Patrioci zjechali do Newark. „Motto ‘Bóg, Honor, Ojczyzna’ wciąż obowiązuje działaczy Polonii”

Teodor Lisowski
2026-03-09 17:56

Polonia pamięta o Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości poświęcone pamięci tych, którzy po oficjalnym zakończeniu II wojny światowej, kontynuowali walkę z komunistycznym porządkiem odbywają się w USA nie tylko 1 marca. Dowodem uroczyste spotkanie w Newark w New Jersey.

Uroczystość w kościele i parafii św. Kazimierza Królewicza w Newark, NJ, zorganizowana została 8 marca przez weteranów SWAP z Placówki 51/99 z Jersey City, NJ. Rozpoczęła się od mszy świętej celebrowanej przez kapelana SWAP w USA i Kanadzie, proboszcza parafii w Newark, księdza dr Andrzeja Ostaszewskiego. Nabożeństwu towarzyszyła przepiękna oprawa muzyczna, a patriotycznego nastroju dopełnili umundurowani weterani i sztandary organizacyjne postawione przez nich pod ołtarzem.

Po mszy świętej głos zabrał komendant placówki 51/99 SWAP z Jersey City, Stanisław Jarząbek, który w kilku zdaniach przypomniał o ofierze Żołnierzy Wyklętych. W przemówieniu przypomniał także postać niedawno zmarłego Krzysztofa Nowaka, aktywisty polonijnego i prezesa Komitetu Pamięci Zbrodni Katyńskiej. Następnie do zebranych zwrócił się komendant naczelny SWAP Tadeusz Antoniak, który zaczął od podziękowania za udział w uroczystościach.

Od kilku lat tradycją jest, że Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy wymiennie w dniu 1 marca, albo najpierw w amerykańskiej Częstochowie i tydzień później kończymy te obchody w kościele w Newark i na odwrót

– przypomniał też. Antoniak odczytał następnie Apel Pamięci, w którym przywołał przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy pól bitewnych II wojny światowej, żołnierzy AK, BCH, NSZ, późniejszych żołnierzy WiN. Ksiądz Andrzej Ostaszewski, kapelan SWAP, przypomniał z kolei o ofierze żołnierzy niezłomnych i dobitnie stwierdził, że motto, pod którym walczyli - „Bóg, Honor, Ojczyzna” - jest ciągle aktualne i działacze polonijni mają obowiązek działać na rzecz Polonii z tym samym mottem na myśli i w sercu.

Po mszy świętej weterani zaprosili obecnych na poczęstunek do parafialnej szkoły. Podczas spotkania w audytorium szkoły komendant placówki 51/99 wręczył obecnym paniom z Korpusu Pomocniczego Pań czerwone róże. 8 marca świętowaliśmy bowiem też Międzynarodowy Dzień Kobiet.

