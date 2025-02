Polonia z Newark oklaskiwała swojego marszałka. „Ważne, abyśmy byli razem”

Kolejna polonijna społeczność ma za sobą uroczystość uhonorowania liderów, którzy poprowadzą ją w pierwszą niedzielę października nowojorską Piątą Aleją.

W murach Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Św. Kazimierza Królewicza w Newark w sobotni wieczór odbyło się szarfowanie Marszałka Parady Pułaskiego kontyngentu z Newark – Marka Chrząszcza.

Tegorocznym marszałkiem z ramienia The General Pulaski Parade Commitee Newark Division został urodzony w Krakowie Marek Chrząszcz. Nowy marszałek, który przybył do USA w wieku siedmiu lat, po ukończeniu Rutgers University podjął pracę w Biurze Szeryfa Hrabstwa Essex i pełni tam służbę w randze sierżanta. To nie jedyna jego aktywność – od lat zasiada w Radzie Finansowej polskiej parafii Św Kazimierza Królewicza i bierze czynny udział w życiu lokalnej Polonii, która teraz postanowiła go uhonorować.

Podczas sobotniej uroczystości gości przywitała Urszula Górka, dyrektor Szkoły. Znaleźli się wśród nich zastępcy szeryfa hrabstwa Essex John Goncalves i Fitzgerald Figliuolo, członek Rady Miasta Newark Louise Scott-Rountree, prezes Komitetu Głównego Parady Pułaskiego Richard D. Zawisny i wiceprezes Zygmunt Bielski wraz z żoną Marią, Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2023 Frank R. Piwowarczyk i dyrektorzy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Następnie o zabranie głosu zostali poproszeni ksiądz Andrzej Ostaszewski, który otworzył uroczystość krótką modlitwą i pobłogosławił zebranych, oraz prezydent Komitetu Parady Pułaskiego w Newark Kazimierz Pazdan.

Po mowach powitalnych gości zachwycił występ artystyczny obdarzonej anielskim głosem i czarującej Andrei Łapiński - solistki, ubogacającej swoim wokalem msze święte i wszelkie uroczystości w kościele Św. Kazimierza Królewicza i w Bazylice w Newark. Tym razem pani Łapiński, która odśpiewała też hymny USA i Polski, wykonała kilka utworów pop, kończąc swój krótki występ znanym hitem z repertuaru Leonarda Cohena „Hallelujah”.

Muzyczny występ był wstępem do prezentacji lokalnych liderów

Po występie nastąpiła prezentacja ubiegłorocznego kontyngentu z Newark, którego członkowie – z marszałkiem Jakiem Śliwą na czele - odebrali podziękowania za reprezentowanie Polonii oraz zaangażowanie w życie parafii św. Kazimierza. Little Miss Polonia Sophie Pasiewicz, Junior Miss Polonia Emilii Part i Miss Polonia Veronica Zielonka odebrały z rąk prezydenta Komitetu Newark bukiety kwiatów.

Następnie zaprezentowany został kontyngent roku 2025. Przedstawiono Little Miss Polonia Violet Kasica, Junior Miss Polonia Victoria Barczyk, Miss Polonia Emilia Sikorski, którym towarzyszyli rodzice. Następnie można było z dumą zaprezentować zebranym Marszałka Parady Pułaskiego Kontyngentu z Newark Marka Chrząszcza. Ceremonii szarfowania dokonał prezes Kazimierz Pazdan. - Dla nas wszystkich Polaków, mieszkających w Stanach Zjednoczonych jest bardzo ważne, abyśmy byli razem i wspierali się wzajemnie – mówił dziękując za zaufanie i wyróżnienie nowy marszałek.

Do zebranych zwróciły się też matki tegorocznych miss, a po nich – prezydent Komitetu Głównego Parady Pułaskiego Richard D. Zawisny, który przypomniał o wielkiej wadze Parady Pułaskiego, drugiej pod względem starszeństwa parady w Nowym Jorku i jednej z nielicznych, mających przywilej maszerowania po reprezentacyjnej Piątej Alei na Manhattanie. Później głos zabrał Frank R. Piwowarczyk i po nim radna Louise Scott-Rountree. - Jestem bardzo wzruszona, że mogę tutaj celebrować waszą uroczystość razem z wami i w następnym roku, jak Bóg pozwoli, dopilnuję, żeby Rada Miasta Newark razem z burmistrzem miasta doceniła to wszystko, co zrobiliście i robicie dla polskiej społeczności – powiedziała Scott-Rountree i zakończyła swoje przemówienie polskim i swojskim „dziękuję!”.

Następnie uhonorowano 25-lecie pracy prezesa Kazimierza Puzdana, m.in. życzeniami i ogromnym tortem, i po wymianie serdeczności zaproszono gości do wspólnej zabawy. Około godz. 10.30 pm dołączył do niej Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2025 Arkadiusz „Eric” Bagiński z żoną, którzy uczestniczyli tego samego dnia w uroczystości szarfowania marszałka kontyngentu parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie. Marszałek Bagiński wygłosił krótkie przemówienie, zapewniając, że pełnienie funkcji Wielkiego Marszałka to wielki zaszczyt i honor.

Po ostatnim przemówieniu wieczoru goście na dobre oddali się tańcom przy muzyce serwowanej przez DJ Leszka. W przerwach nastąpiły losowanie nagród oraz degustacja ciast i tortów. Zabawa trwała do około 1 am.