25 lat pasji, nauki i łączenia ludzi. Wzruszający jubileusz znanej polskiej szkoły

Uroczysty jubileusz znanej polonijnej placówki odbył się w Allegra Banquet Hall. Na uroczystości uhonorowano nauczycieli, absolwentów, działaczy i przyjaciół Polskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago, która rozpoczęła działalność 9 września 2000 roku w budynku Związku Polek w Ameryce w Park Ridge. Jej inicjatorką była Grażyna Migała, sekretarka generalna organizacji, która dostrzegła potrzebę stworzenia placówki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży polonijnej. Pani Migała uczestniczyła w jubileuszu 25-lecia i została uhonorowana za swoją wizjonerską rolę. Wśród gości znalazła się także wicekonsul RP w Chicago Agata Grochowska, która wręczyła medale Ministerstwa Edukacji RP oraz odczytała list gratulacyjny od Kancelarii Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Niezwykle wzruszającym momentem była chwila, gdy dyrektor szkoły Elżbieta Berkowicz otrzymała ogromny bukiet kwiatów od grona pedagogicznego. Po zakończeniu uroczystości napisała na swoimi profilu na Facebooku, że chyba nigdy w życiu nie dostała tak ogromnego bukietu kwiatów i gorąco podziękowała za tak piękną niespodziankę, ale też życzenia i wsparcie.

- „To, co razem zbudowaliśmy, jest bezcenne! Dziękuję Wam za wszystkie upieczone razem pierniczki i udekorowane mazurki, za wiele godzin rozmów, za SMS-y i telefony. Dziękuję za to, że macie zaufanie i wiecie, że zawsze możecie napisać lub zadzwonić. Bo najpiękniejsze chwile to te, które tworzymy razem - w zapachu pieczonych pierniczków, w rozmowach do późna i w pewności, że zawsze możemy na siebie liczyć” - napisała.

W swym przemówieniu na gali prezes szkoły Sylwia Wójtowicz, związana z polonijną edukacją od 1992 roku, podkreśliła, że Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie to nie tylko nauka języka polskiego, historii czy tradycji.

- To przede wszystkim miejsce, w którym rodzą się przyjaźnie, pasje i wspomnienia na całe życie

– przypomniała.

Na bankiecie obecna była także grupa absolwentów - dziś młodych profesjonalistów, kończących czołowe uczelnie w Chicago i USA. Wśród nich był m. in. Tomek Bielawiec, profesor anestezjologii na Uniwersytecie Chicago, syn redaktora Sławomira Bielawca, który prowadził uroczystość wraz z małżonką Jolantą. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem i zabawą taneczną z przy muzyce polskiego zespołu Orient. Podczas całego wieczoru nie brakowało serdeczności i wdzięczności nie tylko dla nauczycieli, ale dla wszystkich, którzy przez 25 lat tworzyli ważne dla setek młodych Polaków miejsce.