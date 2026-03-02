Mróz ich nie zatrzymał. Pobiegli, by upamiętnić polskich patriotów

Chicagowska Polonia zgromadziła się w weekend, by oddać hołd bohaterom podziemia niepodległościowego. Uroczystość zorganizowana przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago przyciągnęła całe rodziny, uczniów szkół polonijnych oraz przedstawicieli polonijnych środowisk patriotycznych. W wydarzeniu uczestniczył również konsul Michał Arciszewski z Konsulatu Generalnego RP w Chicago.

Uroczystość rozpoczęto od odczytania listu od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, skierowanego do uczestników Biegu Pamięci „Tropem Wilczym”. Prezydent pozdrowił w nim uczestników inicjatywy, która stała się ogólnoświatowym symbolem pamięci o Żołnierzach Wyklętych i odbywa się w wielu miejscach w Polsce i poza granicami kraju, będąc nie tylko sportowym wydarzeniem, lecz przede wszystkim manifestacją patriotyzmu i jedności.

„Niech sportowemu wyzwaniu towarzyszy głęboka refleksja nad losami patriotów, którzy nigdy nie ugięli się przed czerwonym terrorem”

– napisał w liście Karol Nawrocki.

Przed biegiem, w obecności pocztu sztandarowego Koła Chicago Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, wspólnie odśpiewano hymn Polski, a błogosławieństwa udzielił ks. Robert Będziński z parafii św. Trójcy w Chicago. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali okolicznościowe koszulki oraz pamiątkowe medale z wygrawerowanym wizerunkiem rotmistrza Witolda Pileckiego.

Elementem obchodów był też Apel Poległych, po nim uczestnicy uroczystości udali się do sali parafialnej kościoła św. Pryscylli, gdzie można było obejrzeć wystawę poświęconą podziemiu niepodległościowemu, wysłuchać wykładu historycznego oraz zapoznać się z materiałami edukacyjnymi Instytutu Pamięci Narodowej. Uczestników ugoszczono także poczęstunkiem ufundowanym przez kibiców Wisłoki Chicago.

„Dziękujemy za obecność rodzinom i bliskim Żołnierzy Wyklętych, ekipom kibicowskim, organizacjom i stowarzyszeniom polonijnym oraz wszystkim indywidualnym uczestnikom obchodów. Niech pamięć pomordowanych i umęczonych Rycerzy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej – Żołnierzy Wyklętych – trwa na zawsze w sercach Polaków, jako świadectwo, że wolność nie jest dana raz na zawsze, lecz wymaga ofiary, odwagi i wierności prawdzie”

- napisali przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago na Facebooku.