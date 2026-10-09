Polka z New Jersey z prestiżową nagrodą! Została Młodym Liderem Polonii Świata

Młoda Polka z New Jersey została wyróżniona nagrodą podczas wyjątkowego spotkania przedstawicieli Polonii z różnych zakątków świata, które odbyła się 3 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Podczas uroczystej gali „Osobowość Roku Polonii Świata 2026”, odbywającej się pod patronatem Parlamentu Europejskiego, uhonorowano osoby szczególnie zasłużone dla polskich społeczności poza granicami kraju. W tym roku po raz pierwszy przyznano również tytuł „Młody Lider Polonii Świata”, którego laureatką została Amelia Piwowarczyk ze Stanów Zjednoczonych. To szczególne wyróżnienie dla Polonii amerykańskiej. Laureatka reprezentuje pokolenie młodych ludzi, którzy przyszli na świat za oceanem, ale nie tylko pielęgnują polskie tradycje, lecz także aktywnie uczestniczą w życiu polonijnym i budują międzynarodową współpracę młodzieży.

„Nie spodziewałam się, że mogę otrzymać tę nagrodę”

Dla Amelii chwila ogłoszenia wyników była ogromnym przeżyciem. Jak przyznaje, nigdy nie traktowała swojej działalności społecznej jako drogi do zdobywania nagród.

Nigdy nie myślałam o tym wszystkim w kategoriach nagród czy wyróżnień. Zawsze najważniejsze było dla mnie to, że mogę zrobić coś dobrego dla polskiej społeczności, choćby w niewielkim stopniu. Kiedy mieszka się tak daleko od Polski, jeszcze bardziej docenia się język, tradycje, historię i ludzi, dzięki którym można czuć z nią więź

– mówi Amelia Piwowarczyk.

Moment, w którym podczas gali usłyszała swoje nazwisko, na długo pozostanie w jej pamięci.

Składając dokumenty, nawet nie zakładałam, że mogę otrzymać tę nagrodę. Byłam ogromnie zaskoczona, ale przede wszystkim wzruszona i wdzięczna, że ktoś dostrzegł działania, które przez lata stały się po prostu częścią mojego życia

– podkreśla laureatka, nie kryjąc wdzięczności dla organizatorów konkursu i jego kapituły, a przede wszystkim do Bożeny Krasoń, założycielki i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Polonijnego oraz Fundacji Polonijnej.

Urodzona w Ameryce, wychowana w polskich tradycjach

Historia działalności Amelii rozpoczęła się w New Jersey, gdzie przyszła na świat i dorastała w polskiej rodzinie. Polska szkoła, spotkania z rówieśnikami oraz udział w wydarzeniach kulturalnych i patriotycznych ukształtowały jej przywiązanie do polskiego języka, historii i tradycji.

Urodziłam się w New Jersey, niedaleko Nowego Jorku, ale Polska od zawsze była bardzo blisko mnie. Dorastałam w polskiej rodzinie i od najmłodszych lat związana jestem z Polską Szkołą im. św. Stanisława Kostki w Wallington. To właśnie tam zaczęła się moja przygoda z działalnością polonijną

– wspomina Amelia. Z czasem udział w polonijnych uroczystościach przerodził się w znacznie szerszą działalność społeczną.

Obecnie Amelia pełni funkcję menedżerki ds. public relations i rzeczniczki prasowej Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży. Odpowiada za współpracę z mediami polskimi i polonijnymi oraz promocję inicjatyw młodego pokolenia. Współpracuje również przy wydarzeniach organizowanych przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku i Fundację Kościuszkowską. Ukończyła Akademię Młodych Liderów i Ambasadorów Polonijnych w Warszawie oraz uczestniczyła w międzynarodowym zjeździe „Młoda Polonia 2.0”.

Łączy młodych Polaków z różnych krajów

Jednym z projektów szczególnie bliskich Amelii jest inicjatywa „Małe Litery, Wielkie Dzieci”, którą stworzyła wspólnie z młodymi Polkami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Celem projektu jest zachęcanie najmłodszych do nauki języka polskiego poprzez kulturę, literaturę oraz wspólne działania. W ramach inicjatywy organizowane były warsztaty w polskich szkołach, a jednym z najciekawszych przedsięwzięć okazało się przygotowanie międzynarodowego audiobooka na podstawie „Legendy o wrocławskich krasnoludkach”.

Najbardziej cieszyło mnie to, że dzieci z różnych krajów mogły spotkać się i zrobić coś razem po polsku

– podkreśla laureatka.

Dla Amelii szczególnie ważne jest, aby dzieci urodzone i wychowujące się poza Polską miały możliwość poznawania języka swoich rodziców i dziadków oraz budowania więzi z krajem pochodzenia.

Pamięć o Powstańcach Warszawskich zajmuje szczególne miejsce w jej sercu

Młoda działaczka od lat angażuje się również w inicjatywy patriotyczne i kulturalne. Śpiewa w polonijnym chórze Vox Cordis, uczestniczy w uroczystościach polonijnych, a szczególnie bliska jest jej historia Powstania Warszawskiego. Pisze listy do Powstańców Warszawskich, odwiedza Dom Powstańców Warszawskich oraz bierze udział w obchodach rocznic wybuchu powstania. W 2025 i 2026 roku została zaproszona przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego do udziału w uroczystościach upamiętniających Powstanie Warszawskie.

Latem 2026 roku odwiedziła również Pałac Prezydencki w Warszawie, gdzie spotkała się z prezydentem RP Karolem Nawrockim oraz Martą Nawrocką. Podczas rozmowy z Pierwszą Damą poruszyła temat roli młodych Polek dorastających poza granicami kraju oraz znaczenia podtrzymywania ich więzi z ojczyzną.

Amelia aktywnie uczestniczy także w debatach młodzieży polonijnej. W 2024 roku brała udział w Debacie Polonijnej w Nowym Jorku, a rok później pełniła funkcję jej sekretarza. Angażuje się również w wolontariat w polskich szkołach i organizację spotkań młodzieży.

„Mamy jeszcze wiele do nauczenia się od tych, którzy byli przed nami”

Uroczysta gala w Wilnie była dla Amelii nie tylko okazją do odebrania nagrody, ale także spotkania z przedstawicielami Polonii z różnych pokoleń.

Sama gala pozostanie dla mnie bardzo ważnym wspomnieniem. Była elegancka, kameralna i pełna niezwykłych ludzi. Cieszę się, że mogłam poznać zarówno młodych przedstawicieli Polonii, jak i osoby, które od wielu lat poświęcają swój czas budowaniu polskich środowisk poza krajem

– opowiada. Laureatka podkreśla, że przyszłość organizacji polonijnych zależy od współpracy i przekazywania doświadczeń młodemu pokoleniu.

Wierzę, że właśnie w spotkaniu tych dwóch pokoleń tkwi ogromna siła. Jako młodzi mamy jeszcze wiele do nauczenia się od tych, którzy byli przed nami, ale przyjdzie też czas, kiedy to my będziemy musieli te inicjatywy przejąć i prowadzić je dalej

– mówi Amelia.

Młoda Polka przyznaje, że otrzymaną nagrodę traktuje przede wszystkim jako zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz Polonii.

Z gali wracam więc nie tylko z pięknym tytułem, ale przede wszystkim z wdzięcznością i jeszcze większą chęcią do działania. Już podczas tego spotkania pojawiły się pierwsze rozmowy o kolejnych wspólnych inicjatywach. Mam nadzieję, że będzie to początek wielu następnych

– podkreśla.

Historia Amelii Piwowarczyk pokazuje, że młode pokolenie Polonii amerykańskiej nie tylko pamięta o swoich korzeniach, ale potrafi także twórczo rozwijać działalność społeczną, kulturalną i edukacyjną. Jej sukces w Wilnie jest dowodem na to, że jest to dostrzegane i doceniane również na arenie międzynarodowej.

Choć urodziłam się w Ameryce, Polska od zawsze jest częścią mojego domu, mojej historii i tego, kim jestem. I chyba właśnie dlatego tak bardzo zależy mi na tym, aby także inni młodzi Polacy mieszkający za granicą mogli tę więź poczuć i zachować ją na całe życie

– podsumowuje Amelia.

Finał konkursu „Młody Lidera Polonii Świata 2026” odbył się po raz pierwszy. „Osobowość Roku Polonii Świata 2026” wybierano już po raz szósty, a wśród nominowanych znalazło się ponad 30 działaczy polonijnych z całego świata. Laureatką głównego tytułu została Bogusława Sipiora Dhingra z Indii. Drugie miejsce przypadło, ex aequo, Patrycji Sałacińskiej z Hiszpanii oraz Małgorzacie Dąbrowskiej z Norwegii. Organizatorem konkursu są Międzynarodowe Stowarzyszenie Polonijne oraz Fundacja Polonijna.