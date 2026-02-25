Całe rodziny na start! Nowy Jork pobiegnie ku pamięci Żołnierzy Niezłomnych

Agata Drogowska
2026-02-25 16:28

Polonia już odlicza. 1 marca 2026 roku o godzinie 12 w nowojorskim Forest Park na Queensie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie patriotyczno-sportowe – Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, organizowany przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Inicjatywa skierowana jest do całej Polonii i wszystkich osób, którym bliska jest historia oraz aktywny styl życia.

Bieg Tropem Wilczym w Nowym Jorku

i

Autor: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce/ Facebook 2025 rok

Dla wielu przedstawicieli Polonii to już coroczna tradycja łącząca pokolenia. W niedzielę 1 marca na Queensie całe rodziny mogą wziąć udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, który jest otwarty dla uczestników w każdym wieku. Odbywa się pod honorowym patronatem Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku Mateusza Sakowicza. Trasa liczy 1963 metry, ta liczba ta nie jest przypadkowa. Nawiązuje do roku śmierci ostatniego z Żołnierzy Niezłomnych, Józefa Franczaka ps. Lalek. Celem biegu jest uczczenie pamięci żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego oraz popularyzowanie wiedzy historycznej wśród Polonii.

Organizatorzy podkreślają, że nie jest to impreza wyłącznie dla wytrenowanych sportowców – to symboliczny, dostępny dla każdego dystans, który można pokonać również spokojnym tempem czy szybszym marszem. Zaproszone są całe rodziny. Po starcie dorosłych i młodzieży od 13. roku życia odbędzie się także osobny bieg dla dzieci w wieku 5–12 lat na krótszym dystansie.

Przeczytaj także:
Polonia straciła miliony! Rząd USA ruszył do sądu po pieniądze upadłego biura p…

Do startu przygotowuje się m. in. Paweł Myśliwiec, polonijny maratończyk z New Jersey, członek Polska Running Team, a także Mistrz Polski w kajakarstwie górskim z 2000 roku. Przyznaje, że to nie będzie jego pierwszy start na tej imprezie.

W biegu tym startuję bodajże od 2016 roku co roku, z wyjątkiem 2024, kiedy w tym samym czasie byłem na maratonie w Tokio. Obecnie trenuję systematycznie, przygotowuję się do kolejnego sezonu, tak że z formą nie powinno być problemu. To krótki, symboliczny bieg, gdzie głównym celem jest uczczenie pamięci Żołnierzy Niezłomnych, dlatego co roku przyjeżdżam z New Jersey, aby w nim uczestniczyć

– mówi nam pan Paweł. Zapewnia, że może w nim wziąć udział absolutnie każdy. - Nie trzeba być biegaczem. To krótki dystans, idealny także na marszobieg. Zapraszamy całe rodziny – dodaje.

O znaczeniu wydarzenia mówi także prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego.

Bieg ten robimy od 10 lat. To są niepełne dwa kilometry. To połączenie spotkania rodzinnego, dla młodej Polonii, ich rodziców oraz dziadków, z historią Polski i historią Żołnierzy Niezłomnych. Marszałek Józef Piłsudski bardzo propagował sport. Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie nosi właśnie jego imię

– przypomina dr Iwona Korga.

Zbiórka przed biegiem planowana jest o godz. 11 w Forest Park przy stadionie. Sam bieg wystartuje o godz. 12. Rejestracja uczestników odbywa się online i kosztuje $34.30. Szczegóły wydarzenia oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej Instytutu. Głównym sponsorem biegu jest Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Zauważyłeś u siebie te objawy? Nie zwlekaj. To może być rak pęcherza moczowego.
Zauważyłeś u siebie te objawy? Nie zwlekaj. To może być rak pęcherza moczowego.

Materiał sponsorowany

Wbrew mitom Polacy doceniają unijną politykę rolną
Wbrew mitom Polacy doceniają unijną politykę rolną

Materiał sponsorowany

NOWY JORK
USA
POLONIA

Najnowsze

Całe rodziny na start! Nowy Jork pobiegnie ku pamięci Żołnierzy Niezłomnych

To już tradycja

Całe rodziny na start! Nowy Jork pobiegnie ku pamięci Żołnierzy Niezłomnych

Galeria zdjęć39
Na górze super modnie, poniżej kolan... dyskusyjnie. A to dopiero początek modowych wtop na Bestsellerach Empiku 2025

Kto się nie popisał na ściance?

Na górze super modnie, poniżej kolan... dyskusyjnie. A to dopiero początek modowych wtop na Bestsellerach Empiku 2025

Skandal w Kościele! Biskup miał bawić się w klubach dla dorosłych. Kontrowersji jest więcej

Skandal

Skandal w Kościele! Biskup miał bawić się w klubach dla dorosłych. Kontrowersji jest więcej

Nowe trasy Wizz Air na lato

Trzy nowe trasy z Polski

Nowe trasy Wizz Air na lato

Fałszywy „strażak” chodzi po domach! Policja ostrzega mieszkańców przed możliwym oszustwem

uwaga!

Fałszywy „strażak” chodzi po domach! Policja ostrzega mieszkańców przed możliwym oszustwem

Galeria zdjęć59
Iga Świątek dostała wyjątkowy prezent i zapowiada: Z nim mogę więcej

Zobacz wideo i zdjęcia

Iga Świątek dostała wyjątkowy prezent i zapowiada: "Z nim mogę więcej"