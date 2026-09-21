Legendy polskiego sportu i uwielbiani księża odznaczeni przez prezydenta w USA. To była moc emocji!

Uroczystość w Christ the King High School w Middle Village na Queensie była jednym z najważniejszych polonijnych punktów wizyty Pary Prezydenckiej w Nowym Jorku. Wśród uczestników znaleźli się działacze polonijni, przedstawiciele organizacji, duchowieństwa, szkolnictwa, młodzieży oraz rodziny związane z polsko-amerykańską historią. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali przemówienia prezydenta.

Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu mówił m.in. o znaczeniu bezpośrednich kontaktów z Polakami mieszkającymi poza granicami kraju oraz o roli kolejnych pokoleń Polonii w zachowywaniu języka, tradycji i polskiej tożsamości.

Nosząc Polskę w sercu, jesteśmy Polakami poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

– stwierdził. Nawiązywał także do polsko-amerykańskiej historii oraz postaci Tadeusza Kościuszki, Kazimierza Pułaskiego, ale też Meriana Caldwella Coopera, amerykańskiego reżysera i bohatera, uczestnika walk w wojnie polsko-bolszewickiej w 1919 roku i opiekuna polskich pilotów Dywizjonu 303 w czasie II wojny światowej.

Odznaczenia, śmiech i uściski na scenie

Jednym z głównych punktów uroczystości było wręczenie przez prezydenta odznaczeń państwowych, któremu towarzyszyła moc serdecznych uśmiechów czy uścisków. Karol Nawrocki podkreślił, że wyróżnione osoby reprezentują różne środowiska: duchowieństwo, szkolnictwo polonijne, biznes, działalność historyczną i sport.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP odznaczeni zostali: ks. Michał Czyżewski, dr Bogdan Horbal, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie ks. Grzegorz Markulak, proboszcz parafii Matki Bożej Pocieszenia na Williamsburgu ks. Wiesław Strządała oraz współzałożyciel Związku Polonijnych Klubów Piłkarskich w USA Wojciech Ziębowicz.

Złoty Krzyż Zasługi otrzymali: dyrektor Polskiej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej na Ridgewood Małgorzata Starzec, wiceprezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce Anna Tracz, prezes CPSD w Nowym Jorku Ewa Załusińska, James Ławicki, Brian Rusk oraz Zbigniew „Ziggy” Rozalski, doskonale znany fanom sportu, związany ze światem zawodowego boksu i karierami Andrzeja Gołoty oraz Tomasza Adamka.

Polska jest z Was dumna. Polska jest Wam wdzięczna i cieszę się, że jesteście naszymi ambasadorami w Stanach Zjednoczonych

– zwrócił się do wyróżnionych prezydent.

Muzyka dla pary prezydenckiej i Polonii

Ważnym elementem niedzielnego spotkania był również program artystyczny. Przed parą prezydencką i zgromadzoną publicznością wystąpili Copernicus Choir pod dyrekcją Bożeny Konkiel, Ensemble Viadrina, pianiści Alexander Salwin i Nicholas Kaponyas, sopranistka Patrycja Posłuszna oraz baryton Wojciech Bonarowski.

Program koncertu, jakżeby inaczej, połączył wątki polskie i amerykańskie. Znalazły się w nim „Kompas Kościuszki” Jana Krutula, trzecia część „Carpathian Concertino” Krzysztofa Niegowskiego, „Country in E” Krzesimira Dębskiego oraz „God Bless the USA”.

Wśród publiczności, która nagradzała zarówno prezydenta, jak i wykonawców gromkimi brawami znalazła się Helena Knapczyk, sybiraczka i zasłużona działaczka polonijna.

Jestem bardzo zmęczona po balu Parady Pułaskiego w piątek, ale bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj zobaczyć pana prezydenta i jego żonę, bardzo ich lubię. Jestem zmęczona, ale szczęśliwa, że mogę być wśród wspaniałych ludzi

– mówiła Helena Knapczyk.

Szczególnymi gośćmi spotkania byli także Linda i Robert Ollisowie, rodzice sierżanta sztabowego Michaela Ollisa, amerykańskiego żołnierza, który zginął w Afganistanie, ratując polskiego oficera Karola Cierpicę.

To wielki honor być tutaj. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że Polacy tak bardzo nas uhonorowali

– powiedzieli Linda i Robert Ollisowie, wyrażając jednocześnie żal, że z powodu stanu zdrowia nie mogli wziąć udział w uroczystości nadania imienia ich syna Centrum Kultury w Olesznie.

Polonia chciała spotkać Parę Prezydencką

Na spotkanie przyjechali przedstawiciele wielu środowisk polonijnych. Dla niektórych była to pierwsza okazja do osobistego zobaczenia prezydenta i pierwszej damy.

Jestem bardzo podekscytowana, że po raz pierwszy zobaczę parę prezydencką. Jeszcze nie miałam zaszczytu ich poznać

– mówiła nam przed spotkaniem Dominika Latkowska. Marek Wójcicki z Apteki Markowej na Greenpoincie nie ukrywał swojego poparcia dla Karola Nawrockiego.

Cieszę się, że tutaj jestem i chciałbym, żeby pan prezydent Karol Nawrocki był zawsze naszym prezydentem

– powiedział.

Podobnie wypowiadali się Honorata i Edward Pierwołowie, prezesi SPATA.

To wspaniałe spotkanie. Popieramy prezydenta Polski Karola Nawrockiego. W jego obecności czujemy patriotyzm i miłość do Polski

– mówili.

Radość z udziału w spotkaniu wyrażali też przedstawiciele młodego pokolenia Polonusów.

Jesteśmy bardzo dumni, że możemy tutaj być i reprezentować pokolenie, które wychowało się poza granicami Polski, a jednocześnie kultywuje tradycję i dba o to, żeby kultura i język polski pozostawały żywe

– powiedziała nam Amelia Piwowarczyk, reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Młodzieży,

Na dużą liczbę młodych uczestników zwróciła uwagę również Marta Medyna, przyznając, że bardzo ją to cieszy.

Jestem pod olbrzymim wrażeniem, że mogę tu być. Mój mąż jest teraz w Anglii, gdzie pracuje z teatrem. Jak wróci, wszystko mu pokażę i zdam mu relację

– mówiła.

Wizyta pary prezydenckiej na Queensie nie była jedyną okazją do spotkania z Karolem i Martą Nawrockimi. Wcześniej wzięli udział we mszy świętej w obchodzącej 130-lecie istnienia parafii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. Para prezydencka odsłoniła tam pamiątkową tablicę.

W poniedziałek 21 września prezydent RP miał wziąć udział w Polish-American Economic Summit w Instytucie Pileckiego w Nowym Jorku. Głównym punktem wizyty polskiego prezydenta w Nowym Jorku jest udział Karola Nawrockiego w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, planowanej na wtorek 22 września. Para prezydencka ma przebywać w USA do środy 23 września.