Dramat na komunalnym osiedlu. Ciała babci, córki i czwórki wnucząt w mieszkaniu

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-06-24 21:00

Koszmarne odkrycie na północy stanu Nowy Jork! W Jednym z mieszkań w Mechanicville w hrabstwie Saratoga policja odnalazła ciała sześciu osób, w tym czwórki dzieci. Już wiadomo, że to 64-latka, jej córka i czworo wnucząt.

Żółta taśma policyjna z napisem POLICE LINE DO NOT CROSS na tle ogrodzenia i zieleni, symbolizująca miejsce zbrodni, odzwierciedla kontekst tragicznych wydarzeń w Mechanicville, o których przeczytasz na naszym portalu.
Autor: CC0 1.0 Zdjęcie ilustracyjne

Nowojorska policja ma do rozwikłania makabryczną zagadkę. We wtorek (23 czerwca) wieczorem mundurowi zostali wezwani do komunalnego kompleksu mieszkaniowego przy Harris Avenue w Mechanicville na północ od Albany. Mieli sprawdzić stan lokatorów jednego z mieszkań, których od pewnego czasu nie widzieli zatroskani sąsiedzi. Wejście do środka skutkowało tragicznym odkryciem. W mieszkaniu znaleziono aż sześć ciał!

W środę 24 czerwca lokalna policja potwierdziła, że odkryte zwłoki należały do dwóch dorosłych osób oraz czwórki dzieci w wieku szkolnym. Po południu ujawniono tożsamość ofiar tragedii. Okazuje się, że to 64-letnia Amy Steadman, która była właścicielką mieszkania, jej córka 44-letnia Sarah Myers oraz wnuczki, a dzieci Myers: Harper Harmon (†13 l.), Hudson Harmon (†11 l.), Gavin Harmon (†10 l.) i Gracelynn Harmon (†10 l.).

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Jak podała stacja CBS6, Myers i jej dzieci mieszkały w tym samym kompleksie mieszkaniowym co 64-latka. Sąsiedzi nie widzieli ich od 9 czerwca. Dzieci 44-latki były uczniami lokalnej szkoły, której władze w specjalnym oświadczeniu zapewniły o zapewnieniu pomocy psychologicznej wszystkim potrzebującym uczniom lub ich rodzinom.

Lokalna policja prowadzi intensywne śledztwo w sprawie dramatu przy Harris Avenue. Sekcje zwłok pomogą w ustaleniu, jak zginęły ofiary i czy padły ofiarami morderstwa, którego sprawca jest na wolności. Szef Policji w Mechanicville, cytowany przez „New York Post”, przyznał, że jest za wcześnie, by cokolwiek powiedzieć. — To tragiczne zdarzenie, które głęboko poruszyło naszą społeczność.Nasze myśli kierujemy do członków rodzin, przyjaciół i wszystkich osób dotkniętych tą stratą — przekazał Rabbitt w oświadczeniu.

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