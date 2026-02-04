Co to był za bal! Rodzina nowej marszałek wskoczyła na scenę i wzruszyła wszystkich

Uroczysta ceremonia szarfowania marszałek Parady Pułaskiego Ewy Gindorowicz odbyła się w Maspeth.

Nauczycielka i wokalistka The Masters jest znana z aktywnej działalności wśród Polonii.

Bal uświetniły wzruszające rodzinne występy, w tym siostry i siostrzenicy marszałek.

Kto jeszcze zaskoczył gości i co sprawiło, że ten wieczór był tak wyjątkowy?

Niedawno szarfę Wielkiej Marszałek Parady Pułaskiego objęła Iwona Korga, w weekend dołączyła do niej kolejna kobieta. Zaszczytną funkcję Marszałek Maspeth 31 stycznia objęła oficjalnie Ewa Gindorowicz, która od lat aktywnie działa w środowisku polonijnym. Jest znana jako nauczycielka śpiewu i gry na instrumentach, pedagog w Szkole Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II w Maspeth oraz współzałożycielka i wokalistka popularnego zespołu The Masters. Z zespołem od lat uświetnia bale, uroczystości i wydarzenia polonijne w różnych stanach, parafiach i organizacjach, promując polską kulturę i tradycję.

Nowa Marszałek przyznała, że był to dla niej szczególny wieczór.

Zaszczyt udziału w Balu Marszałka i moment szarfowania były dla mnie niezwykle wzruszającym przeżyciem. Uroczystość miała wyjątkowo rodzinny i artystyczny charakter, ponieważ na ten wieczór z Polski przyjechała także moja siostra wraz z siostrzenicą

– powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” Ewa Gindorowicz, nie kryjąc dumy z tego, że obie wystąpiły na scenie. - Siostra śpiewała i grała na skrzypcach wspólnie z moim zespołem The Masters, a jej córka zachwyciła publiczność pięknym wykonaniem utworu „Meluzyno” - relacjonowała. Przyznała też, że atmosfera wydarzenia była dość podniosła, ale jednocześnie serdeczna i dało się wyczuć siłę tradycji i radości z polonijnej wspólnoty.

Nie był to jedyny rodzinny akcent wieczoru. Ceremonię prowadziła Katarzyna Ziółkowska, a jej córka Agnieszka Nalepa miała okazję przekazać koronę Miss Polonia 2026 r. swojej koleżance Martynie Kuźmie. Zdradziła nam, że jest z niej bardzo dumna. - Ogromna frajda, gdy ktoś z naszej parafii otrzymuje takie wyróżnienie. Wszyscy moi znajomi lubią takie polskie wydarzenia – powiedziała nam Agnieszka, przyznając, że „to była bardzo fajna impreza”. Tytuł Junior Miss Polonia powędrował z kolei do Blanki Pałki.

W Balu Marszałkowskim na Maspeth uczestniczyli też m.in. biskup Witold Mroziewski oraz księża z parafii: Andrzej Salwowski i Dariusz Strzelecki. Nie zabrakło też Richarda Zawistnego, wieloletniego prezesa Komitetu Głównego Parady Pułaskiego. – Bardzo udana uroczystość, świetnie spędziłem czas. Na dworze było zimno, ale na balu panowała ciepła i wspaniała atmosfera – podkreślił. Z ramienia komitetu obecni byli także byli Wielcy Marszałkowie Parady Pułaskiego z minionych lat Jadzia Kopala oraz Piotr Praszkowicz z żoną Dorotą.

Uroczystość przekazania szarfy była przepiękna. Biorę udział w balu w Maspeth od wielu lat i zawsze czuję tu rodzinną atmosferę. W tym roku było równie wyjątkowo i jestem zaszczycona, że mogłam spędzić ten wieczór w gronie wspaniałych gości

– powiedziała nam Jadzia Kopala.

Jej zdanie podzielało wielu gości balu. W ich opinii, było elegancko, radośnie i bardzo po polsku.