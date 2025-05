Makabra w New Jersey! Rodzice skatowali trzymiesięczną córeczkę

Ważna rocznica przyciągnęła tłumy do polskiego konsulatu. Polonia uczciła ją razem z litewskimi przyjaciółmi

Prokuratura hrabstwa Ocean w New Jersey poinformowała o postawieniu zarzutów zabójstwa dwójce mieszkańców Lakewood, którzy mieli skatować na śmierć własną trzymiesięczną córeczkę.

36-letni Ruben Santiago i 28-letnia Caitlin Gibson w poniedziałek 5 maja wieczorem wezwali policję, prosząc o pomoc dla mającego trudności z oddychaniem dziecka. Gdy do domu przy Pinehurst Drive dotarli mundurowi, dziewczynka nie reagowała na bodźce.

Jak poinformowała policja, niemowlę zostało przewiezione do Ocean University Medical Center w Brick Township, a następnie przeniesione na oddział intensywnej terapii pediatrycznej w Jersey Shore University Medical Center w Neptune, NJ. Lekarze robili co mogli, niestety nie udało im się uratować maleństwa. We wtorek 6 maja stwierdzono zgon dziewczynki. Dzień później odbyła się sekcja zwłok dziecka, która ujawniła koszmarną prawdę.

- „W dniu 7 maja 2025 r. Biuro Egzaminatora Medycznego Hrabstwa Ocean przeprowadziło sekcję zwłok niemowlęcia. Badanie wykazało, że przyczyną śmierci niemowlęcia był tępy uraz głowy, który spowodował złamanie i krwiak podtwardówkowy, a sposobem śmierci było zabójstwo” – przekazało w komunikacie Biuro Prokuratora Hrabstwa Ocean County.

Śledczy poinformowali, że ustalenia mundurowych z Lakewood i Biura szeryfa Hrabstwa Ocean wykazały, że „Santiago i Gibson - rodzice niemowlęcia - byli odpowiedzialni za śmierć dziecka”.

- „W dniu 7 maja 2025 r. zarówno Santiago, jak i Gibson zostali zatrzymani na komendzie policji w Lakewood Township. Następnie zostali przetransportowani do więzienia hrabstwa Ocean” – dodała prokuratura.

O tym czy wyrodni rodzice na proces poczekają za kratami zdecydować ma wkrótce sąd.