Mróz, śnieg i polskie flagi. Polonia pobiegła w Nowym Jorku dla Żołnierzy Niezłomnych

Mimo zimna, Polonia w Nowym Jorku pobiegła dla Żołnierzy Niezłomnych.

Prawie 200 osób, w tym dzieci, uczciło pamięć bohaterów w Queens.

Dowiedz się, kto zwyciężył w tym symbolicznym biegu!

Nowojorski Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych kolejny raz przyciągnął tłumy. Na starcie stanęli przedstawiciele kilku pokoleń Polonii – od najmłodszych uczniów polskich szkół po weteranów i działaczy społecznych. W wydarzeniu uczestniczył także konsul Krzysztof Płaski z Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku oraz członkowie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce z Hartford, CT. Biegacze pokonali symboliczny dystans 1963 metrów, który upamiętniać ma rok śmierci Józefa Franczaka ps. Lalek, ostatniego z Żołnierzy Niezłomnych, który poległ 21 października 1963 roku.

Nie było za zimno, było w sam raz. Jak człowiek się rusza, to jest ciepło, oczywiście przy odpowiednim ubiorze. Frekwencja dopisała, było dużo młodzieży z polskich szkół

– powiedział nam uczestnik biegu Paweł Myśliwiec, znany maratończyk z New Jersey i członek Polska Running Team, który zajął drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji. Najlepszym mężczyzną na mecie był Tomasz Wawrzyniak, a trzecie miejsce zajął Adam Golec. Wśród kobiet triumfowała Julia Golec, drugie miejsce zajęła Katarzyna Piekut, a trzecie Lena Olk.

Po głównym biegu odbył się także bieg dzieci na dystansie 500 metrów. Kilkudziesięcioro najmłodszych uczestników z ogromnym entuzjazmem pokonało trasę przy głośnym dopingu rodziców i kibiców. W wydarzeniu licznie uczestniczyli uczniowie polonijnych szkół z Nowego Jorku i okolic, m.in. ze szkół im. Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, gen. Kazimierza Pułaskiego, św. Wincentego Pallottiego, św. Faustyny oraz Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.

Bieg odbył się z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, obchodzonego 1 marca. Upamiętnia on żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, którzy po 1945 roku sprzeciwili się sowietyzacji Polski i komunistycznej władzy. Podobne biegi organizowane są przez Polaków już na całym świecie.