Polonia świętuje urodziny z Ameryką! Wyjątkowa jubileuszowa gala w Nowym Jorku

Fundacja Kultury i Sztuki we współpracy z Polish & American Women Entrepreneurs Association zaprasza Polonię na wyjątkowe widowisko multimedialne prezentowane z okazji przypadającej w tym roku 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. 11 czerwca w Kaufman Music Center na Manhattanie w Nowym Jorku odbędzie się gala „Bridges of Freedom America250 Celebration”, będąca częścią oficjalnych obchodów 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Spektakl oddaje hołd bohaterom walk o niepodległość Ameryki, opowiada o emigracji, wspólnych doświadczeniach, wartościach i historycznych więziach, które od dwóch i pół wieku łączą Polskę i Amerykę, tworząc symboliczny most między Warszawą a Waszyngtonem, historią i współczesnością, zaznaczając trwałość idei, które ukształtowały oba narody.

To opowieść o ludziach, którzy wyruszyli z Polski do Ameryki, zachowując swoje tradycje, jednocześnie współtworząc nową rzeczywistość w Nowym Świecie. Widowisko ukazuje jak odwaga, solidarność i miłość do wolności budowały mosty między narodami i jak ich dziedzictwo inspiruje współczesne pokolenia

– mówi Jolanta Wodiczko, szefowa Fundacji Kultury i Sztuki.

Jak zapewniają organizatorzy, widzowie zobaczą niezwykłe show, w którym narracja historyczna przeplata się z muzyką, tańcem, filmem dokumentalnym i nowoczesną oprawą wizualną. W programie znajdą się między innymi utwory Fryderyka Chopina, Claude’a Debussy'ego, George’a Gershwina, Franka Sinatry oraz klasyka muzyki amerykańskiej. Na scenie pojawią się m.in. pianistka Kate Liu, pianista Kevin Cole, wokalista znany z wykonań utworów Sinatry Kurt Decker oraz soliści baletowi Tiffany Mangulabnan i Elias Delano Re. Integralną częścią wieczoru będzie prezentacja krótkiego filmu dokumentalnego „Famous Polish Americans (Słynni Polacy Amerykanie)”, ukazującego wkład Polaków i osób polskiego pochodzenia w rozwój Stanów Zjednoczonych, od walk o niepodległość po współczesność.

Film przedstawia sylwetki bohaterów wojny o niepodległość, polityków, naukowców, przedsiębiorców, artystów i liderów życia społecznego, których talent, odwaga i praca miały wpływ na kształt amerykańskiej historii, gospodarki i kultury

– precyzuje Jolanta Wodiczko.

250-lecie Ameryki nie będzie jedynym jubileuszem, którego celebracja planowana jest w Kaufman Music Center. Swoje 50-lecie świętuje w tym roku Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, która wniosła ogromy wkład w rozwój ekonomiczny i społeczny Polonii, aktywnie wspierając nie tylko Polaków, ale też niezliczone polonijne inicjatywy. W programie wieczoru znajdzie się zatem uhonorowanie prezesa PSFCU Bogdana Chmielewskiego.

– Przez 30 lat swojej działalności konsekwentnie wspierał rozwój Polonii oraz inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturalne, przyczyniając się do wzmacniania jej pozycji i integracji. Wyrazem wdzięczności społeczności polonijnej będzie wręczenie pamiątkowej statuetki – zdradzają organizatorzy.

Na miły akcent liczyć mogą też goście gali - przewidziane są okolicznościowe pamiątki, w tym prezenty od znanej polskiej marki kosmetycznej.

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym Krzysztofa Szczerskiego, Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Mateusza Sakowicza, Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Instytutu Polskiego w Nowym Jorku, Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce oraz Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP). „Super Express USA” jest patronem medialnym gali.

Widowisko „Bridges of Freedom America250 Celebration” odbędzie się w czwartek 11 czerwca o godz. 7.30 pm w Kaufman Music Center (129 W 67th St, New York, NY 10023). Bilety w cenie $70 i $50 do nabycia w Kaufman Music Center Box Office (tel. 212 501 3330, e-mail: [email protected], www.kaufmanmusiccenter.org) oraz księgarni Polonia Bookstore (882 Manhattan Ave, Brooklyn, NY, tel. 718 389 1684, e-mail: [email protected]).