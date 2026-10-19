Już można gratulować! Wielki Marszałek jubileuszowej Parady Pułaskiego wybrany!

Polonia ze Wschodniego Wybrzeża wybrała Wielkiego Marszałka, który poprowadzi rodaków w przyszłorocznej 90. Paradzie Pułaskiego. Będzie to Marcin Rybak, współwłaściciel doskonale znanych Polonii sklepów z polską żywnością Piast z New Jersey. O jego wyborze zdecydowali członkowie Komitetu Głównego Parady Pułaskiego, którzy spotkali się w miniony czwartek 15 października na pierwszym po Paradzie zebraniu, by wysłuchać nominacji kandydatów do tej zaszczytnej funkcji.

Podobnie jak rok temu, gdy rola Wielkiego Marszałka zaproponowana została dr Iwonie Kordze, która poprowadziła Paradę 4 października, tak i w tym roku kandydat był tylko jeden. I zgodnie z zasadą rotacyjnego przewodzenia Paradzie Pułaskiego przez reprezentantów Nowego Jorku, New Jersey i Connecticut, w tym roku był to przedstawiciel New Jersey. Marcina Rybaka zgłosił Arkadiusz "Eric" Bagiński, Wielki Marszałek Parady Pułaskiego z 2025 roku.

Kandydatura polonijnego przedsiębiorcy od razu została poddana głosowaniu i zaakceptowana przez wszystkich obecnych na zebraniu. Zaraz potem posypały się gratulacje od zebranych, w tym prezydenta Komitetu Głównego Parady Pułaskiego Richarda Zawisnego czy wspomnianej Iwony Korgi, którzy pozowali do pamiątkowych zdjęć z nowym marszałkiem, a także jego żoną Joanną oraz trojgiem dzieci.

Gratulacje dla naszego Wielkiego Marszałka Parady Pułaskiego 2027

– gratulowała na Facebooku, dzieląc się też relacją z wyborów, Jadwiga Kopala, Wielka Marszałek Parady Pułaskiego 2020 i 2021 roku.

Uroczyste szarfowanie Marcina Rybaka na Wielkiego Marszałka 90. Parady Pułaskiego odbędzie się, zgodnie z tradycją, w styczniu w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Sam jubileuszowy biało-czerwony pochód przejdzie Piątą Aleją 3 października 2027 roku.