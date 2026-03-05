Mróz, śnieg i polskie flagi. Polonia pobiegła w Nowym Jorku dla Żołnierzy Niezłomnych

Agata Drogowska
2026-03-05 12:41

Mróz, śnieg i zimowy wiatr nie powstrzymały Polonii. W Forest Park na nowojorskim Queensie prawie 200 osób pobiegło w Biegu Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, organizowanym przez Instytut Piłsudskiego w Ameryce. Była to już dziewiąta edycja wydarzenia, które przypomina o bohaterach antykomunistycznego podziemia, walczących o wolną Polskę po II wojnie światowej.

  • Mimo zimna, Polonia w Nowym Jorku pobiegła dla Żołnierzy Niezłomnych.
  • Prawie 200 osób, w tym dzieci, uczciło pamięć bohaterów w Queens.
  • Dowiedz się, kto zwyciężył w tym symbolicznym biegu!

Nowojorski Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych kolejny raz przyciągnął tłumy. Na starcie stanęli przedstawiciele kilku pokoleń Polonii – od najmłodszych uczniów polskich szkół po weteranów i działaczy społecznych. W wydarzeniu uczestniczył także konsul Krzysztof Płaski z Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku oraz członkowie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce z Hartford, CT. Biegacze pokonali symboliczny dystans 1963 metrów, który upamiętniać ma rok śmierci Józefa Franczaka ps. Lalek, ostatniego z Żołnierzy Niezłomnych, który poległ 21 października 1963 roku.

Przeczytaj także:
Przełom w aferze polonijnego biura podróży! Ta decyzja sądu to ulga dla dziesią…

Nie było za zimno, było w sam raz. Jak człowiek się rusza, to jest ciepło, oczywiście przy odpowiednim ubiorze. Frekwencja dopisała, było dużo młodzieży z polskich szkół

– powiedział nam uczestnik biegu Paweł Myśliwiec, znany maratończyk z New Jersey i członek Polska Running Team, który zajął drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji. Najlepszym mężczyzną na mecie był Tomasz Wawrzyniak, a trzecie miejsce zajął Adam Golec. Wśród kobiet triumfowała Julia Golec, drugie miejsce zajęła Katarzyna Piekut, a trzecie Lena Olk.

Po głównym biegu odbył się także bieg dzieci na dystansie 500 metrów. Kilkudziesięcioro najmłodszych uczestników z ogromnym entuzjazmem pokonało trasę przy głośnym dopingu rodziców i kibiców. W wydarzeniu licznie uczestniczyli uczniowie polonijnych szkół z Nowego Jorku i okolic, m.in. ze szkół im. Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, gen. Kazimierza Pułaskiego, św. Wincentego Pallottiego, św. Faustyny oraz Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.

Bieg odbył się z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, obchodzonego 1 marca. Upamiętnia on żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, którzy po 1945 roku sprzeciwili się sowietyzacji Polski i komunistycznej władzy. Podobne biegi organizowane są przez Polaków już na całym świecie.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Otorynolaryngolog: hałas szkodzi nie tylko uszom. Cierpią też serce i psychika
Otorynolaryngolog: hałas szkodzi nie tylko uszom. Cierpią też serce i psychika

Podajesz dziecku tran i witaminę D? Zobacz czy nie przesadzasz z dawkowaniem
Podajesz dziecku tran i witaminę D? Zobacz czy nie przesadzasz z dawkowaniem

NOWY JORK
USA
POLONIA
ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Najnowsze

Kolejny kraj wciągany w wojnę? Eksplozje na lotnisku!

Wojna na Bliskim Wschodzie

Kolejny kraj wciągany w wojnę? Eksplozje na lotnisku!

Galeria zdjęć12
Uciekł z Polski, na Wyspach został Królem whisky. Oskarżają go o zlecenie zabójstwa w Wigilię

Ruszył proces gangstera

Uciekł z Polski, na Wyspach został "Królem whisky". Oskarżają go o zlecenie zabójstwa w Wigilię

Galeria zdjęć8
M jak miłość, odcinek 1920: Hania prześladowana w szkole! Córka Natalki znajdzie niespodziewanego sojusznika - ZDJĘCIA

M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1920: Hania prześladowana w szkole! Córka Natalki znajdzie niespodziewanego sojusznika - ZDJĘCIA

Były oficer CIA: Obalenie Iranu bez wojsk lądowych będzie trudne

Dojdzie do bezpośrednich walk?

Były oficer CIA: Obalenie Iranu bez wojsk lądowych będzie trudne

Galeria zdjęć36
Matura próbna 2026: matematyka. Odpowiedzi, rozwiązania zadań, arkusze CKE

próbna matura 2026

Matura próbna 2026: matematyka. Odpowiedzi, rozwiązania zadań, arkusze CKE

Galeria zdjęć57
Próbna matura z matematyki. Arkusze PDF, odpowiedzi, rozwiązania zadań 5.03.2026

matura 2026

Próbna matura z matematyki. Arkusze PDF, odpowiedzi, rozwiązania zadań 5.03.2026