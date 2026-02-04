Co to był za bal! Rodzina nowej marszałek wskoczyła na scenę i wzruszyła wszystkich

2026-02-04

Polonia z Maspeth na nowojorskim Queensie ma za sobą ważne wydarzenie. W parafii Św. Krzyża odbyła się uroczysta ceremonia szarfowania marszałek tego kontyngentu podczas tegorocznej Parady Pułaskiego – Ewy Gindorowicz. Uroczystość zgromadziła liczne grono naszych rodaków, przedstawicieli duchowieństwa oraz działaczy organizacji polonijnych, którzy dali się porwać radosnej atmosferze Balu Marszałkowskiego. Nie zabrakło niespodzianek!

Niedawno szarfę Wielkiej Marszałek Parady Pułaskiego objęła Iwona Korga, w weekend dołączyła do niej kolejna kobieta. Zaszczytną funkcję Marszałek Maspeth 31 stycznia objęła oficjalnie Ewa Gindorowicz, która od lat aktywnie działa w środowisku polonijnym. Jest znana jako nauczycielka śpiewu i gry na instrumentach, pedagog w Szkole Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II w Maspeth oraz współzałożycielka i wokalistka popularnego zespołu The Masters. Z zespołem od lat uświetnia bale, uroczystości i wydarzenia polonijne w różnych stanach, parafiach i organizacjach, promując polską kulturę i tradycję.

Nowa Marszałek przyznała, że był to dla niej szczególny wieczór.

Zaszczyt udziału w Balu Marszałka i moment szarfowania były dla mnie niezwykle wzruszającym przeżyciem. Uroczystość miała wyjątkowo rodzinny i artystyczny charakter, ponieważ na ten wieczór z Polski przyjechała także moja siostra wraz z siostrzenicą

– powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” Ewa Gindorowicz, nie kryjąc dumy z tego, że obie wystąpiły na scenie. - Siostra śpiewała i grała na skrzypcach wspólnie z moim zespołem The Masters, a jej córka zachwyciła publiczność pięknym wykonaniem utworu „Meluzyno” - relacjonowała. Przyznała też, że atmosfera wydarzenia była dość podniosła, ale jednocześnie serdeczna i dało się wyczuć siłę tradycji i radości z polonijnej wspólnoty.

Nie był to jedyny rodzinny akcent wieczoru. Ceremonię prowadziła Katarzyna Ziółkowska, a jej córka Agnieszka Nalepa miała okazję przekazać koronę Miss Polonia 2026 r. swojej koleżance Martynie Kuźmie. Zdradziła nam, że jest z niej bardzo dumna. - Ogromna frajda, gdy ktoś z naszej parafii otrzymuje takie wyróżnienie. Wszyscy moi znajomi lubią takie polskie wydarzenia – powiedziała nam Agnieszka, przyznając, że „to była bardzo fajna impreza”. Tytuł Junior Miss Polonia powędrował z kolei do Blanki Pałki.

W Balu Marszałkowskim na Maspeth uczestniczyli też m.in. biskup Witold Mroziewski oraz księża z parafii: Andrzej Salwowski i Dariusz Strzelecki. Nie zabrakło też Richarda Zawistnego, wieloletniego prezesa Komitetu Głównego Parady Pułaskiego. – Bardzo udana uroczystość, świetnie spędziłem czas. Na dworze było zimno, ale na balu panowała ciepła i wspaniała atmosfera – podkreślił. Z ramienia komitetu obecni byli także byli Wielcy Marszałkowie Parady Pułaskiego z minionych lat Jadzia Kopala oraz Piotr Praszkowicz z żoną Dorotą.

Uroczystość przekazania szarfy była przepiękna. Biorę udział w balu w Maspeth od wielu lat i zawsze czuję tu rodzinną atmosferę. W tym roku było równie wyjątkowo i jestem zaszczycona, że mogłam spędzić ten wieczór w gronie wspaniałych gości

– powiedziała nam Jadzia Kopala.

Jej zdanie podzielało wielu gości balu. W ich opinii, było elegancko, radośnie i bardzo po polsku.

