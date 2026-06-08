Chopin na wybiegu w sercu Manhattanu. Polska moda w Nowym Jorku

Do eleganckiej rezydencji Joseph Raphael De Lamar House przy Madison Avenue, gdzie mieści się polski konsulat, przybyli projektanci, przedstawiciele świata mody, biznesu, mediów oraz goście z Polski i Stanów Zjednoczonych. Organizatorką wydarzenia była Maggie Haese, a współorganizatorką Katarzyna Dominiak. Za reżyserię pokazu odpowiadał Maciej Majzner.

Wieczór rozpoczął się od najbardziej wyczekiwanej prezentacji kolekcji „Modern Chopin Vision” autorstwa Natalii Ślizowskiej. Polska projektantka stworzyła niezwykle oryginalną interpretację postaci i twórczości Fryderyka Chopina, łącząc estetykę XIX wieku z nowoczesnym językiem współczesnej mody.

Na wybiegu podziwialiśmy 15 stylizacji inspirowanych modą epoki romantyzmu. Elementy charakterystyczne dla męskiej garderoby czasów Chopina zostały twórczo przetworzone i przeniesione do współczesnej mody damskiej. Dominowały cylindry, żakiety inspirowane frakami, ale były też historyczne odniesienia i elementy nut. Wszystkie dodatki do kolekcji wykonał kaletnik Rafał Rybicki.

Kolekcja inspirowana jest modą XIX wieku, ale zastosowałam w niej również wiele nowoczesnych rozwiązań. To połączenie historii, sztuki i współczesnego designu

– mówiła w wywiadach Natalia Ślizowska. Szczególną uwagę publiczności przyciągały liczne motywy związane z kompozytorem. Wyszukane stroje zdobiły popiersia Fryderyka Chopina, dekoracyjne aplikacje oraz efektowne kamee stylizowane na XIX-wieczną biżuterię. Projektantka sięgnęła po motywy przypominające stare broszki naszych babć, nadając im nowoczesny wymiar. Zastosowała też elementy sztuki haptycznej, dzięki którym osoby niewidome i słabowidzące mogą poznawać modę poprzez dotyk.

Ubiory powstały z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących, aby one również mogły doświadczać wysokiej mody poprzez zmysł dotyku

– wyjaśniała projektantka.

Prezentacja „Modern Chopin Vision” została przygotowana przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Pokazowi towarzyszyła specjalna oprawa muzyczna, nawiązująca do twórczości najwybitniejszego polskiego kompozytora.

Po zakończeniu prezentacji głos zabrał Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz.

Witam polskich projektantów w Nowym Jorku. Wszyscy liczymy na sukces polskiego designu na światowych rynkach i cieszymy się, że właśnie tutaj możemy prezentować najlepsze osiągnięcia polskiej kreatywności

– podkreślił konsul, zapraszając do podziwiania pokazów.

W dalszej części wieczoru zaprezentowano kolekcje czołowych polskich twórców, wśród których znaleźli się między innymi MMC Studio, Hector & Karger, Jarosław Ewert, Angelika Józefczyk, Sandra Skórka, Tova, Sempre With Love oraz JenA.

Duże zainteresowanie wzbudziły projekty marki Hector & Karger. Projektant Hektor Świtalski przypomniał, że nie był to jego pierwszy pokaz w Wielkim Jabłku.

Pierwszy raz prezentowaliśmy swoją kolekcję w Nowym Jorku pięć lat temu. Wróciliśmy po latach i na pewno nie jest to nasze ostatnie słowo. Chcemy nadal promować polską modę za granicą, tym bardziej że od 2025 roku moda została oficjalnie uznana za część kultury. Wspiera nas Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ubiegłym roku prezentowaliśmy się w Rzymie, a obecnie niemal nieustannie jesteśmy w podróży, promując polski design na świecie

– powiedział projektant.

Polish Fashion Day od kilku lat buduje pozycję jednej z najważniejszych platform promocji polskiej mody w Stanach Zjednoczonych. 7 czerwca był dzień przeznaczony dla branży modowej, której przedstawiciele mogli zakupić polskie kolekcje do swoich sklepów i butików. Wydarzenie nie tylko prezentuje najnowsze trendy i kolekcje, ale również pokazuje, że polska kreatywność, rzemiosło i wzornictwo mogą z powodzeniem konkurować na najbardziej wymagających światowych rynkach.