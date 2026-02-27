Przełom w aferze polonijnego biura podróży! Ta decyzja sądu to ulga dla dziesiątek poszkodowanych

Sąd uznał roszczenia 74 oszukanych klientów biura Rek Travel z Chicago.

Po śmierci właściciela, okazało się, że rząd USA też domaga się milionów.

Czy Polonusi odzyskają stracone pieniądze?

„Super Express” dotarł do dokumentów sądowych, które są światełkiem w tunelu dla poszkodowanych przez znane biuro podróży Rek Travel Services LLC. W decyzji z 10 lutego sąd w Chicago uznał roszczenia 74 poszkodowanych za zasadne.

To bardzo ważny moment. Poszkodowani już nie muszą niczego udowadniać. Mogą sobie teraz usiąść i czekać

– komentuje w rozmowie z „Super Expressem” osoba zaznajomiona ze sprawą i toczącym się przed sądem postępowaniem, dotyczącym znanej wśród Polonii z Illinois firmy, która pod koniec 2024 r. niespodziewanie ogłosiła zawieszenie działalności, zostawiając na lodzie setki klientów.

Jak pisaliśmy od początku 2025 roku, koszmar zaczął się od nagłej śmierci właściciela biura Jarosława Szczepaniaka. Pieniądze na wycieczki, które nigdy się nie odbyły wpłaciły setki Polonusów. Jak podkreślali poszkodowani wpłaty na wycieczki były przyjmowane jeszcze po śmierci właściciela, a fundusze trafiały na firmowe konta. Łączna wartość strat sięgać może nawet kilku milionów dolarów.

Ludzie, którzy poczuli się oszukani zorganizowali się w grupie na Whatsapp i zdecydowali na sądowy pozew. Wkrótce potem okazało się, że właściciel biura miał narazić na straty nie tylko klientów, ale również… rząd Stanów Zjednoczonych. Jak wynika ze złożonych w sądzie dokumentów, rząd federalny 18 grudnia 2025 r. wystąpił z roszczeniem wobec masy spadkowej właściciela Rek Travel Services LLC Jarosława Szczepaniaka na kwotę 571 558,51 dol. Wniosek dotyczy niespłaconej pożyczki w ramach tzw. pomocy covidowej, wypłacanej firmom po paraliżu na rynku wskutek epidemii koronawirusa. Rząd USA domaga się też od firmy zwrotu 25 038,97 dolarów z tytułu zaległych podatków.

Mimo pomyślnej decyzji sądu, uznającego zasadność roszczeń poszkodowanych, nasz informator przestrzega jednak przed popadaniem w nadmierny optymizm. Jak w każdej sprawie, także i w tej są jednak priorytety i zaangażowanie rządu Stanów Zjednoczonych znacząco zmniejsza szanse Polaków na sukces.

Proszę pamiętać, że poszkodowani klienci to są wierzyciele siódmej kategorii wszystkich roszczeń wobec masy spadkowej właściciela biura. W tym jest właśnie pies pogrzebany. Trzeba by odkryć duże pieniądze Jarosława Szczepaniaka, żeby spłacić najpierw wierzycieli wyższej kategorii

- mówi nasz informator. - Sprawa jest bardzo prosta. Jeśli nie znajdą się miliony to ci poszkodowani nic nie dostaną – dodaje, mówiąc bez ogródek.