Aktor podzielił się swoimi doświadczeniami z planu filmowego oraz opowiedział o przygotowaniach do roli. Wspominał, że spędził czas w klasztorze franciszkanów, aby lepiej zrozumieć duchowość św. Maksymiliana. Podkreślił także wyjątkową atmosferę podczas realizacji filmu.

Mimo dużej ekipy, na planie panowało skupienie i cisza

– mówił. Zdjęcia do filmu trwały zaledwie 25 dni.

Aktor podkreślił również, że każda wizyta w Stanach Zjednoczonych jest dla niego ważnym i pozytywnym doświadczeniem.

Zawsze mam bardzo dobre odczucia, kiedy przyjeżdżam do Stanów. Jestem tu bardzo dobrze przyjmowany. Lubię odwiedzać przyjaciół i rodzinę

– powiedział, dodając, że jego rodzina mieszka w Chicago.

Pokazana w filmie historia o. Maksymiliana, symbolu odwagi, wiary i bezinteresownej miłości wobec drugiego człowieka, wywarła ogromne wrażenie na widzach. Tadeusz Antoniak, komendant naczelny Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, który wziął udział w premierowym pokazie, przyznał w rozmowie z „Super Expressem”, że obraz go poruszył.

To przejmujący film, głęboko filozoficzny. Pokazuje cierpienie. W cierpieniu można przegrać życie, ale można też wygrać

– podsumował.

1 marca film został pokazany w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown, PA.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Otorynolaryngolog: hałas szkodzi nie tylko uszom. Cierpią też serce i psychika
Otorynolaryngolog: hałas szkodzi nie tylko uszom. Cierpią też serce i psychika

Materac a ból kręgosłupa: jak wybrać materac świadomie. Kiedy zmiana podłoża realnie pomaga?
Materac a ból kręgosłupa: jak wybrać materac świadomie. Kiedy zmiana podłoża realnie pomaga?

Materiał sponsorowany

MARCIN KWAŚNY
NOWY JORK
USA
POLONIA

Najnowsze

Galeria zdjęć12
Polski aktor poruszył widzów w Nowym Jorku. Zebrał owacje po premierze na Greenpoincie

„Triumf serca” zachwycił Polonię

Polski aktor poruszył widzów w Nowym Jorku. Zebrał owacje po premierze na Greenpoincie

Galeria zdjęć77
Bliski Wschód w ogniu. Odwołano zawody Pucharu Świata! Błyskawiczna reakcja na chaos

Zapadła decyzja

Bliski Wschód w ogniu. Odwołano zawody Pucharu Świata! Błyskawiczna reakcja na chaos

Galeria zdjęć11
Dubaj pod ostrzałem Iranu! Polscy turyści uwięzieni w hotelach

Dramat!

Dubaj pod ostrzałem Iranu! Polscy turyści uwięzieni w hotelach

Nawrocki pogania rząd! Nie można zostawić Polaków samych

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Nawrocki pogania rząd! "Nie można zostawić Polaków samych"

Galeria zdjęć22
Doda królową polskiego internetu! Zmiażdżyła konkurencję. Kto by się spodziewał aż takiej przewagi?

WOW!

Doda królową polskiego internetu! Zmiażdżyła konkurencję. Kto by się spodziewał aż takiej przewagi?

Galeria zdjęć20
Przeciek z nagrań polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Informator wskazuje jedną faworytkę

Eurowizja 2026

Przeciek z nagrań polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Informator wskazuje jedną faworytkę