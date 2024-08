Sukces Polaków na Greenpoint Film Festiwal w Nowym Jorku

Polak z Chicago objechał maluchem jezioro Michigan, by pomóc polskim dzieciom

Tegoroczny, XIII Greenpoint Film Festival odbywał się w Nowym Jorku w dniach 7-11 sierpnia i tradycyjnie obfitował w filmy mające prowokować do przemyśleń. Zgłoszonych na niego zostało aż 350 filmów, z czego 19 polskich. Do konkursu przeszło 118 filmów, w tym aż 13 polskich produkcji, które polonijna publiczność oglądać mogła za darmo w Film Noir Cinema lub za opłatą w The Boiler/ELM Foundation.

Wisienką na torcie były spotkania z twórcami, którzy przyjechali na Greenpoint specjalnie z tej okazji. Z widzami spotkał się m.in. Paweł Wyszomirski, reżyser filmu „Zielony atrament” z Magdaleną Zawadzką w roli głównej oraz jeden z reżyserów filmu „Two Shores” Matt Subieta.

Jeszcze więcej emocji przyniósł ostatni dzień festiwalu i decyzje konkursowego jury, które doceniło polskich twórców. Ewa Wikiel otrzymała nagrodę za najlepszy film fabularny pt. „Krzyk”. Wyróżniony II nagrodą został też Szymon Waćkowski za krótki film fabularny pt. „Radość życia”. W imieniu reżysera i Studia Munka, które było producentem obrazu, nagrodę odebrała Aleksandra Różdżyńska.