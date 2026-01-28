Polak przebiegł całe Stany. W Nowym Jorku pokazano film o jego wyczynie

To był wyjątkowy wieczór kulturalny łączący muzykę, film dokumentalny oraz spotkanie z bohaterem międzynarodowego projektu sportowego. 27 stycznia w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku odbyło się spotkanie z Tomaszem Sobanią, biegaczem ekstremalnym, który na przełomie 2024 i 2025 roku spędził 139 dni w trasie swojego niezwykłego biegu przez Amerykę.

Wydarzenie oficjalnie otworzył Konsul Generalny RP w Nowym Jorku, Mateusz Sakowicz, witając gości i podkreślając znaczenie inicjatyw promujących Polskę oraz inspirujące postacie na arenie międzynarodowej. Gospodynią wieczoru była Dagmara Czechura, która nie tylko prowadziła spotkanie, lecz również wystąpiła publicznością z muzycznym repertuarem. Jej nastrojowy recital wokalny stworzył artystyczne wprowadzenie do dalszej części programu.

Centralnym punktem wieczoru był pokaz fragmentu filmu dokumentalnego „Marathons Across America” w reżyserii Alexandra Klymki. Produkcja przedstawia ekstremalne wyzwanie biegowe Tomasza Sobani – jego odpowiadający 125 maratonom bieg przez Stany Zjednoczone, który stał się nie tylko testem fizycznej wytrzymałości, ale również opowieścią o współczesnej Ameryce i ludzkiej solidarności.

Podczas rozmowy twórcy podkreślali wymiar ideowy projektu. Alex Klymko mówił o filmie jako o obrazie pokazującym Amerykę dzisiaj.

Bieg jest tu wspaniałą ideą, punktem wyjścia do głębszej refleksji

– zaznaczył. Dodał, że nie jest to opowieść jednowymiarowa ani „płaska”, ale historia o drodze, spotkaniach, granicach ciała i psychiki oraz o tym, co dzieje się z człowiekiem w długotrwałym wysiłku.

CZYTAJ TEŻ: Polak przebiegł całe Stany! Tomek Sobania na mecie niezwykłego biegu

Publiczność zobaczyła jedynie fragment filmu, co nadało pokazowi charakter przedpremierowej zapowiedzi. Po projekcji odbyła się sesja pytań publiczności do Tomasza Sobani i twórcami, która pokazała też duże zainteresowanie zarówno obrazem, jak i samym bohaterem filmu. Polski biegacz wzbudził jeszcze większe zainteresowanie, dzieląc się planami na najbliższą przyszłość i zapowiadając kolejne ambitne przedsięwzięcie.

Szykuję się do kolejnego maratonu, który zaczynam 15 maja: 50 maratonów, 50 stanów w 50 dni

– zdradził podczas spotkania w Konsulacie, przyznając, że to kolejne ogromne wyzwanie. W trakcie rozmowy nawiązał także do swojej osobistej historii, niejako tłumacząc swoje motywacje.

Zawsze chciałem czegoś więcej. Pochodzę z małego miasteczka. Zawsze mierzyłem wyżej

– mówił.

Nasz rodak 15 września 2024 r. wyruszył w liczącą niemal 3300 mil trasę. Wyzwanie, będące jednocześnie spełnieniem jego marzenia, rozpoczął w nowojorskim Central Parku, skąd ruszyła z nim grupa Polaków m.in. z Polska Running Team. Przebiegł przez New Jersey i dalej do Waszyngtonu, DC, gdzie spotkał się z kongresmenami, od których otrzymał flagę USA, która powiewała wcześniej nad Kapitolem USA. W połowie października zameldował się w Chicago, gdzie miał szansę na pierwszy wolny od biegania dzień. Wziął udział w kilku spotkaniach z Polonią oraz Kongresie 60 Milionów. Z Wietrznego Miasta Tomasz Sobania skierował się na słynną Route 66, którą przez kolejne tygodnie zmierzał w stronę Los Angele.