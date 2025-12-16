Drzwi konsulatu otwarte, serca jeszcze bardziej. Niezapomniany świąteczny wieczór Polonii

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-12-16 17:45

Boże Narodzenie zbliża ludzi i jest jedną z najmilszych okazji do wspólnych spotkań. W grudniowy wieczór, w sercu Chicago, siedziba Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej otworzyła swoje podwoje dla przedstawicieli polonijnych organizacji społecznych, duchowieństwa oraz niezrzeszonych gości, aby wspólnie celebrować jeden z najpiękniejszych polskich zwyczajów – coroczne spotkanie opłatkowe.

W czwartek 11 grudnia, w świątecznej atmosferze, przy bożonarodzeniowych dekoracjach i pięknie ubranej choince, goście konsulatu mieli okazję kultywować polską tradycję łamania się opłatkiem, kolędowania oraz wspólnej modlitwy. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem okolicznościowym Konsul Generalnej RP w Chicago Reginy Jurkowskiej, która podkreśliła znaczenie wspólnoty i tradycji w życiu Polonii. Następnie odmówiono modlitwę. Polonijni harcerze przekazali na ręce pani konsul Światło Betlejemskie.

Przeczytaj także:
Medale dla zasłużonych, moc wzruszeń od najmłodszych. Piękny wieczór w polskim …

Zgodnie z polską tradycją nie mogło zabraknąć muzyki, ale też – jak na Chicago przystało – góralskich nut. Wieczór uświetnił więc koncert polskich kolęd w wykonaniu zespołu góralskiego Ślebodni pod kierownictwem Mariana Bryji. Uczestnicy wieczoru ochoczo przystąpili też do łamania się opłatkiem oraz składania życzeń świąteczno-noworocznych. Po tym miłym akcencie goście mogli delektować się polskimi przysmakami przygotowanymi przez sieć polonijnych sklepów Montrose Deli.

Uczestnicy nie kryli zadowolenia z udziału w przedświątecznym spotkaniu. Szef Związku Podhalan w Północnej Ameryce Jan Król w specjalnym wpisie na Facebooku podziękował władzom konsularnym za zaproszenie i nieustające wsparcie.

„Wspólne łamanie się opłatkiem, modlitwa oraz kolędowanie stanowiły wyjątkową okazję do podtrzymania tradycji bożonarodzeniowych oraz umocnienia więzi wspólnotowych. Dziękujemy za możliwość wspólnie spędzonego czasu w atmosferze jedności, szacunku i świątecznej refleksji”

– napisał.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Mikrobiom skóry – jak dbać o niego? Poznaj 6 kosmetyków z probiotykami, które koją podrażnienia i wzmacniają barierę ochronną skóry.
Mikrobiom skóry – jak dbać o niego? Poznaj 6 kosmetyków z probiotykami, które koją podrażnienia i wzmacniają barierę ochronną skóry.

Materiał sponsorowany

Zamiast jogurtu, sięgnij po to! 10 produktów bogatych w żywe kultury bakterii
Zamiast jogurtu, sięgnij po to! 10 produktów bogatych w żywe kultury bakterii

KONSULAT RP
CHICAGO
USA
POLONIA

Najnowsze

31
Nie żyje 3. ofiara wypadku, w którym zginęła Kasia Stoparczyk! Przez 3 miesiące lekarzy walczyli o jego życie

Biegli badają przyczynę wypadku

Nie żyje 3. ofiara wypadku, w którym zginęła Kasia Stoparczyk! Przez 3 miesiące lekarzy walczyli o jego życie

12
Drzwi konsulatu otwarte, serca jeszcze bardziej. Niezapomniany świąteczny wieczór Polonii

Opłatek z dyplomatami

Drzwi konsulatu otwarte, serca jeszcze bardziej. Niezapomniany świąteczny wieczór Polonii

23
Myśleli, że widzieli wszystko… ale to wiele zmienia! Takie sceny na pogrzebie Agnieszki Maciąg

SZOKUJĄCE

Myśleli, że widzieli wszystko… ale to wiele zmienia! Takie sceny na pogrzebie Agnieszki Maciąg

5 prezentów, które pokocha kobieta z wyczuciem stylu. Modowe wybory na święta.

Boże Narodzenie

5 prezentów, które pokocha kobieta z wyczuciem stylu. Modowe wybory na święta.

Syn znanego polityka PiS przed sądem. Prokuratura stawia zarzut trzykrotnego zgwałcenia małoletniej

Szokujące oskarżenia

Syn znanego polityka PiS przed sądem. Prokuratura stawia zarzut trzykrotnego zgwałcenia małoletniej

14
Natalia Bukowiecka wyszła z piany niczym Afrodyta. Tak szykuje się na nowy sezon

Morsowanie w Atlantyku

Natalia Bukowiecka wyszła z piany niczym Afrodyta. Tak szykuje się na nowy sezon