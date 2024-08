Chicago ostrzega przed konwencją demokratów. „Nie będzie tolerancji dla przemocy i wandalizmu”

Do Chicago przy okazji DNC zjechać może nawet ponad 100 tys. propalestyńskich demonstrantów, co rodzi ryzyko wymknięcia się protestów spod kontroli. Władze Chicago, dowódcy chicagowskiej policji i prokuratura zapewniają, że uczestnicy Krajowej Konwencji Demokratów będą bezpieczni w Wietrznym Mieście. Prokurator stanowa hrabstwa Cook Kim Foxx (52 l.) zagroziła, że będzie surowo karała każdego, kto spróbuje zakłócić przebieg tego wydarzenia. W rozmowie z Fox32 zaznaczyła, że przemoc i wandalizm będą szczególnie karane i nie będzie żadnej tolerancji dla przestępców. - Zamierzamy skupić się na tych osobach, których zachowanie będzie przemocowe i będzie zagrażać osobom, które są wokół, w tym policjantom – powiedziała reporterom.

Chronieni, jak zapewniają służby, czuć mają się także mieszańcy, choć jak przyznał nadkomisarz CPD Larry Snelling (54 l.), mogą odczuwać pewne niedogodności. - Oczywiście będą większe korki, ale mieszkańcy Chicago zobaczą też więcej funkcjonariuszy. Będzie więcej patroli, więcej policjantów na rowerach – mówił na spotkaniu z mieszkańcami. Pokreślił, że wszystkie jednostki policji będą gotowe, by zapewnić spokój w okolicach United Center. Dodał też, że dodatkowych patrole rowerowe, piesze i konne będą na bieżąco reagowały na wszelkie incydenty.

Niedogodności już są odczuwalne. W wielu miejscach obowiązują już zakazy parkowania. Od godz. 10 pm w czwartek 15 sierpnia zamknięte są ulice wokół United Center, gdzie odbywa się konwencja: Lake od Jackson i Western do Ashland i Ogden oraz między Hoyne do Paulina i Lake do Adams. Do niedzieli 25 sierpnia na wielu ulicach obowiązują zakazy parkowania, m.in. na 18th St, Cullerton St, 21st St, Cermak Rd, 23rd St, 24th St czy Prairie Ave. Chicagowski Departament Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji zaleca poruszanie się po mieście komunikacją publiczną.

Zakończono też wielkie porządki w Chicago z okazji konwencji. Pracownicy miasta pucowali chodniki i zmywali graffiti z budynków na West Side, a trawniki były koszone pod linijkę.

DNC, podczas której zatwierdzony zostanie ostatecznie wybór Kamali Harris (60 l.) na kandydatkę Partii Demokratycznej do Białego Domu, odbędzie się w Chicago w dniach 19-22 sierpnia. Organizatorzy spodziewają się przybycia prawie 50 tys. gości, w tym 5 tys. delegatów partyjnych ze wszystkich stanów. Nie zabraknie najważniejszych polityków w państwie. W poniedziałkowy wieczór na DNC przemawiać mają prezydent Joe Biden (82 l.) i była Sekretarz Stanu USA Hillary Clinton (77 l.). We wtorek były prezydent Barack Obama (63 l.), w środę były prezydent Bill Clinton (78 l.) i kandydujący z wiceprezydent USA Kamalą Harris gubernator Minnesoty Tim Walz (60 l.). Ostatniego dnia konwencji, 22 sierpnia głos zabierze ona sama, akceptując oficjalnie nominację prezydencką.