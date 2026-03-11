Ta książka może wstrząsnąć USA! Jill Biden opisała kulisy Białego Domu

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-03-11 18:16

To może być polityczna bomba! Była pierwsza dama Jill Biden zapowiedziała wydanie szczerego pamiętnika, który dotyczyć ma lat spędzonych w Białym Domu. W książce „View from the East Wing (Widok z Zachodniego Skrzydła)” opowie o kulisach władzy, rodzinnych dramatach i decyzjach, które wstrząsnęły amerykańską polityką. Premiera już w czerwcu.

Żona byłego prezydenta Joe Bidena, Jill, ogłosiła w nagraniu na Instagramie wydanie swojej książki. W publikacji pod tytułem „View from the East Wing (Widok z Zachodniego Skrzydła)” znajdą się wspomnienia z czterech lat pobytu u boku męża w Białym Domu.

Część z tej historii została opowiedziana, ale część nie

– mówi była pierwsza dama w opublikowanym filmie, trzymając w rękach książkę ze swoim zdjęciem na okładce. Zdradziła też, że książka powstała na podstawie jej prywatnych notatek i dzienników, które prowadziła w czasie prezydentury męża.

Czytelnicy, jak zapowiedziała Jill Biden, mogą spodziewać się szczerej opowieści i relacji z pięknych, ale też trudnych momentów, które przeżyła w Białym Domu u boku męża. Jednym ze smaczków publikacji będzie z pewnością wątek rezygnacji Joe Bidena z walki o reelekcję, co latem 2024 roku wstrząsnęło amerykańską polityką.

Pierwsza dama w rozmowie z Associated Press, przyznała, że pisanie książki było dla niej „oczyszczające”. Amerykańskie media już spekulują, że na kartach publikacji znaleźć mogą się rozliczenia z niektórymi politykami Partii Demokratycznej, do których Jill Biden ma żywić urazę. „New York Post” spodziewa się pstryczków w Kamalę Harris, Nancy Pelosi a także Baracka Obamę, a więc osoby, które miały naciskać na Joe Bidena w sprawie rezygnacji z udziału w wyborach w 2024 roku, które ostatecznie wygrał Donald Trump. Czy tak będzie?

Sprostujmy fakty

– zachęca na końcu instagramowego filmu sama Jill Biden.

„View from the East Wing”, która ukaże się nakładem Gallery Books 2 czerwca, nie jest pierwszą książką byłej pierwszej damy. Jill Biden w 2012 r. napisała książkę dla dzieci „Don’t Forget, God Bless Our Troops (Nie zapomnij, Boże błogosław naszym żołnierzom)”, która dostępna jest jedynie w języku angielskim. W kolejnych latach wydała m.in. swoje wspomnienia „Where the Light Enters: Building a Family, Discovering Myself (Tam, gdzie wpada światło. O budowaniu rodziny i odnajdywaniu siebie)”, gdzie porusza wiele wątków osobistych, trzymając się jednak z dala od kwestii politycznych. Kolejna, wydana w czerwcu 2020 r., a więc przed wygranymi przez męża wyborami, publikacja „Joey: The Story of Joe Biden (Joey: Historia Joe Bidena)” opowiada historię jej męża.

