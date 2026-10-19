Jubileuszowy „Bieg o Uśmiech Dziecka” w nowym terminie! Polonia pobiegnie dla potrzebujących dzieci

Fundacja Uśmiech Dziecka (Children's Smile Foundation) poinformowała o nowym terminie swojego flagowego wydarzenia sportowego, które już od 10 lat łączy nowojorską Polonię wokół szczytnego celu. Jubileuszowy „Bieg o Uśmiech Dziecka” odbędzie się w niedzielę, 25 października, o godz. 11 am w Forest Park na Queensie, NY, u zbiegu Woodhaven Blvd i Forest Park Drive obok Victory Field.

Pierwotnie impreza miała odbyć się 27 września, jednak została odwołana z powodu stanu wyjątkowego ogłoszonego w Nowym Jorku w związku z gwałtowną burzą Nor’easter. Organizatorzy musieli ponownie wystąpić o zgodę na przeprowadzenie wydarzenia. Na szczęście wszystkie formalności udało się załatwić.

Cieszymy się bardzo, że nowojorski Departament Parków i Rekreacji pozytywnie rozpatrzył wniosek o zmianę terminu naszej dorocznej charytatywnej imprezy sportowej i wydał zgodę na zorganizowanie jej jubileuszowej edycji

– powiedział Wojciech Maślanka, dyrektor wykonawczy Fundacji Uśmiech Dziecka, przyznając, że liczy, iż tym razem pogoda dopisze.

Mamy nadzieję, że nic nam już nie przeszkodzi w zorganizowaniu tego dobroczynnego wydarzenia. Jednocześnie w imieniu całej Rady Dyrektorów Children's Smile Foundation przepraszam wszystkie osoby za zmianę terminu biegu. Niestety, z uwagi na panujące wówczas okoliczności, musieliśmy to zrobić, ponieważ dla nas zawsze bezpieczeństwo uczestników naszych imprez jest najważniejsze

– podkreślił Maślanka.

Tradycyjnie bieg organizowany jest przez Fundację Uśmiech Dziecka wspólnie z Polska Running Team, a patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku. Uczestnicy jubileuszowej edycji będą mieli do pokonania dystans pięciu kilometrów (5K) malowniczymi alejkami Forest Park. Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych. Dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat przygotowano osobny bieg na kilometrowym dystansie (1K).

Wydarzenie ma nie tylko charakter sportowy, ale przede wszystkim charytatywny. Cały dochód z biegu zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom, które znajdują się pod opieką Fundacji Uśmiech Dziecka. Udział najmłodszych będzie bezpłatny. Donacja dla dorosłych wynosi 40 dolarów od osoby, do której doliczana jest opłata manipulacyjna. W cenę wpisowego wliczono okolicznościową koszulkę jubileuszowej, dziesiątej edycji biegu oraz poczęstunek – kawę, herbatę i ciasto. Na pierwszych 200 zarejestrowanych uczestników czekają również pamiątkowe medale przygotowane specjalnie z okazji jubileuszu.

Ci, którzy zgłosili swój udział we wrześniowym terminie nie muszą się martwić: wcześniejsza rejestracja pozostaje ważna i nie trzeba zapisywać się ponownie. Nowi uczestnicy mogą rejestrować się online na stronie internetowej. Zapisy będą możliwe także w dniu wydarzenia, jednak tylko do godz. 10 am. Wówczas donacja wyniesie 50 dolarów.

Jubileuszowa edycja „Biegu o Uśmiech Dziecka” odbywa się dzięki zaangażowaniu licznych sponsorów, którzy od lat wspierają działalność Fundacji Uśmiech Dziecka. Głównym sponsorem wydarzenia jest Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, jednak bieg wspiera kilkadziesiąt polonijnych firm oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II na Maspeth. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują „Biały Orzeł”, „Kurier Plus”, „Nowy Dziennik”, „Super Express”, „Tygodnik Plus”, portale Bazarynka.com, Poland.us i Zza Oceanu oraz Radio RAMPA.