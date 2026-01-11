Polak przebiegł całe USA. Powstaje film dokumentalny o Tomku Sobani

Tomek Sobania przebiegł całe USA, pokonując dystans równy 125 maratonom

Podczas biegu powstawał film dokumentalny „Marathons Across America”

Produkcja trafi na festiwale filmowe i pokaże Amerykę oczami Polaka w drodze

Projekt „Bieg przez USA” miał prosty, ale ekstremalny cel – przebiec USA z jednego wybrzeża na drugie. Dla Tomka Sobani był to największy bieg w życiu, ale szybko stało się jasne, że to przedsięwzięcie znacznie wykracza poza sport. Od 15 września 2024 roku, gdy w Central Parku w Nowym Jorku rozpoczął swój bieg, dzień po dniu, mila po mili, w kolejnych sportowych butach i z zegarkiem na nadgarstku przemierzał tysiące kilometrów amerykańskich dróg, mierząc się z bólem, kontuzjami i momentami zwątpienia.

Równolegle z biegiem prowadzona była kampania społeczna „Możesz więcej niż myślisz”, której celem było inspirowanie ludzi do działania mimo niepełnosprawności, chorób, zaburzeń i życiowych przeciwności. Projekt promował także Polskę oraz Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, a relacje z trasy śledziły tysiące osób.

Od samego początku Sobani towarzyszyła ekipa filmowa. Jego droga przez Amerykę stała się podstawą do realizacji filmu dokumentalnego, który powstał we współpracy z amerykańskim producentem Alexem Klymko. Twórca poznał Tomasza dzięki wspólnej przyjaciółce, która usłyszała jego wystąpienie motywacyjne w Barcelonie. Ujęła ją jego szczerość i spokój. Gdy Tomasz pojawił się w Nowym Jorku, zaproponowała spotkanie. Efektem była trwająca niemal półtorej godziny rozmowa, nagrana bez inscenizacji, a naturalność i szczerość intencji urzekła wszystkich. Jak podkreśla Klymko, od początku było jasne, że nie powstanie klasyczny film o bieganiu.

Tomasz nie traktował tego wyłącznie jako sportowego wyzwania. Chciał poznać Amerykę na „poziomie ziemi”, poruszając się przez kraj na własnych nogach. To opowieść o współczesnych Stanach Zjednoczonych widzianych oczami człowieka w drodze

– mówi producent.

Przyznaje też, że film „Marathons Across America” pokazuje nie tylko fizyczny koszt biegu – kontuzje, czarne paznokcie i wszechobecny ból – ale przede wszystkim siłę długotrwałej wytrwałości. Jak mówi Klymko, to historia drobnych spotkań w barach, na stacjach benzynowych i przy drogach, które tworzą obraz prawdziwego ducha Ameryki i poczucie wspólnoty.

Zdaniem producenta, Tomasz Sobania ukończył ten bieg nie dzięki chwilowej motywacji, lecz odpowiedzialności – wobec siebie i wobec ludzi, którzy śledzili jego drogę.

Większość ludzi kończy nie dlatego, że nie ma już siły, ale dlatego, że zatrzymuje się w chwili pojawienia się wątpliwości. Tomasz poszedł dalej

– podkreśla Klymko.

Bieg przez USA, który Tomek ukończył 2 lutego 2025 r. w San Diego, CA, był kulminacją wieloletniej drogi Sobani, który od lat realizuje ekstremalne wyprawy biegowe niosące głębsze przesłanie. „Marathons Across America” to nie tylko film dokumentalny, ale także projekt społeczny, pokazujący sport jako narzędzie poznania świata i samego siebie.