Szykują szturm podczas konwencji! Ponad 100 tysięcy demonstrantów zjedzie do Chicago

Władze Wietrznego Miasta, stanowe i federalne służby mają za sobą jedną z przedostatnich narad przed rozpoczynającą się w poniedziałek konwencją demokratów, która potrwa do 22 sierpnia. Wszyscy są w gotowości. Nie tylko w związku z koniecznością ochrony najważniejszych polityków w kraju czy zapewnienia porządku podczas przyciągającego uwagę wydarzenia. Spodziewają się bowiem całej rzeszy protestujących. O zgodę na organizację oficjalnych manifestacji wystąpiło co najmniej osiem organizacji. To jednak nie wszystko.

Masowe protesty w czasie DNC zapowiada koalicja organizacji reprezentujących Palestyńczyków i mieszkańców krajów muzułmańskich.

Podczas konferencji prasowej w poniedziałek 12 sierpnia jej liderzy zapowiedzieli, że weźmie w nich udział ponad 100 tys. osób. Manifestacje mają odbyć się w poniedziałek, środę i czwartek. Największe protesty, organizowane pod hasłem „March on the DNC 2024”, odbędą się o godz. 12 pm w poniedziałek 19 sierpnia i o godz. 5 pm w czwartek 22 sierpnia w Union Park. Ich uczestnicy dędą domagać się wstrzymania izraelskich działań militarnych w Strefie Gazy oraz gwarancji bezpieczeństwa dla mieszkających tam cywilów.

📢 Join us to March on the Democratic National Convention! 🌍 Stand with Palestine and demand an end to US aid to Israel! The democrats have failed us on TOO MANY FRONTS, so we march to demand: pic.twitter.com/flOGwCqcHo— March on the DNC 2024 (@MarchOnDNC2024) July 11, 2024

Demonstracje organizują zjednoczeni liderzy ponad 150 organizacji reprezentujących Palestyńczyków i mieszkańców krajów muzułmańskich, m.in. American Muslims for Palestine Chicago, CAIR Chicago czy Anti-War Committee Chicago. - „Musimy uznać, że obie partie kontynuują przerażające działania przeciwko narodowi palestyńskiemu i musimy domagać się ich zakończenia, niezależnie od tego, kto będzie głosował. W sierpniu tego roku zaniesiemy nasze żądania pod ich drzwi, gdzie będziemy maszerować wraz z March on the DNC 2024” – nawołują w serwisie X liderzy tej ostatniej.

Liderzy muzułmańskich organizacji liczą też na rozmowy.

Jak zapowiedzieli w poniedziałek przedstawiciele Council of Islamic Organizations of Greater Chicago, liderzy muzułmańskich organizacji zapewnili, że odbędą rozmowy z przywódcami partii demokratycznej w czasie konwencji na temat działań USA na Bliskim Wschodzie. Chcą wywrzeć nacisk na prezydenta Joe Bidena (82 l.), by jeszcze przed upływem kadencji pomógł doprowadzić do zawieszenia broni i wsparł Palestynę. Chcą także wpłynąć na kandydatkę na prezydenta USA Kamalę Harris (60 l.) i startującego z nią Tima Walza (60 l.).

W metropolii chicagowskiej mieszka największa populacja palestyńska w Stanach Zjednoczonych, a ponad 60 delegatów konwencji demokratycznej to muzułmanie.