Drzwi konsulatu otwarte, serca jeszcze bardziej. Niezapomniany świąteczny wieczór Polonii

W czwartek 11 grudnia, w świątecznej atmosferze, przy bożonarodzeniowych dekoracjach i pięknie ubranej choince, goście konsulatu mieli okazję kultywować polską tradycję łamania się opłatkiem, kolędowania oraz wspólnej modlitwy. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem okolicznościowym Konsul Generalnej RP w Chicago Reginy Jurkowskiej, która podkreśliła znaczenie wspólnoty i tradycji w życiu Polonii. Następnie odmówiono modlitwę. Polonijni harcerze przekazali na ręce pani konsul Światło Betlejemskie.

Zgodnie z polską tradycją nie mogło zabraknąć muzyki, ale też – jak na Chicago przystało – góralskich nut. Wieczór uświetnił więc koncert polskich kolęd w wykonaniu zespołu góralskiego Ślebodni pod kierownictwem Mariana Bryji. Uczestnicy wieczoru ochoczo przystąpili też do łamania się opłatkiem oraz składania życzeń świąteczno-noworocznych. Po tym miłym akcencie goście mogli delektować się polskimi przysmakami przygotowanymi przez sieć polonijnych sklepów Montrose Deli.

Uczestnicy nie kryli zadowolenia z udziału w przedświątecznym spotkaniu. Szef Związku Podhalan w Północnej Ameryce Jan Król w specjalnym wpisie na Facebooku podziękował władzom konsularnym za zaproszenie i nieustające wsparcie.

„Wspólne łamanie się opłatkiem, modlitwa oraz kolędowanie stanowiły wyjątkową okazję do podtrzymania tradycji bożonarodzeniowych oraz umocnienia więzi wspólnotowych. Dziękujemy za możliwość wspólnie spędzonego czasu w atmosferze jedności, szacunku i świątecznej refleksji”

– napisał.