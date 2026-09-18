To już nie przelewki. Coraz dłuższy czas oczekiwania na karetki w Nowym Jorku

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-09-18 20:41

Nowojorczycy mają powody do niepokoju. Najnowsze dane zebrane przez władze metropolii pokazują, że znacznie wydłużył się czas oczekiwania na pomoc w wypadku nagłego zagrożenia życia w Wielkim Jabłku. Dłużej czeka się też niestety na policję.

Tył ambulansu nowojorskiej straży pożarnej FDNY. O rosnących opóźnieniach w ratownictwie przeczytasz na SE USA.
Autor: FDNY/ Facebook

Te dane nie napawają optymizmem. Jak wynika z dorocznego sprawozdania z zarządzania burmistrza (Mayor’s Management Report, MMR), w Nowym Jorku coraz dłużej czeka się na pomoc. Niestety również w sytuacjach zagrożenia życia. Według zebranych przez urzędników danych dotyczy to niemal wszystkich analizowanych kategorii.

Średni całkowity czas reakcji karetki na nagły przypadek medyczny zagrażający życiu wzrósł z 11 minut i 21 sekund w roku budżetowym 2025 do 13 minut i 9 sekund w roku budżetowym 2026. To wzrost o jedną minutę i 48 sekund.

Łączny czas wysyłania i dojazdu karetek pogotowia oraz jednostek straży pożarnej wydłużył się z kolei z 7:45 do 9:13, znacznie przekraczając wyznaczony przez FDNY cel wynoszący sześć minut. Jak tłumaczą władze straży, winny jest tu spadek liczby personelu oraz liczby karetek. Jak zapisano w raporcie, średnia liczba godzin pracy karetek spadła o 5 proc.

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Niepokojące wzrosty notuje również NYPD. Całkowity czas reakcji mundurowych na poważne przestępstwa w trakcie ich popełniania wydłużył się z 9 minut i 10 sekund do 9 minut i 38 sekund.

„Średni czas reakcji od zgłoszenia do zakończenia interwencji w przypadku wszystkich przestępstw w trakcie popełniania wydłużył się o około trzy procent do 15 minut i 21 sekund w porównaniu z rokiem budżetowym 2025”

– czytamy w raporcie. O średnio 5 proc., do 9:38 wydłużył się sam czas oczekiwania na interwencję NYPD na trwające krytyczne przestępstwa. Pocieszeniem może być niewielki spadek w kategorii poważnych przestępstw w toku. Tu średni czas reakcji od zgłoszenia do zakończenia interwencji skrócił się o około trzy procent do 12 minut i 35 sekund.

Raport MMR publikowany jest raz do roku, we wrześniu. Obejmuje rok fiskalny, czyli okres od lipca 2025 r. do końca czerwca 2026 r., a więc ostatnie pół roku urzędowania poprzedniego burmistrza Erica Adamsa i sześć miesięcy rządów Zohrana Mamdaniego.

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