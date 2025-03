Nielegalni imigranci nie zagłosują w Nowym Jorku. Tak postanowił sąd

Emerytowany policjant zastrzelony we własnym domu. 43-letni syn zatrzymany

Nowojorski Sąd Apelacyjny uznał w czwartek 20 marca za nieważne przepisy przyjęte przez władze miasta Nowy Jork w grudniu 2021 r. Na ich mocy 800 tys. nieudokumentowanych mieszkańców metropolii, jako pierwsi w USA zyskali prawo głosu w wyborach burmistrza, rzecznika praw publicznych, rewidenta, prezydenta dzielnicy i członka rady miejskiej. Zdaniem sądu – niezgodnie z konstytucją, bo jak orzekli sędziowie, daje ona prawo głosowania jedynie osobom będącym obywatelami.

W swoim orzeczeniu sąd nazwał status „warunkiem kwalifikowalności wyborców: franczyza rozciąga się tylko na obywateli, których prawo do głosowania jest potwierdzone odpowiednimi dowodami i którzy głosują za pomocą kart do głosowania”. - „Niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, konstytucja Nowego Jorku w jej obecnym brzmieniu wyznacza zdecydowaną linię ograniczającą głosowanie obywatelom” - czytamy też w uzasadnieniu decyzji sądu.

Przyjęte przez Radę Miasta Nowy Jork i zatwierdzone przez burmistrza Erica Adamsa przepisy zaskarżyli nowojorscy republikanie, z prezydentem Staten Island na czele. Dowodzili, że naginanie zapisów konstytucji dla nielegalnych imigrantów jest niedopuszczalne. Vito Fossella nie kryje dziś zadowolenia z werdyktu, uznając, że „zwyciężył zdrowy rozsądek”. - „To zwycięstwo zdrowego rozsądku oraz świętości i bezpieczeństwa naszej franczyzy - prawa do głosowania jako obywateli amerykańskich” – stwierdził w oświadczeniu Fossella. - „Cieszymy się, że ta sprawa może wreszcie zostać zakończona raz na zawsze” – dodał.