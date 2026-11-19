Od takich historii świat staje się piękniejszy. Pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska stanu Nowy Jork i stanowa policja mają za sobą chwytającą za serce akcję ratunkową. Doszło do niej w hrabstwie Essex, w okolicach Lake Placid, a jej bohaterem był 69-letni mężczyzna, a raczej jego pies.

Turysta wypoczywał w Whiteface Mountain Lodge w Wilmington i 12 listopada wyszedł ze schroniska na szlak. Towarzyszyła mu jego suczka rasy basset hound o wdzięcznym imieniu Becky. Niestety 69-latek najprawdopodobniej zgubił drogę i nie był w stanie wrócić do kwatery, co wzbudziło niepokój personelu schroniska. Obawy pracowników jeszcze wzrosły, gdy około godz. 21 u progu stanęła zziębnięta Becky. Jej pana nigdzie nie było.

Pracownicy schroniska wezwali stanową policję, która rozpoczęła poszukiwania w pobliżu góry Whiteface i poprosiła o pomoc strażników leśnych.

Czterech strażników leśnych wraz z funkcjonariuszami NYSP prowadziło poszukiwania przy użyciu drona i psa tropiącego rasy bloodhound. W akcji poszukiwawczej wzięło udział łącznie 14 strażników leśnych oraz czterech funkcjonariuszy NYSP i oddział lotniczy NYSP

– poinformowali w komunikacie urzędnicy.

Dobre wieści nadeszły dopiero następnego dnia przed południem. Około godz. 10 myśliwy odnalazł zaginionego 69-latka. Mężczyzna był w ciężkim stanie. Nie miał na sobie butów ani rękawiczek, doznał też poważnych odmrożeń. Strażnicy uznali, że stan poszkodowanego wymaga szybkiej reakcji i na miejsce wezwana została jednostka lotnicza stanowej policji. Osłabiony turysta został wciągnięty na pokład śmigłowca w specjalnym koszu i przetransportowany do najbliższego szpitala. Becky, której bez wątpienia zawdzięcza życie, w najbliższym czasie z pewnością nie zabraknie przysmaków.