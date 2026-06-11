Polak biegnie przez Amerykę. Niebywałe, jak witają go rodacy!

„Polski Forrest Gump” po roku od słynnego biegu przez Amerykę wrócił do USA z nowym wyzwaniem. To projekt USA 50-50-50, czyli 50 maratonów w 50 stanach w 50 dni, który rozpoczął 10 maja w Los Angeles, CA. Dziś, 11 czerwca wyruszy w swoją 32. trasę przez Ohio, gdzie zapewne liczyć będzie mógł na gorący doping rodaków. Amerykańska Polonia niemal wszędzie sprawia mu gorące powitanie!

We wtorek 9 czerwca Tomasz Sobania przebiegł przez Illinois i Chicago, gdzie został hucznie powitany przez zachwyconą nim od miesięcy Polonię, z Konsul Generalną RP w Chicago Reginę Jurkowską na czele. W biegu przez centrum miasta wspierała go grupa aż 50 osób z polskimi flagami!

Polskich flag nie brakowało też na wcześniejszych etapach tego niesamowitego biegu. Liczna grupa Polaków powitała go m.in. w Dallas w Teksasie, gdzie zawitał 30 maja. Na parkingu pod polskim kościołem św. Piotra w samym sercu miasta na polskiego biegacza czekały dwa kampery oraz lokalna Polonia. Fani biegacza nie mogli się doczekać, kiedy Tomek wróci z porannego maratonu po Dallas i będą go mogli poznać osobiście. Polonusi przynieśli polskie flagi, były wspólne zdjęcia, autografy na koszulkach i rozmowy. Sportowca ugoszczono po biegu pysznym i wysokokalorycznym śniadaniem.

Wyjątkową oprawę wydarzenia stworzył Marek Eneti, który, zagrał specjalnie dla niego. Było trochę po teksańsku, trochę po polsku, ale przede niesamowicie motywująco

– napisała obecna na spotkaniu z polskim biegaczem nasza rodaczka z Dallas Ludmiła Mitula.

Tomasz Sobania to człowiek, który udowadnia, że granice istnieją głównie w naszej głowie. Jego determinacja, energia i odwaga sprawiają, że trudno przejść obok tej historii obojętnie. A wszystko to z myślą o 250-leciu USA i przypomnieniu o polskich śladach w amerykańskiej historii

– dodała pani Ludmiła.

Ambitny plan Tomasza Sobani to jednak nie tylko duża dawka niesamowitych wrażeń, ale też poważne wyzwanie dla jego organizmu. Biegacz walczy z ogromnym zmęczeniem i potężnym przeciążeniem mięśnia czworogłowego uda, o czym wspomina w relacjach z biegu w serwisach społecznościowych. Ponad połowa zaplanowanych maratonów już za nim. 28 czerwca zakończy swoje wyzwanie biegiem w Nowym Jorku. Jeśli to się uda, zostanie pierwszym Polakiem i dopiero drugim człowiekiem w historii, któremu uda się tego dokonać! Takiego samego wyczynu, w 2006 roku, dokonał Dean Karnazes, idol Tomasza Sobani. Polski biegacz spotkał się z nim na trasie swojego własnego biegu, na słynnej Route 66!

Sobania biegnie po kolejny wielki sukces sportowy, ale też dla potrzebujących dzieci. W trakcie wyzwania prowadzona jest zbiórka na rzecz podopiecznych Fundacji STARS4STARS, którą wesprzeć można też na stronie zrzutka.pl. Akcje charytatywne towarzyszyły też poprzednim biegom Tomka. Na przełomie 2024 i 2025 roku w 139 dni przebiegł całe Stany Zjednoczone – od Central Park do San Diego. Pokonał ponad 5250 km, co odpowiada 125 maratonom. Był pierwszym Polakiem, który dokonał takiego wyczynu. W 2023 roku przebiegł z Chorzowa do greckiego miasta Marathon i z powrotem. To jednak tylko wyrywek jesgo wyczynów. Hasło, które Tomek często powtarza, brzmi „Możesz więcej, niż myślisz!” i właśnie tę ideę stara się pokazywać każdym swoim biegiem.