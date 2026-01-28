Polak przebiegł całe Stany. W Nowym Jorku pokazano film o jego wyczynie

Nazywany „polskim Forrestem Gumpem” ekstremalny biegacz Tomasz Sobania zawitał z wizytą do Nowego Jorku. We wtorek 27 stycznia spotkać mogli się z nim nasi mieszkający w metropolii rodacy. Okazja była wyjątkowa – spotkanie połączone było z prezentacją filmu dokumentalnego pokazującego jego niezwykły wyczyn – „Bieg przez USA”, w ramach którego pokonał 3300 mil od Nowego Jorku, NY, po San Diego, CA.

To był wyjątkowy wieczór kulturalny łączący muzykę, film dokumentalny oraz spotkanie z bohaterem międzynarodowego projektu sportowego. 27 stycznia w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku odbyło się spotkanie z Tomaszem Sobanią, biegaczem ekstremalnym, który na przełomie 2024 i 2025 roku spędził 139 dni w trasie swojego niezwykłego biegu przez Amerykę.

Wydarzenie oficjalnie otworzył Konsul Generalny RP w Nowym Jorku, Mateusz Sakowicz, witając gości i podkreślając znaczenie inicjatyw promujących Polskę oraz inspirujące postacie na arenie międzynarodowej. Gospodynią wieczoru była Dagmara Czechura, która nie tylko prowadziła spotkanie, lecz również wystąpiła publicznością z muzycznym repertuarem. Jej nastrojowy recital wokalny stworzył artystyczne wprowadzenie do dalszej części programu.

Centralnym punktem wieczoru był pokaz fragmentu filmu dokumentalnego „Marathons Across America” w reżyserii Alexandra Klymki. Produkcja przedstawia ekstremalne wyzwanie biegowe Tomasza Sobani – jego odpowiadający 125 maratonom bieg przez Stany Zjednoczone, który stał się nie tylko testem fizycznej wytrzymałości, ale również opowieścią o współczesnej Ameryce i ludzkiej solidarności.

Podczas rozmowy twórcy podkreślali wymiar ideowy projektu. Alex Klymko mówił o filmie jako o obrazie pokazującym Amerykę dzisiaj.

Bieg jest tu wspaniałą ideą, punktem wyjścia do głębszej refleksji

– zaznaczył. Dodał, że nie jest to opowieść jednowymiarowa ani „płaska”, ale historia o drodze, spotkaniach, granicach ciała i psychiki oraz o tym, co dzieje się z człowiekiem w długotrwałym wysiłku.

Publiczność zobaczyła jedynie fragment filmu, co nadało pokazowi charakter przedpremierowej zapowiedzi. Po projekcji odbyła się sesja pytań publiczności do Tomasza Sobani i twórcami, która pokazała też duże zainteresowanie zarówno obrazem, jak i samym bohaterem filmu. Polski biegacz wzbudził jeszcze większe zainteresowanie, dzieląc się planami na najbliższą przyszłość i zapowiadając kolejne ambitne przedsięwzięcie.

Szykuję się do kolejnego maratonu, który zaczynam 15 maja: 50 maratonów, 50 stanów w 50 dni

– zdradził podczas spotkania w Konsulacie, przyznając, że to kolejne ogromne wyzwanie. W trakcie rozmowy nawiązał także do swojej osobistej historii, niejako tłumacząc swoje motywacje.

Zawsze chciałem czegoś więcej. Pochodzę z małego miasteczka. Zawsze mierzyłem wyżej

– mówił.

Nasz rodak 15 września 2024 r. wyruszył w liczącą niemal 3300 mil trasę. Wyzwanie, będące jednocześnie spełnieniem jego marzenia, rozpoczął w nowojorskim Central Parku, skąd ruszyła z nim grupa Polaków m.in. z Polska Running Team. Przebiegł przez New Jersey i dalej do Waszyngtonu, DC, gdzie spotkał się z kongresmenami, od których otrzymał flagę USA, która powiewała wcześniej nad Kapitolem USA. W połowie października zameldował się w Chicago, gdzie miał szansę na pierwszy wolny od biegania dzień. Wziął udział w kilku spotkaniach z Polonią oraz Kongresie 60 Milionów. Z Wietrznego Miasta Tomasz Sobania skierował się na słynną Route 66, którą przez kolejne tygodnie zmierzał w stronę Los Angele.

