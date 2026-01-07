Polonia w żałobie. Odszedł współzałożyciel Komitetu Pamięci Zbrodni Katyńskiej

2026-01-07 15:03

Społeczność polonijna w Nowym Jorku i w New Jersey żegna Krzysztofa Nowaka. Amerykański prawniki i aktywny działacz polonijny należał do grona współzałożycieli Komitetu Pamięci Zbrodni Katyńskiej w Jersey City. O jego śmierci poinformowała szefowa wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej na północne New Jersey Celina Urbankowska.

Żałoba

Autor: Pixabay.com

Społeczność polonijną w Nowym Jorku i New Jersey 3 stycznia obiegła wiadomość o śmierci Krzysztofa Nowaka. Polonijny działacz był absolwentem Uniwersytetu Rutgersa i przez wiele lat praktykował prawo w stanie New Jersey, gdzie prowadził swoją kancelarię adwokacką.

W 1988 roku współtworzył Komitet Pamięci Zbrodni Katyńskiej, w którym zajmował się m.in. obsługę prawną związaną ze sprawami dotyczącymi lokalizacji i budowy monumentu autorstwa Andrzeja Pityńskiego, który stanął na Exchange Place w Jersey City. Organizował uroczystości rocznicowe oraz inne wydarzenia i był aktywny w obronie pomnika, tak bliskiemu sercu Polaków, kiedy kilkukrotnie podejmowano próby przeniesienia go w inne miejsce. Do chwili śmierci pozostał na stanowisku prezesa Komitetu.

CZYTAJ TEŻ: Polonia buduje wizerunek Polski za granicą. Prezes Fundacji „Teraz Polska” o sile naszych rodaków

Krzysztof Nowak, urodzony w Warszawie w 1952 roku, przybył do USA w wielu 14 lat. Jego ojciec był żołnierzem AK i walczył w Powstaniu Warszawskim. Syn z kolei od najmłodszych lat działał w organizacjach polonijnych i był członkiem wielu z nich. Sprawował m.in. funkcję dyrektora w Wydziale KPA w New Jersey i był członkiem „Sokołów”.

Cierpiący od lat na chorobę nowotworową Krzysztof Nowak odszedł w piątek w Cranford, NJ. Pozostawił córkę Aleksandrę, syna Krzysztofa oraz 95-letnią matkę. Zmarłego można pożegnać w środę 7 stycznia w godz. 5 pm – 8 pm w domu pogrzebowym Union Funeral Home - Lytwyn & Grillo (1600 Stuyvesant Avenue, Union, NJ 07083). Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 8 stycznia o godzinie 12.45 pm w Amerykańskiej Częstochowie (654 Ferry Road, Doylestown, PA 18901), gdzie pochowany zostanie zmarły. - Spoczywaj w spokoju kolego Krzysztofie – żegnają go znajomi z New Jersey.

NEW JERSEY
USA
POLONIA

