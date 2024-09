Hrabstwo w Illinois ufunduje badania na urodziny

Rak piersi, obok raka skóry, jest nadal najczęstszym nowotworem wykrywanym u kobiet, a rak prostaty należy do najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. Stąd pomysł na akcję „postanowienie urodzinowe”, mającą na celu organizację darmowych mammografii i badań prostaty dla mieszkańców hrabstwa Cook przy okazji ich urodzin.

- Nazwałem to rezolucją urodzinową, ponieważ, kiedy rozmawiam z mieszkańcami, mówię im że jeśli nie w innym momencie, to chociaż w okolicach swoich urodzin warto podarować sobie badania – powiedział Lowry na konferencji prasowej zapowiadając nowy program. Akcja ma ruszyć w 2025 roku i diagnostyka będzie wykonywana w ciągu 30 dni od dnia urodzin mieszkańców. Program ma na celu promowanie profilaktyki chorób nowotworowych, a tym samym poprawienie jakości i przedłużenie życia mieszkańcom.

- Wczesne wykrycie chorób ratuje życie, a oferując bezpłatną mammografię i badania przesiewowe prostaty, usuwamy bariery jakie są napotykane w opiece zdrowotnej. Jest to szczególnie ważne w tych obszarach miasta, w których dostęp do opieki zdrowotnej został ograniczony - powiedziała prezes zarządu hrabstwa Cook, Toni Preckwinkle (77 l.). Zachęciła też mieszkańców Chicago do priorytetowego traktowania swojego zdrowia, zwłaszcza w okolicach daty swoich urodzin.

Informacji o nowym programie będzie można szukać na stronie cookcountyhealth.org.