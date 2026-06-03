Polscy bohaterowie na Manhattanie. Ich nie może zabraknąć na urodzinach Ameryki!

Fundacja Kultury i Sztuki we współpracy z Polish & American Women Entrepreneurs Association szykuje się do wyjątkowego widowiska multimedialnego z okazji przypadającej w tym roku 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. W czwartek 11 czerwca w Kaufman Music Center na Manhattanie w Nowym Jorku odbędzie się gala „Bridges of Freedom America250 Celebration”, będąca częścią oficjalnych obchodów 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Spektakl opowiada o wszystkim tym, co od dwóch i pół wieku łączy Polskę i Amerykę, tworząc symboliczny most między Warszawą a Waszyngtonem. Jednym z jego kluczowych elementów będzie prezentacja filmu, poświęconego polsko-amerykańskim bohaterom. Nie chodzi tu jednak o Pułaskiego czy Kościuszkę, ale też o całą rzeszę osób polskiego pochodzenia, które przyczyniły się do budowy dzisiejszej wielkości Stanów Zjednoczonych.

Film przedstawia sylwetki bohaterów wojny o niepodległość, polityków, naukowców, przedsiębiorców, artystów i liderów życia społecznego, których talent, odwaga i praca miały wpływ na kształt amerykańskiej historii, gospodarki i kultury

– mówi Jolanta Wodiczko, szefowa Fundacji Kultury i Sztuki.

Film ukazuje losy ludzi, którzy dzięki swojej odwadze, pracowitości, talentowi i determinacji zapisali się na kartach historii Stanów Zjednoczonych. Narracja rozpoczyna się od czasów wojny o niepodległość USA i postaci polskich bohaterów wspierających narodziny amerykańskiej demokracji. Dalej poznajemy wkład polskich emigrantów i ich potomków w rozwój życia politycznego, gospodarczego, naukowego, wojskowego i kulturalnego kraju. To w sumie 22 sylwetki naszych rodaków, między innymi Max Factor, Ralph Modjeski, Helena Rubinstein, Arthur Rubinstein, Zbigniew Brzeziński, Ignacy Paderewski, Alfred Tarski czy Hilary Koprowski.

Materiał filmowy, który zaprezentowany zostanie podczas widowiska pełni również funkcję edukacyjną, bo przybliża mniej znane fakty historyczne. Dzięki połączeniu archiwalnych fotografii, dokumentów historycznych, materiałów filmowych oraz współczesnych komentarzy ekspertów, widzowie otrzymują wielowymiarowy obraz wkładu Polaków w rozwój amerykańskiego społeczeństwa.

Przedstawiony materiał jest jednocześnie zapowiedzią obszernego, ponad dwugodzinnego filmu dokumentalnego, który szczegółowo zaprezentuje sylwetki najwybitniejszych przedstawicieli Polonii amerykańskiej. Projekt ma ambicję stworzenia kompleksowej opowieści o ludziach, którzy pozostając wierni swoim korzeniom, przyczynili się do rozwoju Stanów Zjednoczonych i pozostawili trwały ślad w historii tego kraju.

Na niezwykłe show złoży się też wyśmienita muzyka. W programie znajdą się między innymi utwory Fryderyka Chopina, Claude’a Debussy'ego, George’a Gershwina, Franka Sinatry oraz klasyka muzyki amerykańskiej. Dodatkową atrakcją będzie też wyjątkowy gest z okazji 50-lecia Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, która wniosła ogromy wkład w rozwój ekonomiczny i społeczny Polonii. W programie wieczoru znajdzie się zatem uhonorowanie pamiątkową statuetką prezesa PSFCU Bogdana Chmielewskiego. Na miły akcent liczyć mogą też goście gali - przewidziane są okolicznościowe pamiątki, w tym prezenty od znanej polskiej marki kosmetycznej.

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym Krzysztofa Szczerskiego, Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Mateusza Sakowicza, Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Instytutu Polskiego w Nowym Jorku, Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce oraz Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP). „Super Express” jest patronem medialnym gali.

Widowisko „Bridges of Freedom America250 Celebration” odbędzie się w czwartek 11 czerwca o godz. 7.30 pm w Kaufman Music Center (129 W 67th St, New York, NY 10023). Bilety w cenie $70 i $50 do nabycia w Kaufman Music Center Box Office (tel. 212 501 3330, e-mail: [email protected], www.kaufmanmusiccenter.org) oraz księgarni Polonia Bookstore (882 Manhattan Ave, Brooklyn, NY, tel. 718 389 1684, e-mail: [email protected]).