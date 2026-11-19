Pismo na oficjalnej papeterii Białego Domu trafiło prosto do rąk polonijnej młodzieży. Amerykański przywódca zwrócił się do uczniów w imieniu swoim oraz pierwszej damy, nie szczędząc młodym Polakom słów uznania i zachęty.

Pani Trump i ja jesteśmy podekscytowani, mogąc dowiedzieć się więcej o waszej szkole. Wasze życie jest pełne nieskończonych możliwości i wiemy, że wasze poświęcenie oraz ciężka praca zmienią świat na lepsze

– napisał Donald Trump. W dalszej części listu prezydent USA podzielił się z uczniami życiową wskazówką dotyczącą budowania własnej przyszłości i osiągania sukcesów w Ameryce.

Zawsze pamiętajcie, że wasza przyszłość zależy od waszego przywództwa, zaangażowania i charakteru. (...) Włóżcie w to pracę – ciężka praca zawsze wygrywa – i szukajcie sposobów, by stawiać sobie wyzwania oraz pomagać innym w waszej szkole i społeczności. Wiemy, że sprawicie, iż wasze rodziny, przyjaciele i nauczyciele będą z was dumni! Tak trzymajcie i niech Bóg wam błogosławi!

– czytamy w liście z Waszyngtonu.

Gest z Białego Domu wywołał ogromny entuzjazm wśród społeczności szkolnej. Przedstawiciele placówki opublikowali treść dokumentu na Facebooku, podkreślając, jak ważne jest to wyróżnienie w tak szczególnym roku.

To niezwykle miły gest i piękna pamiątka w roku, w którym świętujemy 60-lecie naszej szkoły!

– napisali przedstawiciele placówki.

Uroczyste obchody 60-lecia odbyły się w sobotę, 14 listopada 2026 roku, a galę poprowadzili Magdalena Oledzki i Dariusz Grochowski. Była to doskonała okazja do wspomnień – szkoła rozpoczęła swoją działalność w 1966 roku w Passaic, a zanim na stałe zakotwiczyła w Garfield, działała również w East Rutherford oraz South Hackensack.

Wśród uczestników jubileuszowej zabawy nie zabrakło oficjalnych gości. Obecny na uroczystości wicekonsul Krzysztof Płaski z Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku złożył gratulacje na ręce dyrektor szkoły Agnieszki Pogorzelskiej. W swoim przemówieniu zaznaczył, że szkoły społeczne łączy determinacja oraz chęć tworzenia wspólnoty pielęgnującej polski język i historię, dzięki czemu kolejne pokolenia młodych Polaków wzrastają w szacunku do rodzimych tradycji.

Życzenia dla jubilatki popłynęły także z samej Polski. Gratulacje władzom placówki przesłały podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Agnieszka Jędrzak, minister edukacji Barbara Nowacka oraz dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego Urszula Starakiewicz-Krawczyk. Ten jubileusz z pewnością wszyscy w New Jersey będą długo pamiętać.