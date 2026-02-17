Przeżyła Sybir. Jej słowa po 86 latach rozrywają serce: „Wciąż słyszę ten płacz”

Teodor Lisowski
Teodor Lisowski
Magdalena Odziemczyk
Konsultacja: Magdalena Odziemczyk
2026-02-17 16:45

To już 86 lat od pierwszej wywózki Polaków z Kresów Wschodnich na Sybir. Od nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku, która na zawsze naznaczyła losy tysięcy naszych rodaków. Wśród tych, którzy przeżyli piekło, jest 99-letnia Helena Knapczyk. Jako jedna z ostatnich żyjących świadków, niestrudzenie walczy o to, by pamięć o tamtych wydarzeniach nigdy nie zgasła. Temu też służyć miała wyjątkowa uroczystość zorganizowana w Bridgeport w Connecticut.

10 lutego minęła 86. rocznica pierwszej wywózki Polaków z Kresów Wschodnich na Sybir. W niedzielę 8 lutego w kościele pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Bridgeport, CT, odbyła się uroczystość upamiętniająca to tragiczne wydarzenie. Organizatorem rocznicowej uroczystości jest pochodząca z okolic Lwowa, 99-letnia Helena Knapczyk, która była inicjatorką pierwszego takiego spotkania w 1970 roku i dba, by kolejne pokolenia znały prawdę. Od 2020 r. spotkania odbywają się corocznie, a to dlatego, że systematycznie topnieją szeregi tych, którzy na własnej skórze poczuli mróz i głód nieludzkiej ziemi. 56 lat temu wśród kilkuset osób zgromadzonych na uroczystościach w Bridgeport, znalazło się około 60 Sybiraków. 8 lutego uczestniczyło w nich już tylko czterech świadków koszmaru z 1940 r.

Przeczytaj także:
Podwyżki płac, pomoc imigrantom. Nowy Jork wprowadza zmiany

Uroczystości rozpoczęły się od okolicznościowej mszy świętej, która została odprawiona przez proboszcza tutejszej parafii, wśród rozstawionych przy ołtarzu sztandarów szkół i organizacji polonijnych oraz z udziałem chóru Faustyna. Po mszy głos zabrała Helena Knapczyk, która łamiącym się ze wzruszenia głosem, mówiła m.in. o poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o sens życia.

Chcę Wam powiedzieć, że oprócz szacunku, miłości, nadziei i wiary jedną z najważniejszych rzeczy w życiu jest pamięć

– powiedziała.

- Nie wolno nam zapominać o ludziach, których wichry okrutnej historii zmiotły z ziemi. Nie możemy zapominać, że każdy nasz oddech zawdzięczamy tym, którzy oddali swoje życie w imię patriotyzmu, altruizmu czy miłości do bliźniego. Syberia jest tą kartą naszej historii na której wciąż słychać wycie złowrogich, mroźnych wichrów. Wciąż słyszę płacz i zawodzenie zrozpaczonych, przerażonych ludzi, którzy mówili tym samym językiem co my, śpiewali te same pieśni religijne, recytowali te same wiersze

– dodała, podkreślając, że bez pamięci nie będziemy wiedzieli, kim jesteśmy. Wyraziła też radość z tego, że tak wiele osób, szczególnie młodych, zjawiło się w Bridgeport.

Po pani Helenie głos zabrali ambasador przy ONZ Krzysztof Szczerski i Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz, którzy również podkreślali wagę pamięci i przekazywania jej młodszym pokoleniom. Komendant Naczelny Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Tadeusz Antoniak odczytał z kolei list do Polonii od podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Agnieszki Jędrzak, a w swoim przemówieniu przypomniał, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Głos zabrała także amerykańska dziennikarka polskiego pochodzenia, Rita Cosby, która przyjechała na uroczystość wraz z mężem. W rozmowie z „Super Expressem” przyznała, że było to dla niej wyjątkowe wydarzenie.

Zesłani na Syberię, przeżyli te niewyobrażalne katusze i jestem dumna z tego, że mogłam uhonorować ludzi takich jak Helena Knapczyk i jej świętej pamięci mąż Wincent, który, podobnie jak tylu innych Polaków, kontynuował walkę o jej wolność, mimo ciężkich przeżyć na Syberii

– powiedziała.

- Ci ludzie oddawali swój ostatni oddech za Polskę i dla mnie dzisiejsza uroczystość to lekcja pokory i wielkie przeżycie, że mogłam być tam razem z tymi bohaterami i za żadną cenę nie chciałabym być w tym dniu gdzie indziej

– dodała.

Uroczystości i patriotycznych przemówień dopełniły występy artystyczne w wykonaniu chórów i zespołów dziecięcych ze szkół w New Jersey, Nowym Jorku oraz Derby i Bridgeport w Connecticut. Wojciech Bonarowski wykonał „Marsz Sybiraków”. Po części artystycznej uczestnicy spotkania udali się na poczęstunek i urodzinowy tort pani Heleny Knapczyk.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Zauważyłeś u siebie te objawy? Nie zwlekaj. To może być rak pęcherza moczowego.
Zauważyłeś u siebie te objawy? Nie zwlekaj. To może być rak pęcherza moczowego.

Materiał sponsorowany

Jak pozbyć się owsików? Praktyczne wskazówki dla rodziców
Jak pozbyć się owsików? Praktyczne wskazówki dla rodziców

CONNECTICUT
SWAP USA
USA
POLONIA
SYBERIA

Najnowsze

20
Koniec serialu Pani García i jej córki. Losy Ofelii wycisną łzy wzruszenia

Wielki finał telenoweli

Koniec serialu "Pani García i jej córki". Losy Ofelii wycisną łzy wzruszenia

Marcin Przydacz pojedzie na posiedzenie Rady Pokoju. Zbyt wiele razy Polska była pomijana

Polityk zabrał głos

Marcin Przydacz pojedzie na posiedzenie Rady Pokoju. "Zbyt wiele razy Polska była pomijana"

18
Przeżyła Sybir. Jej słowa po 86 latach rozrywają serce: „Wciąż słyszę ten płacz”

Uroczystości w Connecticut

Przeżyła Sybir. Jej słowa po 86 latach rozrywają serce: „Wciąż słyszę ten płacz”

31
Miał być ślub, a jest rozstanie. Malwina Wędzikowska znowu jest singielką?

Ma nowego towarzysza

Miał być ślub, a jest rozstanie. Malwina Wędzikowska znowu jest singielką?

Pogoda na środę. Mróz, śnieg i oblodzenie nie odpuszczą

Najnowsza prognoza

Pogoda na środę. Mróz, śnieg i oblodzenie nie odpuszczą

19
Makabra w Słupsku. Nowe informacje na temat 19-letniego Alana

Potworna zbrodnia

Makabra w Słupsku. Nowe informacje na temat 19-letniego Alana