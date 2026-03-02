Korona dla Pauli! 17-latka zachwyciła Polonię na prestiżowym balu w Chicago

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-03-02 21:10

Lata mijają, a ta gala coraz bardziej zachwyca! W sobotę, 28 lutego, w eleganckich salach balowych hotelu Hilton w Chicago odbył się 86. Bal Amarantowy – White and Red Ball, jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń organizowanych przez polonijną organizację Legion Młodych Polek. Tradycyjnie, podczas gali wybierano królową balu. Została nią 17-letnia Paula Kowalczyk.

Tegoroczny, 86. już Bal Amarantowy zgromadził ponad 560 gości, w tym przedstawicieli chicagowskiej Polonii oraz tegoroczne debiutantki. Koronę Królowej 86. Balu Amarantowego zdobyła 17-letnia Paula Kowalczyk. Tytuł Pierwszej Damy Dworu otrzymała Emilia Wrona, a Drugą Damą Dworu została Lea Wilhelmsen. W konkursie uczestniczyły również: Klaudia Jakuszewski, Julia Kalinowski, Liliana Moore, Kinga Pawlikowska-Tamulis, Victoria Szymocha oraz Karolina Wójcik.

Paula Kowalczyk jest uczennicą New Trier Township High School, gdzie osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Reprezentuje szkołę w regatach żeglarskich, a przez dwa lata stała na czele szkolnego Klubu Polskiego. Zasiada także w Junior Board organizacji Shirley Ryan AbilityLab, która łączy wolontariuszy ze szkół średnich z rodzinami potrzebującymi wsparcia oraz instytucjami pomocowymi. 17-latka jest również inicjatorką pierwszego w Chicago Walk for Alopecia, podczas którego zebrano ponad 30 000 dolarów na rzecz National Alopecia Areata Foundation, organizacji zajmującej się problemem łysienia plackowatego.

Zobacz GALERIĘ: 86. Bal Amarantowy w Chicago i sukces Pauli Kowalczyk

86. Bal Amarantowy w Chicago i sukces Pauli Kowalczyk
Galeria zdjęć 10

Paula marzy, by w przyszłości pracować jako Child Life Specialist, wspierając dzieci hospitalizowane i ich bliskich. Choć urodziła się w Stanach Zjednoczonych, od najmłodszych lat wychowywana była w polskiej tradycji i doskonale mówi po polsku. Przez wiele lat była członkinią zespołu Polonia Polish Folk Song & Dance Ensemble.

Jej sukces na Balu Amarantowym wywołał lawinę w mediach społecznościowych, gdzie pojawiły się liczne gratulacje, w tym wzruszający wpis jej taty, Marka Kowalczyka.

„Gratulacje dla mojej pięknej córki Pauli Layli Kowalczyk z okazji zostania Królową 86. Balu Biało-Czerwonych!”

– napisał.

Galeria zdjęć60
