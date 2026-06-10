Gwiazdy muzyki na jednej scenie w niezwykłym widowisku w Nowym Jorku. Okazja? Urodziny Ameryki

Teodor Lisowski
Teodor Lisowski
2026-06-10 18:59

Kaufman Music Center w Nowym Jorku już 11 czerwca zamieni się w wehikuł czasu. Na jednej scenie spotkają się Waszyngton, Pułaski i Chopin. Wszystko z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych i hucznej gali organizowanej przez amerykańską Polonię dla uczczenia wyjątkowych urodzin Ameryki. Publiczność czeka niezwykłe widowisko, które uświetnią prawdziwe gwiazdy.

Gwiazdy uświetnią galę „Bridges of Freedom w Nowym Jorku

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Autor: Fundacja Kultury i Sztuki, Instagram, Facebook/ Materiały prasowe

„Bridges of Freedom America250 Celebration” to nie jedynie kolejny koncert. To multimedialna podróż przez historię Ameryki – od pierwszych strzałów pod Lexington po tętniące życiem ulice współczesnego NYC.

Spektakl zabierze publiczność w niezwykłą podróż, od najwcześniejszych kart historii Ameryki po tętniącą życiem wielokulturową współczesność

– zapowiada Jolanta Wodiczko, prezes Fundacji Kultury i Sztuki, która organizuje widowisko.

Gala to hołd dla bohaterów, bez których USA wyglądałyby dziś zupełnie inaczej. Na scenie pojawi się Jerzy Waszyngton, ale też dwaj najbardziej znani z walki o niepodległość Polacy: Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko. Nie zabraknie też opowieści o zwykłych ludziach, którzy opuścili Polskę i zbudowali sobie życie w Nowym Świecie, nie zapominając o swoich korzeniach.

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Środowy wieczór będzie muzyczną ucztą. Organizatorzy postawili na mieszankę klasyki i jazzu. W programie usłyszymy kompozycje Chopina, Debussy’ego, Schumanna i Gershwina, a także największe amerykańskie standardy, które przez dekady kształtowały muzyczne brzmienie USA. 

Na scenie wystąpią artyści z najwyższej półki: Kate Liu, laureatka Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, Kevin Cole, uznawany za najwybitniejszego interpretatora muzyki George’a Gershwina, który przeniesie publiczność do czasów Broadwayu, oraz Kurt Decker, który zabierze widzów w sentymentalną podróż do świata Franka Sinatry i kanonu Great American Songbook.

Wieczór zapowiada się jako wyjątkowa muzyczna podróż łącząca elegancję europejskiej klasyki z ponadczasowym urokiem amerykańskiej sceny jazzowej i musicalowej

– podkreśla Wodiczko.

Integralną częścią gali będzie krótki film dokumentalny „Famous Polish Americans”. Produkcja pokazuje wkład Polaków i osób polskiego pochodzenia w rozwój Stanów Zjednoczonych – od walk o niepodległość, przez naukę i biznes, aż po kulturę i sztukę. Polski ślad w historii USA.

Gala „Bridges of Freedom (Mosty Wolności)” to część oficjalnych obchodów 250. urodzin Ameryki i muzyczna podróż przez historię Stanów Zjednoczonych. Organizatorzy chcą pokazać, że wolność i niepodległość to nie tylko data w kalendarzu, ale też wspólna historia naszych dwóch narodów.

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Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym Krzysztofa Szczerskiego, Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Mateusza Sakowicza, Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Instytutu Polskiego w Nowym Jorku, Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce oraz Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP). „Super Express” jest patronem medialnym gali.

Widowisko „Bridges of Freedom America250 Celebration” odbędzie się w czwartek 11 czerwca o godz. 7.30 pm w Kaufman Music Center (129 W 67th St, New York, NY 10023). Bilety w cenie $70 i $50 do nabycia w Kaufman Music Center Box Office (tel. 212 501 3330, e-mail: [email protected], www.kaufmanmusiccenter.org) oraz księgarni Polonia Bookstore (882 Manhattan Ave, Brooklyn, NY, tel. 718 389 1684, e-mail: [email protected]).

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