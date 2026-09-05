Pobiegną po uśmiech dzieci! Ten jubileuszowy bieg polonijnej fundacji będzie wyjątkowy

Agata Drogowska
Agata Drogowska
2026-09-05 17:13

Sport, dobra zabawa i przede wszystkim pomoc najmłodszym. 27 września w Forest Park na Queensie odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja charytatywnego „Biegu o Uśmiech Dziecka”. Children’s Smile Foundation oraz Polska Running Team po raz kolejny zapraszają Polonię do wspólnego biegania w szczytnym celu. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom.

Grupa biegaczy pod niebieską bramą startową. Na miniaturze medal Children's Smile Foundation. Więcej na SE USA.
Autor: Children’s Smile Foundation/ Materiały prasowe

To będzie wyjątkowa, bo już dziesiąta odsłona popularnej wśród nowojorskiej Polonii imprezy. „Bieg o Uśmiech Dziecka” odbędzie się w niedzielę, 27 września, w Forest Park na Queensie, przy Woodhaven Blvd. i Forest Park Dr. Start zaplanowano na godz. 11 am. Na dorosłych uczestników czeka trasa o długości 5 kilometrów, prowadząca malowniczymi alejkami Forest Park. Organizatorzy przygotowali również coś dla najmłodszych. Dzieci w wieku od 5 do 12 lat będą mogły bezpłatnie wystartować w biegu na dystansie 1 kilometra.

Tegoroczna edycja ma szczególny charakter. Z okazji 10-lecia imprezy pierwszych 200 zarejestrowanych uczestników otrzyma specjalne, jubileuszowe medale. W podstawową opłatę startową w wysokości 40 dolarów (plus opłata transakcyjna w systemie rejestracyjnym online) wliczona jest także okolicznościowa koszulka, a po biegu na uczestników będą czekały kawa, herbata i ciasto. W dniu wydarzenia podstawowa opłata za zapis wyniesie 50 dolarów, a rejestracja będzie możliwa tylko do godz. 10 am.

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Honorowy patronat nad jubileuszową edycją objął Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku. Konsul generalny Mateusz Sakowicz zwrócił uwagę na liczne zalety wydarzenia.

„Bieg o Uśmiech Dziecka” jest przykładem inicjatywy, która w wyjątkowy sposób łączy działalność charytatywną z promocją aktywnego stylu życia oraz integracją Polonii. Cieszy fakt, że jubileuszowa, dziesiąta edycja wydarzenia kontynuuje tę piękną tradycję, zachęcając całe rodziny do wspólnego działania na rzecz najmłodszych

– podkreślił konsul generalny Mateusz Sakowicz w liście skierowanym do Children’s Smile Foundation.

Najważniejszy jest jednak cel wydarzenia. Pieniądze zebrane podczas biegu zostaną przeznaczone na pomoc chorym oraz potrzebującym dzieciom znajdującym się pod opieką fundacji. Wojciech Maślanka, dyrektor wykonawczy Children’s Smile Foundation, podkreśla, że jubileusz jest doskonałą okazją, by wspólnie świętować, ale przede wszystkim pomagać.

W tym roku będzie to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ bieg odbędzie się po raz dziesiąty. Z tej okazji przygotowaliśmy dla jego uczestników specjalne, jubileuszowe medale, które dla wielu osób, podobnie jak tradycyjne koszulki startowe, będą świetną pamiątką z tego dobroczynnego wydarzenia. Zachęcam wszystkich do jak najszybszej rejestracji i udziału w biegu, a przez to także do wsparcia chorych i potrzebujących dzieci

– mówi Wojciech Maślanka.

Organizatorzy liczą nie tylko na dobrą pogodę, ale przede wszystkim na dużą frekwencję. W wydarzeniu mogą uczestniczyć zarówno doświadczeni biegacze, jak i osoby, które chcą po prostu aktywnie spędzić niedzielę z rodziną i przyjaciółmi. Tutaj wynik sportowy schodzi bowiem na dalszy plan – najważniejsze jest wspólne pomaganie.

Rejestracja odbywa się online na stronie internetowej. Uczestnicy mogą również skorzystać z kodu QR znajdującego się na plakatach i materiałach promujących wydarzenie.

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