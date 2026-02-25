Całe rodziny na start! Nowy Jork pobiegnie ku pamięci Żołnierzy Niezłomnych

Dla wielu przedstawicieli Polonii to już coroczna tradycja łącząca pokolenia. W niedzielę 1 marca na Queensie całe rodziny mogą wziąć udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, który jest otwarty dla uczestników w każdym wieku. Odbywa się pod honorowym patronatem Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku Mateusza Sakowicza. Trasa liczy 1963 metry, ta liczba ta nie jest przypadkowa. Nawiązuje do roku śmierci ostatniego z Żołnierzy Niezłomnych, Józefa Franczaka ps. Lalek. Celem biegu jest uczczenie pamięci żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego oraz popularyzowanie wiedzy historycznej wśród Polonii.

Organizatorzy podkreślają, że nie jest to impreza wyłącznie dla wytrenowanych sportowców – to symboliczny, dostępny dla każdego dystans, który można pokonać również spokojnym tempem czy szybszym marszem. Zaproszone są całe rodziny. Po starcie dorosłych i młodzieży od 13. roku życia odbędzie się także osobny bieg dla dzieci w wieku 5–12 lat na krótszym dystansie.

Do startu przygotowuje się m. in. Paweł Myśliwiec, polonijny maratończyk z New Jersey, członek Polska Running Team, a także Mistrz Polski w kajakarstwie górskim z 2000 roku. Przyznaje, że to nie będzie jego pierwszy start na tej imprezie.

W biegu tym startuję bodajże od 2016 roku co roku, z wyjątkiem 2024, kiedy w tym samym czasie byłem na maratonie w Tokio. Obecnie trenuję systematycznie, przygotowuję się do kolejnego sezonu, tak że z formą nie powinno być problemu. To krótki, symboliczny bieg, gdzie głównym celem jest uczczenie pamięci Żołnierzy Niezłomnych, dlatego co roku przyjeżdżam z New Jersey, aby w nim uczestniczyć

– mówi nam pan Paweł. Zapewnia, że może w nim wziąć udział absolutnie każdy. - Nie trzeba być biegaczem. To krótki dystans, idealny także na marszobieg. Zapraszamy całe rodziny – dodaje.

O znaczeniu wydarzenia mówi także prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego.

Bieg ten robimy od 10 lat. To są niepełne dwa kilometry. To połączenie spotkania rodzinnego, dla młodej Polonii, ich rodziców oraz dziadków, z historią Polski i historią Żołnierzy Niezłomnych. Marszałek Józef Piłsudski bardzo propagował sport. Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie nosi właśnie jego imię

– przypomina dr Iwona Korga.

Zbiórka przed biegiem planowana jest o godz. 11 w Forest Park przy stadionie. Sam bieg wystartuje o godz. 12. Rejestracja uczestników odbywa się online i kosztuje $34.30. Szczegóły wydarzenia oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej Instytutu. Głównym sponsorem biegu jest Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa.