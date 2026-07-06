Kwiaty, komplementy i podziękowania. Chicago żegna polską konsul

W Polskiej placówce w sercu Chicago w piątek 3 lipca odbyło się uroczyste pożegnanie konsul Agaty Grochowskiej, która kończy swoją pięcioletnią misję dyplomatyczną na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Nie mogło obyć się bez podsumowania intensywnej współpracy z Polonią oraz wzruszających gestów.

Uroczystość rozpoczęła Konsul Generalna RP w Chicago Regina Jurkowska. Podziękowała konsul Grochowskiej za lata pracy, profesjonalizm oraz zaangażowanie w budowanie relacji z Polonią. Słowa podziękowania i wszelkiego rodzaju komplementy popłynęły później ze strony przedstawicieli polonijnych organizacji.

Głos zabrali m.in. Frank Spula, prezes Związku Narodowego Polskiego, dr Łucja Mirowska-Kopeć, prezes Związku Klubów Polskich i przewodnicząca Komitetu Parady 3 Maja, Marek Adamczyk i Helena Sołtys w imieniu polskich szkół oraz Przystanku Historia oraz Urszula Gawlik, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, wraz z grupą nauczycieli i dyrektorów szkół sobotnich. Wśród zaproszonych pedagogów znalazła się dyrektor Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago Elżbieta Berkowicz, która podziękowała konsul Grochowskiej za współpracę nie tylko osobiście, ale też w okolicznościowym liście. Przyznała, że jej placówka, ale też cała polonijna oświata, mogła liczyć na nieustające wsparcie odchodzącej konsul.

„Przez ostatnie pięć lat była pani częścią naszego szkolnego życia. Pani obecność na naszych uroczystościach, życzliwość i nieustanne wsparcie były wyrazem uznania dla naszej pracy, a jednocześnie motywacją, by z jeszcze większym zaangażowaniem pielęgnować język, kulturę i tradycję polską wśród młodego pokolenia”

– przekazała pani dyrektor. Przywołała też słowa Marii Skłodowskiej-Curie: „Trzeba wierzyć, że jest się do czegoś zdolnym, i osiągnąć to za wszelką cenę”.

„To przesłanie od lat towarzyszy naszej szkole. Dzięki Pani wsparciu i wierze w znaczenie polskiej edukacji poza granicami kraju łatwiej było nam realizować tę misję. Dziękujemy za każdą wizytę, każde dobre słowo i za to, że zawsze mogliśmy liczyć na Pani zainteresowanie sprawami Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie. Obecność Pani Konsul w życiu naszej szkoły była dla nas zaszczytem i niezapomnianym doświadczeniem”

– stwierdziła Elżbieta Berkowicz.

Konsul Agata Grochowska przez pięć lat koordynowała obsługę medialną dziesiątek wydarzeń organizowanych przez polski konsulat, wspierała inicjatywy polonijne i aktywnie uczestniczyła w życiu społeczności. Jak podkreśliła Konsul Generalna RP w Chicago, jej praca znacząco przyczyniła się do umacniania relacji polsko-amerykańskich na środkowym zachodzie. Jej obowiązki odchodzącej konsul przejął Oskar Grądziel, który od około pół roku pełni misję dyplomatyczną w Konsulacie Generalnym RP w Chicago.