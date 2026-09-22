Pędzle poszły w ruch w Muzeum Polskim w Ameryce. Wyjątkowi goście na warsztatach w Chicago

Słynny cykl „Cztery pory roku" Zofii Stryjeńskiej, który zdobyły cztery nagrody Grand Prix na Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu w 1925 roku, wciąż inspiruje. Tym razem w Muzeum Polskim w Ameryce, które zorganizowało ciekawe warsztaty malarskie. Każda ich edycja pozwala uczestnikom odkrywać inną porę roku oczami artystki. 18 września odbyło się jesienne spotkanie. Wydarzenie zorganizowała Patrycja Stępniak, młoda artystka związana z polonijnym środowiskiem Chicago, miłośniczka sztuki inspirowanej folklorem, a prowadziła dyrektor zarządzająca MPA Małgorzata Kot.

Goście mogli delektować się aromatyczną sangrią i smacznymi przekąskami, jednocześnie malując jesienne pejzaże w barwach brązu, czerwieni, żółci i pomarańczy. To była jednak także i muzyczna uczta. Oprawę muzyczną zapewniła Emilka Szymańska, młoda pianistka z Akademii Muzyki przy Paderewski Symphony Orchestra (PaSO).

Nasze spotkanie przy sztalugach w sali głównej MPA wycisza i uspokaja. Nastraja nas na nową porę roku: jesień, która jest tuż tuż

- powiedziała „Super Expressowi” Małgorzata Kot.

Dziękuję naszym znakomitym przyjaciołom i sympatykom za przybycie na to radosne spotkanie, a Patrycji Stępniak za jej wkład oraz ogromny talent, entuzjazm i wspaniałą współpracę

– dodała.

Wśród gości wyjątkowego spotkania nie mogło zabraknąć wyjątkowych gości. Byli wśród nich przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Chicago konsul Grzegorz Marczak, wicekonsul Agnieszka Marczak, wicekonsul Renata Lalik-Gałan oraz Sławomir Gałan. Obecna była również prezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce (PRCUA) Agnieszka Bastrzyk, emerytowana redaktor naczelna „Dziennika Związkowego" Alicja Otap i Grażyna Auguścik, znana wokalistka jazzowa.

Na zakończenie wieczoru goście zrobili sobie wspólne zdjęcie. Miłym gestem ze strony Victorii Granacki, autorki książki „Artysta na wojnie: Leon Granacki na Południowym Pacyfiku podczas II wojny światowej”, będącej biografią jej ojca, było podarowanie każdemu uczestnikowi egzemplarza publikacji z autografem i dedykacją. Ostatnia już edycja cyklu zaplanowana jest na 11 grudnia. Odbędzie się pod hasłem „zima”.