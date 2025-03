i Autor: Policja, Gofundme.com

Poszło o pieniądze

Poderżnął gardło szefowi, podpalił biuro i uciekł. Już usłyszał zarzuty

Pracownik firmy transportowej spod Chicago, IL, usłyszał zarzut morderstwa swojego szefa. Według śledczych, to poderżnął gardło 46-letniemu Dane’owi Koteskiemu, podpalił biuro, w którym doszło do zbrodni i uciekł do Michigan. Domniemany morderca jest już w Illinois i za kratami czeka na swój proces. Wiadomo też, dlaczego zabił.