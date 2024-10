Polonia przejmuje Manhattan! Czas na 87. Paradę Pułaskiego i pielęgnowanie pięknej tradycji

Gen. Casimir Pulaski (1745 - 1779), bo tak znany jest w Ameryce, należy do grupy najbardziej czczonych bohaterów narodu amerykańskiego, obok Markiza de Lafayette, Thomasa Paine’a i naturalnie drugiego naszego rodaka Tadeusza Kościuszki. Ameryka oddaje honor swoim bohaterom i tak gen. Kazimierz Pułaski - żołnierz armii George’a Washingtona i twórca kawalerii amerykańskiej, który zapłacił najwyższą cenę za prawo do wolności narodu amerykańskiego - na mocy proklamacji prezydenta USA Herberta Hoovera z 11 października 1929 r. - dnia śmierci bohatera - ma swoje święto w USA obchodzone każdego 11 października i zwane Narodowym Dniem Pamięci Generała Pułaskiego.

Amerykanie zawsze doceniali bohaterstwo i cenę, jaką zapłacił za ich wolność Kazimierz Pułaski.

Już wkrótce po jego śmierci Kongres Kontynentalny zdecydował o postawieniu pomnika generałowi w Savannah, GA, gdzie został śmiertelnie ranny, a w 1847 roku zbudowano fort mający bronić port w Savannah i nazwano go jego imieniem. Amerykanie podtrzymują pamięć o generale mimo upływu czasu i w wielu miastach i miasteczkach USA można spotkać jego pomniki oraz place, ulice, szkoły i parki jego imienia. W 2009 r. na mocy rezolucji, którą podpisał prezydent Barack Obama (63 l.) Kazimierzowi Pułaskiemu nadano pośmiertnie obywatelstwo USA.

O upamiętnienie swojego wielkiego rodaka naturalnie zadbali też Polacy, którzy już w 1608 r. zaczęli osiedlać się w Stanach Zjednoczonych. Pomysł organizacji polonijnego pochodu upamiętniającego bohatera dwóch wielkich narodów zrodził się w głowie ks. Feliksa Buranta, proboszcza parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie, gdzie już w 1926 r. zorganizowano pochód z udziałem ponad 3 tysięcy Polaków do City Hall Park na dolnym Manhattanie, w którym zasadzono dwa dęby na część Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego. Był jednak plan jeszcze godniejszego uczczenia polskiego generała, który wyklarował się w 1936 r. i tak, wkrótce po proklamacji Hoovera i ustawie obu izb amerykańskiego kongresu, w 1937 r. w Nowym Jorku odbyła się pierwsza Parada Pułaskiego. Podczas pierwszej Parady Pułaskiego na Manhattanie maszerowało w niej około 50 tys. osób i ponad drugie tyle ją obserwowało, o czym informował wtedy „New York Times”.

Polonijny przemarsz stał się tym samym drugą najstarszą etniczną paradą w metropolii - przed nią plasuje się Parada św. Patryka, której tradycja liczy ponad 260 lat.

Parada Pułaskiego organizowana jest od lat przez Komitet Główny Parady Pułaskiego, powstały dzięki połączeniu się działającego od 1937 r. Komitetu Pamięci Pułaskiego z Komitetem im. gen. Włodzimierza Krzyżanowskiego. Dzięki niemu corocznie Polacy maszerują na słynnej Piątej Alei w centrum Manhattanu, manifestując pamięć o generale i swoje przywiązanie do polskiej historii, tradycji, kultury i wdzięczność dla nowej ojczyzny. - „Komitet Parady dąży do tego, aby pokazać światu jak duży wkład wnieśliśmy we wszystkich dziedzinach życia Stanów Zjednoczonych” - pisali w 1985 r. jego przedstawiciele. Podczas 87-letniej tradycji Parada nie odbyła się dwa razy. Pierwszy raz w 2001 r. ze względu na wydarzenia z 9/11 i w 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa.

Organizacja Parady to niełatwe zajęcie.

Całoroczną pracę przy tym wydarzeniu rozpoczyna, niemal od razu po Paradzie, wybór nowego Wielkiego Marszałka. W tym roku spotkanie robocze, podczas którego przyjmowane będą nominacje na marszałka z New Jersey, odbędzie się 17 października. Same wybory odbędą się 21 listopada, a w styczniu – tradycyjna uroczystość wręczenia mu szarfy. Podczas niezwykle pracowitego roku lokalne komitety wybierają marszałków poszczególnych kontynentów oraz lokalne Miss Polonia, którzy podczas Parady prowadzą poszczególne kontynenty. Wybory są zawsze wydarzeniami w lokalnych środowiskach polonijnych, natomiast prezentacja wszystkich miss i marszałków odbywa się podczas uroczystego bankietu poprzedzającego paradę.

Podczas Parady Pułaskiego, która corocznie odbywa się w pierwszą niedzielę października, na jej czele staje Wielki Marszałek, którym jest naprzemiennie reprezentant jednego z trzech stanów: Nowego Jorku, New Jersey, a od 2019 r. również Connecticut. W tym roku Polonię, pod hasłem pod hasłem „Wolność krzyżami się mierzy”, poprowadzi Piotr Praszkowicz (54 l.) z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie. Za nim przejdą organizacje polonijne, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, polskie szkoły dokształcające, druhny i druhowie ze szczepów metropolitarnego harcerstwa, Polonijny Big Band i zespoły muzyczne, polonijni sportowcy, artyści i stowarzyszenia studentów polonijnych i biznesowe, policjanci z NYPD i New Jersey, FDNY, przedstawiciele polonijnych i polskich firm, jak PSFCU czy LOT, a także przedstawiciele władz różnych szczebli. Jak co roku, nie zabraknie Polonii z innych stanów oraz rozmaitych gości.

Polonijne święto 6 października trwać będzie niemal cały dzień.

Rozpocznie je o godz. 9 am tradycyjnie msza święta w Katedrze św. Patryka przy Piątej Alei na Manhattanie, po której o godz. 10.15 am zaproszeni goście spotkają się na śniadaniu w 3 West Club. Po nim o godzinie 12.30 u zbiegu Piątej Alei i 41st Street ruszy 87. Parada Pułaskiego w Nowym Jorku. Trasa parady wiedzie od 35. do 54. ulicy najbardziej reprezentacyjną nowojorską aleją. Uczestnicy po drodze mijają Katedrę św. Patryka, gdzie przed jej wejściem witają i pozdrawiają ich hierarchowie i księża z nowojorskiej archidiecezji i z innych stron świata. Trybuna Honorowa dla gości znajduje się przed Nowojorską Biblioteką Publiczną, między 40. a 42. ulicą. Biało-czerwone barwy królować będą na Piątej Alei co najmniej do godz. 6 pm.