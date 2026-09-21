Panie przejmują władze. Dwie kobiety na najważniejszych stanowiskach ważnej polonijnej organizacji

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
Magdalena Odziemczyk
Konsultacja: Magdalena Odziemczyk
2026-09-21 22:29

Historyczny moment w dziejach Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce (PRCUA). Po raz pierwszy w ponad 150-letnich dziejach tej organizacji obie najwyższe funkcje we władzach krajowych objęły kobiety. Stanowisko prezeski objęła Agnieszka Bastrzyk, a sekretarzem-skarbnikiem została Julie Roszak-Prado.

Te dwie kobiety właśnie przeszły do historii. Agnieszka Bastrzyk oraz Julie Roszak-Prado rozpoczęły swoją kadencję na dwóch najwyższych stanowiskach Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce.

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Przede wszystkim czuję ogromną wdzięczność za okazane mi zaufanie. To dla mnie wielki zaszczyt, ale też ogromna odpowiedzialność. Polonia i jej przyszłość są mi bardzo bliskie, dlatego możliwość kierowania najstarszą polonijną organizacją bratnią w Ameryce jest dla mnie szczególnie ważna i motywująca

– powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” nowa prezes organizacji, która zastąpiła na tym stanowisku Jamesa Robaczewskiego.

Chcę kontynuować ponad 150-letnią misję Zjednoczenia,wspierać Polonię i Amerykanów polskiego pochodzenia, zarówno poprzez wartościowe produkty finansowe zapewniające bezpieczeństwo rodzinom, jak i poprzez wspieranie edukacji, kultury, tradycji oraz inicjatyw polonijnych, ważnych instytucji, jak na przykład Muzeum Polskie w Ameryce

– zdradziła swoje plany Agnieszka Bastrzyk, dotychczasowa sekretarz-skarbnik organizacji.

Jednocześnie chcę, aby PRCUA rozwijało się, odpowiadało na potrzeby kolejnych pokoleń i pozostało silną i ważną częścią Polonii przez następne lata

– dodała.

Uroczysta inauguracja nowej prezes i sekretarz-skarbnik odbyła się w niedzielę 13 września. Rozpoczęła je msza święta w Polskiej Misji Duszpasterskiej pw. Trójcy Świętej w Chicago, w czasie której nowy zarząd otrzymał specjalne błogosławieństwo. Następnie uczestnicy zgromadzili się w sali głównej Muzeum Polskiego w Ameryce w Chicago, gdzie odbyła się część oficjalna.

Organizatorzy podziękowali za lata oddanej pracy i zaangażowania ustępującym władzom, w tym Micheline Jaminski, która po 12 latach zakończyła swoją służbę na stanowisku wiceprezes ZPRKA. Powitano też nowo wybranych członków władz oraz rady dyrektorów. Wśród zaproszonych gości obecna była Regina Jurkowska, Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago, która nie ukrywała radości z kobiecego przywództwa w organizacjach polonijnych.

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