Polonijna młodzież rośnie w siłę. Powstał nowy oddział stowarzyszenia młodych Polaków

2025-11-26

Młoda Polonia w Chicago pisze nowy rozdział swojej historii. Podczas uroczystej inauguracji otwarto delegaturę Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży, która ma stać się motorem zmian i aktywności wśród polskiej młodzieży na Środkowym Zachodzie.

  • Młoda Polonia w Chicago zyskuje nowy impuls dzięki otwarciu delegatury Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży.
  • Nowy oddział, na czele z Moniką Lebensztejn, ma aktywizować młodzież polonijną na Środkowym Zachodzie.
  • Prezes PSM, Jakub Staniewski, podkreśla, że to naturalny etap rozwoju i odpowiedź na potrzeby lokalnej Polonii.
  • Jakie konkretne plany i inicjatywy czekają na młodzież w Chicago?

W Copernicus Center w Chicago odbyła się w piątek 21 listopada uroczysta inauguracja delegatury Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży – polonijnej organizacji, która od sześciu lat łączy, aktywizuje i wspierra młodych Polaków w USA. Otwarcie chicagowskiego oddziału PSM, pod przewodnictwem prezesa organizacji Jakuba Staniewskiego, symbolicznie rozpoczęło nowy etap działalności młodych Polaków w USA, a szczególnie w Chicago.

Na czele chicagowskiej delegatury stanęła dyrektor generalna Monica Lebensztejn wraz z zespołem: Marianną Mosz, zastępcą dyrektor generalnej, Barbarą Makowską, sekretarzem, Oscarem Gawlikiem, skarbnikiem, a także Konradem Radeckim i Kasią Murzański, pełniącymi funkcje dyrektorów.

Delegatura Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży w Chicago nie jest oddzielną strukturą ani alternatywą dla tego, co robimy na Wschodnim Wybrzeżu. To naturalny etap rozwoju organizacji – powiedział „Super Expressowi” Jakub Staniewski. – Nasze wartości, misja i programy pozostają takie same. Różnica polega jedynie na lokalnym kontekście: ogromna Polonia w Chicago i całym Środkowym Zachodzie, inna dynamika instytucji i inne potrzeby młodzieży. Jestem przekonany, że przedstawiciele naszej organizacji w regionie wykonają fenomenalną pracę – dodał prezes PSM.

Nowy oddział młodzieżowego stowarzyszenia ma za sobą już pierwsze rozmowy. Dzień przed uroczystą inauguracją odbyło się spotkanie w Konsulacie Generalnym RP w Chicago, w którym uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia – Jakub Staniewski oraz Monica Lebensztejn – a także konsul i wicekonsul RP w Chicago: Bernadetta Pałka-Maciejewska oraz Agata Grochowska. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy w Wietrznym Mieście i całej aglomeracji.

Elementem inauguracji było też spotkanie z przedstawicielami organizacji polonijnych, podczas którego wręczono wyróżnienia za zaangażowanie w działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Odebrali je Frank Spula w imieniu Związku Narodowego Polskiego, Agnes Bastrzyk reprezentująca Kongres Polonii Amerykańskiej, Łucja Mirowska-Kopeć, szefowa Związku Klubów Polskich, Ewa Koch ze Zrzeszenia Nauczycieli Polskich, Josephine Dlugopolski-Gach reprezentująca Związek Lekarzy Polskich, Agata Mikoda z Fundacji Kopernikowskiej, Alexandra Golota reprezentująca Legion Młodych Polek oraz Anita Mikolajczyk reprezentująca Polish American Youth Council.

Polskie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza do współpracy młode osoby polskiego pochodzenia w wieku 16–30 lat, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu Polonii. Do PSM można zapisać się poprzez stronę internetową stowarzyszenia, dzwoniąc pod numer 773-359-7070 lub wysyłając e-mail na adres [email protected].

