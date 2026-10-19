Jubileuszowy „Bieg o Uśmiech Dziecka” w nowym terminie! Polonia pobiegnie dla potrzebujących dzieci

Agata Drogowska
Agata Drogowska
2026-10-19 15:05

Pogoda pokrzyżowała szyki, ale tym razem ma się udać! Dziesiąta, jubileuszowa edycja charytatywnego „Biegu o Uśmiech Dziecka” ostatecznie odbędzie się w niedzielę, 25 października, w Forest Park na Queensie. Organizatorzy zapraszają do udziału całe rodziny, przypominając, że najważniejszym celem biegu jest pomoc chorym i potrzebującym dzieciom.

Grupa biegaczy startuje w zawodach w Forest Park. O charytatywnym Biegu o Uśmiech Dziecka przeczytasz na SE USA.
Autor: Wojciech Maślanka/ Materiały prasowe

Fundacja Uśmiech Dziecka (Children's Smile Foundation) poinformowała o nowym terminie swojego flagowego wydarzenia sportowego, które już od 10 lat łączy nowojorską Polonię wokół szczytnego celu. Jubileuszowy „Bieg o Uśmiech Dziecka” odbędzie się w niedzielę, 25 października, o godz. 11 am w Forest Park na Queensie, NY, u zbiegu Woodhaven Blvd i Forest Park Drive obok Victory Field.

Pierwotnie impreza miała odbyć się 27 września, jednak została odwołana z powodu stanu wyjątkowego ogłoszonego w Nowym Jorku w związku z gwałtowną burzą Nor’easter. Organizatorzy musieli ponownie wystąpić o zgodę na przeprowadzenie wydarzenia. Na szczęście wszystkie formalności udało się załatwić.

Polecany artykuł:

Cieszymy się bardzo, że nowojorski Departament Parków i Rekreacji pozytywnie rozpatrzył wniosek o zmianę terminu naszej dorocznej charytatywnej imprezy sportowej i wydał zgodę na zorganizowanie jej jubileuszowej edycji

– powiedział Wojciech Maślanka, dyrektor wykonawczy Fundacji Uśmiech Dziecka, przyznając, że liczy, iż tym razem pogoda dopisze.

Mamy nadzieję, że nic nam już nie przeszkodzi w zorganizowaniu tego dobroczynnego wydarzenia. Jednocześnie w imieniu całej Rady Dyrektorów Children's Smile Foundation przepraszam wszystkie osoby za zmianę terminu biegu. Niestety, z uwagi na panujące wówczas okoliczności, musieliśmy to zrobić, ponieważ dla nas zawsze bezpieczeństwo uczestników naszych imprez jest najważniejsze

– podkreślił Maślanka.

Tradycyjnie bieg organizowany jest przez Fundację Uśmiech Dziecka wspólnie z Polska Running Team, a patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku. Uczestnicy jubileuszowej edycji będą mieli do pokonania dystans pięciu kilometrów (5K) malowniczymi alejkami Forest Park. Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych. Dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat przygotowano osobny bieg na kilometrowym dystansie (1K).

Wydarzenie ma nie tylko charakter sportowy, ale przede wszystkim charytatywny. Cały dochód z biegu zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom, które znajdują się pod opieką Fundacji Uśmiech Dziecka. Udział najmłodszych będzie bezpłatny. Donacja dla dorosłych wynosi 40 dolarów od osoby, do której doliczana jest opłata manipulacyjna. W cenę wpisowego wliczono okolicznościową koszulkę jubileuszowej, dziesiątej edycji biegu oraz poczęstunek – kawę, herbatę i ciasto. Na pierwszych 200 zarejestrowanych uczestników czekają również pamiątkowe medale przygotowane specjalnie z okazji jubileuszu.

Ci, którzy zgłosili swój udział we wrześniowym terminie nie muszą się martwić: wcześniejsza rejestracja pozostaje ważna i nie trzeba zapisywać się ponownie. Nowi uczestnicy mogą rejestrować się online na stronie internetowej. Zapisy będą możliwe także w dniu wydarzenia, jednak tylko do godz. 10 am. Wówczas donacja wyniesie 50 dolarów.

Przeczytaj także:

Jubileuszowa edycja „Biegu o Uśmiech Dziecka” odbywa się dzięki zaangażowaniu licznych sponsorów, którzy od lat wspierają działalność Fundacji Uśmiech Dziecka. Głównym sponsorem wydarzenia jest Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, jednak bieg wspiera kilkadziesiąt polonijnych firm oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II na Maspeth. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują „Biały Orzeł”, „Kurier Plus”, „Nowy Dziennik”, „Super Express”, „Tygodnik Plus”, portale Bazarynka.com, Poland.us i Zza Oceanu oraz Radio RAMPA.

Nasi Partnerzy polecają

Tyle wystarczy, żeby coś zjeść. Ceny zaczynają się od 2 zł
Tyle wystarczy, żeby coś zjeść. Ceny zaczynają się od 2 zł

Materiał sponsorowany

Jak chronić poddasze przed zalaniem bez Twojej obecności?
Jak chronić poddasze przed zalaniem bez Twojej obecności?

Materiał sponsorowany

NOWY JORK
CHILDREN’S SMILE FOUNDATION
USA
POLONIA

Najnowsze

Netflix odpala święta. Gwiazdy Plotkary i Nie z tego świata w nowym romansie

Netflix rusza ze świętami

Netflix odpala święta. Gwiazdy "Plotkary" i "Nie z tego świata" w nowym romansie

Galeria zdjęć29
Izabella Krzan pokazała partnera! Takie zdjęcia to u niej rzadkość!

Piękna para!

Izabella Krzan pokazała partnera! Takie zdjęcia to u niej rzadkość!

Galeria zdjęć9
Szerszeń azjatycki już w Polsce! „Niszczy całe rodziny, całe ule”. Niepokojące odkrycie

PIERWSZY TAKI PRZYPADEK W KRAJU

Szerszeń azjatycki już w Polsce! „Niszczy całe rodziny, całe ule”. Niepokojące odkrycie

Galeria zdjęć40
Wojtek Jeschke wziął ślub! Jego znany brat pokazał zdjęcia i nagranie. Przywitał bratową w rodzinie

Gratulacje!

Wojtek Jeschke wziął ślub! Jego znany brat pokazał zdjęcia i nagranie. Przywitał bratową w rodzinie

Olał znak „stop”, 40 minut reanimacji nie wystarczyło. Jego pasażerka zmarła. Wstrząsające informacje o kierowcy Opla

Nowe fakty

Olał znak „stop”, 40 minut reanimacji nie wystarczyło. Jego pasażerka zmarła. Wstrząsające informacje o kierowcy Opla

Fala gniewu przeciw Trumpowi. Protesty w dziesiątkach miast USA

Protesty przeciw Trumpowi

Fala gniewu przeciw Trumpowi. Protesty w dziesiątkach miast USA